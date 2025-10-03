Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Στον απόηχο του νέου διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν, μία θρυλική ατάκα της ηθοποιού μετά το χωρισμό της από τον πρώτο σύζυγο της Τομ Κρουζ έγινε ξανά viral.

Μπορεί η «χρυσή» ρήτρα κοκαΐνης του προγαμιαίου συμβολαίου της με τον Κιθ Έρμπαν να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, ωστόσο «η Νικόλ Κίντμαν ζει έναν χωρισμό που η ίδια δεν επιθυμούσε» υπογραμμίζουν πηγές από το περιβάλλον της.

Το διαδίκτυο ωστόσο θυμήθηκε μια στιγμή ανθολογίας από το παρελθόν της Νικολ Κίντμαν, υπενθυμίζοντας ότι η σταρ από την Αυστραλία είναι δυνατή και θα ξεπεράσει ακόμη ένα δράμα στην προσωπική της ζωή.

Η διάσημη εμφάνιση της Κίντμαν στο The Late Show with Ντέιβιντ Λέτερμαν τον Αύγουστο του 2001, λίγους μήνες αφότου ανακοίνωσε από κοινού με τον Κρουζ τον χωρισμό τους, έχει γίνει ξανά viral.

Ο παρουσιαστής Ντέιβιντ Λέτερμαν ξεκίνησε τη συνέντευξη ρωτώντας την κατ’ ευθείαν για το διαζύγιο. Αφού η Κίντμαν παραδέχτηκε ότι δεχόταν «πολλές ερωτήσεις», απάντησε για τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της.

«Λοιπόν, τώρα μπορώ να φορέσω τακούνια», δήλωσε με ένα χαμόγελο που ενθουσίασε το κοινό και έφερε γέλια στον Λέτερμαν.

Η ατάκα, που αναφερόταν εμμέσως στη σημαντική διαφορά ύψους που είχε με τον Τομ Κρουζ, λειτουργούσε ως μία δημόσια δήλωση απελευθέρωσης και ανεξαρτησίας της Κίντμαν που τερμάτιζε μία δεκαετή σχέση.

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για το σχόλιο του 2001 έρχεται τρεις ημέρες αφότου επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός της Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη 19 χρόνια και απέκτησε δύο κόρες, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ – η Κίντμαν είναι επίσης μητέρα της 32χρονης Μπέλα και του 30χρονου Κόνορ από τον πρώτο της γάμο.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο People, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δεν ήθελε αυτόν τον χωρισμό και «πάλευε να σώσει τον γάμο» με τον Έρμπαν, με την αδελφή της, Αντόνια, να είναι «ένας βράχος που τη στηρίζει στις δύσκολες στιγμές».

Η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στις 30 Σεπτεμβρίου στο Νάσβιλ, όπου το ζευγάρι ζούσε από το 2007, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» ως λόγο του χωρισμού, με την ημερομηνία της κατάθεσης να αναφέρεται και ως ημερομηνία του διαχωρισμού τους.

Είτε με χιούμορ, όπως στην περίπτωση του Τομ Κρουζ, είτε με πόνο και λύπη, όπως στον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, η Νικόλ Κίντμαν βιώνει για δεύτερη φορά τη διάλυση ενός μακροχρόνιου γάμου.

Η διάσημη ατάκα της, αν και χρονολογείται δεκαετίες πριν, ίσως αντηχεί μία υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο οι διάσημοι μπορούν να διαχειρίζονται δημόσια τον πόνο τους. Με πικρό χαμόγελο και την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα στο ύψος των περιστάσεων.