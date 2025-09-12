Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»

Δεν είναι απλά ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μεγάλης οθόνης – είναι ο απόλυτος σταρ του Χόλιγουντ, με τις ταινίες όπου πρωταγωνιστεί να σαρώνουν στο box office. Ο Τομ Κρουζ ότι αγγίζει γίνεται «χρυσός».

Αλλά όπως φαίνεται, ότι έχει σχέση με τον 63χρονο ηθοποιό, αξίζει πολλά λεφτά. Έστω κι αν είναι από τη δεκαετία του ’80. Έστω κι αν δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα τυπικό έγγραφο.

Όπως έκανε γνωστό η RR Auction μέσα στο επόμενο διάστημα θα βγει στο «σφυρί» το Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Ηνωμένο Βασίλειο του Τομ Κρουζ από το 1984 – πρόκειται για ένα 16σελιδο βιβλιαράκι που αναγκάστηκε να βγάλει ο γνωστός ηθοποιός όταν εκείνη τη χρονιά πήγε στην Αγγλία για τα γυρίσματα της ταινίας Legend.

Στο πιστοποιητικό υπάρχει μια φωτογραφία διαβατηρίου του -τότε- 21χρονου Τομ Κρουζ, αλλά και το πραγματικό του όνομα: Τόμας Κρουζ Μάποθερ ο Τέταρτος.

Όπως έχει πει ο ίδιος αποφάσισε να συντομεύσει το όνομά του, επειδή ήθελε να αποστασιοποιηθεί από τον πατέρα του, τον οποίο έχει αποκαλέσει «νταή», «δειλό» και «έμπορο του χάους», ο οποίος συχνά εκφόβιζε και χτυπούσε τα τέσσερα παιδιά του.

Σύμφωνα τον οίκο δημοπρασιών το 16σελιδο Πιστοποιητικού Εγγραφής του Τομ Κρουζ αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.