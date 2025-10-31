Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας

Για εννέα μήνες τα tabloids προσπαθούσαν να μάθουν τι κρύβεται πίσω από τις πολλές κοινές εμφανίσεις τους. Ήταν η επερχόμενη συνεργασία τους, ήταν έρωτας ή απλά ένα διαφημιστικό τρικ; Όσο δύσκολο αποδείχθηκε να επιβεβαιωθεί η σχέση του Τομ Κρουζ και της Άνα ντε Άρμας, τόσο εύκολο ήταν να γίνει γνωστός ο χωρισμός τους.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο σταρ του Χόλιγουντ και η γνωστή ηθοποιός, αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους έτσι ξαφνικά – έστω κι αν τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι ο Τομ Κρουζ ήταν ξετρελαμένος μαζί της και την γέμιζε με δώρα.

Και τώρα, κάποιες πηγές κοντά στην Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να αποκαλύψουν και τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό. Όπως έγραψε η US Weekly, η 37χρονη ηθοποιός ήταν αυτή που έριξε τους τίτλους τέλους, καθώς ένιωθε «άβολα» με τον γρήγορο ρυθμό που έχει βάλει ο Κρουζ στη σχέση τους.

«Όλα προχωρούσαν αρκετά γρήγορα και εκείνη άρχισε να νιώθει κάπως άβολα με αυτόν τον ρυθμό» αποκάλυψε η πηγή. «Η Άνα αποφάσισε να βάλει τέλος, ωστόσο συνεχίζει να της αρέσει πάρα πολύ ο Τομ» συμπλήρωσε.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε, ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι ζευγάρι, συνεχίζουν να έχουν επαφή και το μέλλον θα δείξει που θα καταλήξει όλο αυτό. «Τη χημεία μεταξύ τους δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς» τόνισε.

Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα μήνες, όταν άρχισαν να είναι μαζί όλη τη μέρα, για τις υποβρύχιες πρόβες στο πλαίσιο της ταινίας Deeper. Για την ώρα, πάντως, το φιλμ έχει «παγώσει» καθώς θεωρήθηκε το μπάτζετ του υπερβολικά υψηλό.