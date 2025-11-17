«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό
Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.
Δεν υπάρχει αμφιβολία προς πρόκειται για έναν από τους πλέον επιτυχημένους ηθοποιούς όλων των εποχών. Τα φιλμ του σαρώνουν στο box office, μπορούν και κρατούν καρφωμένους στην οθόνη τους θεατές, με τον ίδιο να μην διστάζει να πάρει πάνω του τις επικίνδυνες σκηνές δείχνοντας ότι είναι ένας one man show. Ο Τομ Κρουζ είναι το πρόσωπο του Χόλιγουντ.
Την ίδια ώρα, βέβαια, έχει αποκτήσει και πολλούς haters – η σαηεντολογία, τα διαζύγια, η ουκ ολίγες φορές αλλόκοτη συμπεριφορά του, η εμμονή του με τις ταινίες δράσεις, δεν τον έχουν και ιδιαίτερα αγαπητό. Ωστόσο -είτε σου αρέσει είτε όχι- υπάρχει μια αλήθεια: ο σταρ του Χόλιγουντ είναι ένας από τους πλέον αδικημένους από την Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Τομ Κρουζ άξιζε το Όσκαρ το 1990 για την ερμηνεία του στο Γεννημένος την 4η Ιουλίου. Όπως και στο Magnolia μια δεκαετία μετά. Ότι δεν κατάφερε τέσσερις φορές τα προηγούμενα 35 χρόνια, το πέτυχε το βράδυ της Κυριακής στα Governors Awards, όπου τιμήθηκε με το Academy Honorary Award.
Ο γνωστός ηθοποιός, φανερά χαρούμενος και συγκινημένος, ανέβηκε στη σκηνή, παρέλαβε το βραβείο από τον σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου και μετά έβγαλε έναν λόγο υπερπαραγωγή σαν τις ταινίες του.
Μίλησε για την αγάπη του για τον κινηματογράφο από μικρή ηλικία, πως τον βοήθησε να δει τον κόσμο διαφορετικά, να γνωρίσει νέες κουλτούρες. «Ο κινηματογράφος με ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Με βοηθάει να εκτιμώ και να σέβομαι τη διαφορετικότητα. Ενώ μου δείχνει την κοινή μας ανθρώπινη φύση – πόσο ίδιοι είμαστε με τόσους πολλούς τρόπους» είπε ο Τομ Κρουζ.
«Δεν έχει σημασία από που προέρχεται ο καθένας – γελάμε μαζί, νιώθουμε μαζί, ελπίζουμε μαζί. Και αυτός είναι ένας λόγους που μετράει για μένα. Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω αλλά αυτό που είμαι» συμπλήρωσε.
// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS | Mario Anzuoni
