Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»
Εδώ και εννέα μήνες οι φήμες τους ήθελαν μαζί, έστω κι αν αυτή η σχέση έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και διαφημιστικό κόλπο. Πλέον δεν έχει σημασία, ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς χώρισαν.
Ήταν 14 Φεβρουαρίου του 2024 όταν ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε σε μια έξοδο σε γνωστό εστιατόριο του Λονδίνου. Οι δύο πλευρές τότε μπορεί να ξεκαθάρισαν ότι ήταν επαγγελματικό δείπνο, ωστόσο -εξαιτίας της μέρας- πολλοί ήταν αυτοί που μίλησαν για ένα νέο ειδύλλιο στο Χόλιγουντ. Και μέσα στους επόμενους μήνες ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έκαναν τα πάντα για να διατηρήσουν αυτή τη φήμη ζωντανή.
Μπορεί στην αρχή να διέψευδαν με διάφορους τρόπους ότι είναι ζευγάρι, ωστόσο πηγές από τους περιβάλλον τους έλεγαν ότι είναι κάτι περισσότερο από φίλοι. Έξοδοι για φαγητό, βόλτες με ελικόπτερα, ακριβά δώρα από την πλευρά του σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, όλα έδειχναν πως μια νέα σχέση έχει ξεκινήσει.
Μάλιστα, η βόλτα χέρι χέρι στο Βερμόντ τον περασμένο Ιούλιο ήταν που τους έκανε ζευγάρι με τη βούλα στα μάτια όλων. Παραδόξως ήταν και η τελευταία φορά που τους είδαν μαζί.
Και τώρα, τα νέα ρεπορτάζ τους θέλουν να έχουν χωρίσει. Όπως είπε μια πηγή στη The Sun «η φλόγα ανάμεσά τους έσβησε».
«Ο Τομ και η Άνα πέρασαν πολύ ωραίες στιγμές μαζί, ωστόσο ο χρόνος τους ως ζευγάρι τελείωσε» είπε και συμπλήρωσε: «Συνεχίζουν να είναι καλοί φίλοι, αλλά δεν έχουν σχέση. Συνειδητοποίησαν ότι όλο αυτό δεν έχει μέλλον και καλύτερα να μείνουν φίλοι».
Και όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί έσπευσαν να πουν πως αυτή η σχέση φάντασμα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα διαφημιστικό κόλπο για τις επερχόμενες κινηματογραφικές συνεργασίες τους. Ωστόσο δεν υπήρχε κάποιος λόγος να συνεχίσει από την ώρα που το μεγάλο τους project, το Deeper, έχει μπει στον «πάγο» εξαιτίας τους υψηλού του μπάτζετ.
Warner Bros Pauses Development on Doug Liman’s ‘DEEPER’ Starring Tom Cruise & Ana de Armas
The underwater thriller has been put on hold due to budget concerns, with its estimated cost hitting $275M. Tom Cruise is now reportedly shopping the project to other studios. pic.twitter.com/SkEc3fEtgV
— Cine Updates (@Updates4Cinema) July 5, 2025
