Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»
Ένα πιστοποιητικό του σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο του θεάματος, βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.
- Ο ΟΗΕ εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τη δήλωση για τη λύση των δύο κρατών
- Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες
- Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
- Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Δεν είναι απλά ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μεγάλης οθόνης – είναι ο απόλυτος σταρ του Χόλιγουντ, με τις ταινίες όπου πρωταγωνιστεί να σαρώνουν στο box office. Ο Τομ Κρουζ ότι αγγίζει γίνεται «χρυσός».
Αλλά όπως φαίνεται, ότι έχει σχέση με τον 63χρονο ηθοποιό, αξίζει πολλά λεφτά. Έστω κι αν είναι από τη δεκαετία του ’80. Έστω κι αν δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα τυπικό έγγραφο.
View this post on Instagram
Όπως έκανε γνωστό η RR Auction μέσα στο επόμενο διάστημα θα βγει στο «σφυρί» το Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Ηνωμένο Βασίλειο του Τομ Κρουζ από το 1984 – πρόκειται για ένα 16σελιδο βιβλιαράκι που αναγκάστηκε να βγάλει ο γνωστός ηθοποιός όταν εκείνη τη χρονιά πήγε στην Αγγλία για τα γυρίσματα της ταινίας Legend.
Στο πιστοποιητικό υπάρχει μια φωτογραφία διαβατηρίου του -τότε- 21χρονου Τομ Κρουζ, αλλά και το πραγματικό του όνομα: Τόμας Κρουζ Μάποθερ ο Τέταρτος.
Όπως έχει πει ο ίδιος αποφάσισε να συντομεύσει το όνομά του, επειδή ήθελε να αποστασιοποιηθεί από τον πατέρα του, τον οποίο έχει αποκαλέσει «νταή», «δειλό» και «έμπορο του χάους», ο οποίος συχνά εκφόβιζε και χτυπούσε τα τέσσερα παιδιά του.
Σύμφωνα τον οίκο δημοπρασιών το 16σελιδο Πιστοποιητικού Εγγραφής του Τομ Κρουζ αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.
- Νεπάλ: Διάλυση της Βουλής και βουλευτικές εκλογές στις 5 Μαρτίου 2026
- Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
- Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
- Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
- O Στάρμερ παραδίδει την Μεγάλη Βρετανία στην ακροδεξιά
- Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις