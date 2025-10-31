magazin
Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας
Συμβαίνει 31 Οκτωβρίου 2025 | 10:58

Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που οι ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, που έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και πλέον έγιναν γνωστοί και οι λόγοι του χωρισμού.

Για εννέα μήνες τα tabloids προσπαθούσαν να μάθουν τι κρύβεται πίσω από τις πολλές κοινές εμφανίσεις τους. Ήταν η επερχόμενη συνεργασία τους, ήταν έρωτας ή απλά ένα διαφημιστικό τρικ; Όσο δύσκολο αποδείχθηκε να επιβεβαιωθεί η σχέση του Τομ Κρουζ και της Άνα ντε Άρμας, τόσο εύκολο ήταν να γίνει γνωστός ο χωρισμός τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NEWS | MEDIA | CELEBRITY (@spottedhollywood)

Πριν από δύο εβδομάδες, ο σταρ του Χόλιγουντ και η γνωστή ηθοποιός, αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους έτσι ξαφνικά – έστω κι αν τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι ο Τομ Κρουζ ήταν ξετρελαμένος μαζί της και την γέμιζε με δώρα.

Και τώρα, κάποιες πηγές κοντά στην Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να αποκαλύψουν και τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό. Όπως έγραψε η US Weekly, η 37χρονη ηθοποιός ήταν αυτή που έριξε τους τίτλους τέλους, καθώς ένιωθε «άβολα» με τον γρήγορο ρυθμό που έχει βάλει ο Κρουζ στη σχέση τους.

«Όλα προχωρούσαν αρκετά γρήγορα και εκείνη άρχισε να νιώθει κάπως άβολα με αυτόν τον ρυθμό» αποκάλυψε η πηγή. «Η Άνα αποφάσισε να βάλει τέλος, ωστόσο συνεχίζει να της αρέσει πάρα πολύ ο Τομ» συμπλήρωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη curators of pop culture (@deuxmoi)

Μάλιστα, ξεκαθάρισε, ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι ζευγάρι, συνεχίζουν να έχουν επαφή και το μέλλον θα δείξει που θα καταλήξει όλο αυτό. «Τη χημεία μεταξύ τους δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς» τόνισε.

Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα μήνες, όταν άρχισαν να είναι μαζί όλη τη μέρα, για τις υποβρύχιες πρόβες στο πλαίσιο της ταινίας Deeper. Για την ώρα, πάντως, το φιλμ έχει «παγώσει» καθώς θεωρήθηκε το μπάτζετ του υπερβολικά υψηλό.

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» – Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα
Βαθμός δυσκολίας 31.10.25

«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» - Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε ότι οι ενθουσιώδεις εορτασμοί των γενεθλίων του προκάλεσαν προβλήματα στο πλατό της ταινίας του Σπίλμπεργκ, Minority Report, το 2002.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia
«Άμεσος κίνδυνος» 31.10.25

«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia

Σκληρή δικαστική μάχη για την επιμέλεια του ενός έτους γιου της τραγουδίστριας Sia, με αλληλοκατηγορίες για εξαρτήσεις και έρευνα των αρχών για παράνομο υλικό

Σύνταξη
Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 30.10.25

Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί από τον Άντριου τίτλους και προνόμια, ενώ τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει το Royal Lodge. Η μοναρχία επιχειρεί οριστική αποστασιοποίηση από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύνταξη
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Powered by inMagazin 30.10.25

Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025
Η μάχη της θηλής 30.10.25

«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025

Φορώντας μία αστραφτερή, διάφανη δημιουργία, και με το στήθος της «ελεύθερο» η σκανδαλώδης Σίντνεϊ Σουίνι έγινε πάλι πρωτοσέλιδο -για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
Fizz 30.10.25

Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι

Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ

Ένα πιθανό νέο μέτρο για τον περιορισμό του χρόνου που αφιερώνει ένας ποδοσφαιριστής στη λήψη πλάγιου άουτ μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα και τη ροή του παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
Οι ώρες 31.10.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Μεσογείων λόγω έργων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος στη Μεσογείων, στην περιοχή των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από την Πέμπτη... χαζομπαμπάς, με τον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού να υποδέχεται στον κόσμο την κόρη του με ένα υπέροχο μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προκλητικός ο Κασιδιάρης – «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»
Ελλάδα 31.10.25

Προκλητικός ο Κασιδιάρης στην απολογία του - «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»

Σε εξέλιξη είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη που όπως και τα υπόλοιπα στελέχη της οργάνωσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί σε πρώτο βαθμό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κουζίνα από την αρχή!
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Κουζίνα από την αρχή!

Η καρδιά του σπιτιού χτυπάει στην ΙΚΕΑ, με έξυπνες, προσιτές και ευέλικτες λύσεις που μεταμορφώνουν τον χώρο μας και μας φέρνουν πιο κοντά!

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17
Ποιους αφορά 31.10.25

Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 31.10.25

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο»

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταξί: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί από την ερχόμενη Τετάρτη
Κινητοποίηση 31.10.25

Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινάει η απεργία, τι ζητούν

Το (ΣΑΤΑ) απευθύνει κάλεσμα στους οδηγούς να συγκεντρωθούν με ταξί τους στις 10:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφ. Αθηνών - Η απεργία λήγει την Παρασκευή στις 6:00 το πρωί

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)

Χωρίς τον Σαντιάγκο Έσε και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη (1/11, 20:00), για την 9η αγωνιστική της Super League – Επέστρεψε στην αποστολή ο Ζέλσον Μαρτίνς

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η αναγκαιότητα 31.10.25

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις
Media 31.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA φέρνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή αύρα μέσα στο φθινόπωρο. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Σύνταξη
