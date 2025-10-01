Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Όπως φάνηκε, για τους περισσότερους αποτέλεσε μια είδηση – έκπληξη, καθώς κανείς δεν είχε δει τα σημάδια ότι υπάρχει πρόβλημα στο γάμο τους. Ωστόσο τόσο η Νικόλ Κίντμαν όσο και ο Κιθ Έρμπαν (όπως και ο στενός τους κύκλος) ήταν κάτι το οποίο προετοίμαζαν το τελευταίο διάστημα.

Ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ και του μουσικού της κάντρι είναι το νέο αγαπημένο θέμα του Χόλιγουντ. Και λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες -και φήμες- βλέπουν το φως της δημοσιότητας που αφορούν την επόμενη ημέρα.

Η Νικόλ αναλαμβάνει τα παιδιά

Η Νικόλ Κίντμαν ουσιαστικά αναλαμβάνει την πλήρη επιμέλεια των δύο παιδιών που απέκτησαν με τον Κιθ Έρμπαν. Όπως αναφέρουν τα έγγραφα, η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και η 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ θα μένουν με τη μητέρα τους τις 306 ημέρες του χρόνου.

Ο Έρμπαν θα είναι με τις κόρες του κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο – συγκεκριμένα από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έως τις 6 το απόγευμα της Κυριακής.

Η Κίντμαν θα τις έχει το Πάσχα και στη Γιορτή της Μητέρας, ενώ ο μουσικός στη Γιορτή του Πατέρα και την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Τις σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των δύο παιδιών τους, όπως είναι οι σπουδές, θα τις αποφασίζει από κοινού το πρώην ζευγάρι και τα έξοδα θα είναι μοιρασμένα ανάμεσά τους. Ενώ κανένας από τους δύο δεν δικαιούται διατροφή.

Καλύτερα να μασάς

Σε ένα άλλο σημείο των εγγράφων αναφέρεται ότι τόσο η Νικόλ Κίντμαν όσο και ο Κιθ Έρμπαν «απαγορεύεται να κακολογούν ο ένας τον άλλον όσο και άλλα μέλη της οικογένειας» μπροστά στα παιδιά τους.

Είναι υποχρεωμένοι και οι δύο να παρέχουν ένα σταθερό, ήρεμο και όμορφο περιβάλλον στις δύο κόρες τους, όπως και να παρακολουθήσουν ένα «υποχρεωτικό σεμινάριο γονικής μέριμνας» εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης διαζυγίου.

Τέλος, τα έξοδα του διαζυγίου θα τα μοιραστούν.

Η κοινή περιουσία

Αν και στα συγκεκριμένα έγγραφα δεν αναφέρεται κάτι για την κοινή περιουσία ύψους 282 εκατ. δολαρίων που απέκτησε το ζευγάρι σε αυτά τα 19 χρόνια γάμου, το Radar Online αποκάλυψε ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο το μακρινό 2006.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο μουσικός δικαιούται 900.000 δολάρια για κάθε χρόνο που ήταν παντρεμένοι, σε περίπτωση χωρισμού τους. Βέβαια, πάντα με το Radar Online, για να ενεργοποιηθεί αυτός ο όρος, ο Έρμπαν έπρεπε να είναι «καθαρός» από ουσίες και αλκοόλ σε όλη την διάρκεια του γάμου τους.

Οι ερωτικές σκηνές και οι φήμες για νέα σύντροφο

Η επόμενη μέρα ανάμεσα στη Νικόλ Κίντμαν και τον Κιθ Έρμπαν μοιάζει αρκετά μπερδεμένη. Όπως και οι λόγοι που οδήγησαν στο διαζύγιο.

Αν και επίσημη ανακοίνωση δεν έχει βγει, πολλοί αναφέρονται στο φορτωμένο πρόγραμμα και των δύο σταρ, που τους κράτησε μακριά, με αποτέλεσμα να χαθεί η οικειότητα μεταξύ τους. Ωστόσο ακούγονται διάφορες φήμες.

Η μια πλευρά λέει ότι ο μουσικος της κάντρι δεν ήταν χαρούμενος με τις πολλές τολμηρές και σέξι κινηματογραφικές σκηνές της Κίντμαν. Σε βαθμό που σταμάτησε να πηγαίνει σε πρεμιέρες ταινιών της ή να απαντάει για αυτό το θέμα σε συνεντεύξεις του.

Μια άλλη φήμη που εμφανίστηκε στην Daily Mail τις τελευταίες ώρες αναφέρει ότι ο Κιθ Έρμπαν έχει βρει ήδη την επόμενη σύντροφό του.

«Είναι κάτι που ακούγεται πολύ έντονα στους μουσικούς κύκλους, έστω κι αν κανείς δεν ξέρει το όνομά της» είπε ένας μουσικός μάνατζερ στην DAily Mail. «Οι φήμες λένε ότι ο Κιθ ήδη είναι μαζί με μια νεότερη γυναίκα από τον μουσικό χώρο».