Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του

Τη δεκαετία του ’90 ήταν το απόλυτο power couple στον χώρο του θεάματος. Νέοι, ωραίοι, επιτυχημένοι, ο Τύπος τους λάτρεψε και το κοινό τους αγάπησε. Από το 1990 ο γάμος του Τομ Κρουζ και της Νικόλ Κίντμαν είχε γίνει εικόνα του Χόλιγουντ – μέχρι που το 2001 έσκασε η βόμβα.

Η 58χρονη ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις. Μπορεί να μην είχαμε τον πόλεμο των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί, ωστόσο η θέση του 63χρονου σταρ στη σαηεντολογία και το δράμα για την επιμέλεια των παιδιών έδωσαν δραματικές διαστάσεις στον χωρισμό – και τα tabloids το απόλαυσαν.

Από τότε, ο καθένας ακολούθησε τον δρόμο του στην προσωπική του ζωή. Ο Τομ Κρουζ έγραψε ένα τρίτο διαζύγιο στο βιογραφικό του, μετά από έξι χρόνια γάμου με την Κέιτ Χολμς, ενώ εδώ και λίγο καιρό η Νικόλ Κίντμαν οδεύει στο δεύτερο δικό της, μετά τον χωρισμό της με τον Κιθ Έρμπαν.

Όλο αυτό το διάστημα ο Τομ Κρουζ δεν έχει τοποθετηθεί για την προσωπική ζωή της πρώην του. Και επίσημα δεν το έκανε ούτε τώρα, ωστόσο μια πηγή κοντά στον ηθοποιό αποκάλυψε την αντίδρασή του στο όλο θέμα – και νιώθει δικαιωμένος τώρα, για τον τρόπο που του φέρθηκε τότε η Κίντμαν.

«Όταν ο Τομ και η Νικόλ χώρισαν, εκείνος πήρε πάνω του όλο το φταίξιμο και εκείνη όλη την αγάπη του κόσμου. Τον φωτογράφισε ως τον κακό τύπο, κάτι που τον ακολουθούσε για χρόνια» είπε η πηγή στους International Business Times.

«Βγήκε σε εκπομπές, έκανε σχόλια για το ύψος του και έπαιξε τον ρόλο του θύματος, ενώ εκείνος έμεινε σιωπηλός και δέχθηκε όλα τα χτυπήματα» τόνισε και συμπλήρωσε:

«Ένα κομμάτι του στεναχωριέται για εκείνη, ιδιαίτερα από τη στιγμή που νιώθει αρκετά πληγωμένη. Ωστόσο την ίδια στιγμή, νιώθει μια ικανοποίηση και λέει στους κοντινούς του ανθρώπους ότι το κάρμα κάνει τη δουλειά του».