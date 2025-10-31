Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας
Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που οι ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, που έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και πλέον έγιναν γνωστοί και οι λόγοι του χωρισμού.
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
- O Μασκ φέρεται να αναλαμβάνει εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Για εννέα μήνες τα tabloids προσπαθούσαν να μάθουν τι κρύβεται πίσω από τις πολλές κοινές εμφανίσεις τους. Ήταν η επερχόμενη συνεργασία τους, ήταν έρωτας ή απλά ένα διαφημιστικό τρικ; Όσο δύσκολο αποδείχθηκε να επιβεβαιωθεί η σχέση του Τομ Κρουζ και της Άνα ντε Άρμας, τόσο εύκολο ήταν να γίνει γνωστός ο χωρισμός τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πριν από δύο εβδομάδες, ο σταρ του Χόλιγουντ και η γνωστή ηθοποιός, αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους έτσι ξαφνικά – έστω κι αν τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι ο Τομ Κρουζ ήταν ξετρελαμένος μαζί της και την γέμιζε με δώρα.
Και τώρα, κάποιες πηγές κοντά στην Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να αποκαλύψουν και τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό. Όπως έγραψε η US Weekly, η 37χρονη ηθοποιός ήταν αυτή που έριξε τους τίτλους τέλους, καθώς ένιωθε «άβολα» με τον γρήγορο ρυθμό που έχει βάλει ο Κρουζ στη σχέση τους.
«Όλα προχωρούσαν αρκετά γρήγορα και εκείνη άρχισε να νιώθει κάπως άβολα με αυτόν τον ρυθμό» αποκάλυψε η πηγή. «Η Άνα αποφάσισε να βάλει τέλος, ωστόσο συνεχίζει να της αρέσει πάρα πολύ ο Τομ» συμπλήρωσε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα, ξεκαθάρισε, ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι ζευγάρι, συνεχίζουν να έχουν επαφή και το μέλλον θα δείξει που θα καταλήξει όλο αυτό. «Τη χημεία μεταξύ τους δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς» τόνισε.
Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα μήνες, όταν άρχισαν να είναι μαζί όλη τη μέρα, για τις υποβρύχιες πρόβες στο πλαίσιο της ταινίας Deeper. Για την ώρα, πάντως, το φιλμ έχει «παγώσει» καθώς θεωρήθηκε το μπάτζετ του υπερβολικά υψηλό.
- Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
- Ναπολέων Λαπαθιώτης: Έκρηξη ψυχής
- Θεραπεία με ιούς εξουδετερώνει μια από τις πιο επικίνδυνες βακτηριακές λοιμώξεις
- Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Έστειλε εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
- «Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις