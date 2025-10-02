magazin
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
Fizz 02 Οκτωβρίου 2025 | 20:30

Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασαν τον πλανήτη με την ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από 19 χρόνια γάμου, αλλά το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο της προγαμιαίας συμφωνίας τους με τη ρήτρα κοκαΐνης να αλλάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» με τον Κιθ Έρμπαν, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο που θεωρούνταν πρότυπο αντοχής.

Η είδηση του διαζυγίου του διάσημου ζευγαριού μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου, μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα του lifestyle Τύπου με μια ιδιότυπη ρήτρα στο προγαμιαίο συμβόλαιο που υπογράφηκε πριν τον γάμο του ζευγαριού το 2006 να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail, ο αστέρας της κάντρι μουσικής, Κιθ Έρμπαν, ενδέχεται να αποχωρήσει με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό, λόγω της  ανορθόδοξης ρήτρας κοκαΐνης που είχε συμπεριληφθεί στη συμφωνία.

Σύμφωνα με αυτή, η ηθοποιός θα κατέβαλλε στον Έρμπαν 600.000 δολάρια για κάθε έτος γάμου, υπό έναν απαράβατο όρο: να παραμείνει καθαρός από ουσίες και αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους.

View this post on Instagram

A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Ο Έρμπαν, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του με τον εθισμό, έχει δηλώσει ότι η παρέμβαση της Κίντμαν, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, ήταν καθοριστική για να ξεπεράσει το πρόβλημα και να καθαρίσει από εθισμούς.

Δεδομένου ότι ο Έρμπαν φέρεται να είναι νηφάλιος από το 2006, το συνολικό ποσό που δικαιούται, από αυτή τη ρήτρα και μόνο, ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια δολάρια.

Με κοινή περιουσία που ξεπερνά τα $300 εκατομμύρια και ακίνητα σε ΗΠΑ και Αυστραλία, η ρήτρα αυτή ίσως αποδειχθεί το πιο συμβολικό — και ακριβό — στοιχείο της σχέσης τους.

YouTube thumbnail

Πέρα από τα οικονομικά απρόοπτα της ρήτρας, το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, κατέθεσε ένα πλήρες σχέδιο διαίρεσης του γάμου και μόνιμο σχέδιο γονικής μέριμνας προς έγκριση.

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, η Νικόλ Κίντμαν θα αναλάβει τον ρόλο του κύριου γονέα διαμονής, έχοντας τα παιδιά 306 ημέρες τον χρόνο, ενώ ο Κιθ Έρμπαν θα τα φιλοξενεί τις υπόλοιπες 59 ημέρες.

Ήδη οι δυό τους ζουν χωριστά, με τον Έρμπαν να έχει μετακομίσει από το κοινό τους σπίτι στο Νάσβιλ, ενώ η Κίντμαν είναι στο Λονδίνο με τις δύο τους κόρες τους.

Αυτό είναι το δεύτερο διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν. Η ηθοποιός από την Αυστραλία ήταν παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ, με τον οποίο είχε υιοθετήσει δύο παιδιά, μέχρι το 2001.

Economy
Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Stream magazin
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους
Reunion 02.10.25

Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους

Εννέα χρόνια μετά από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σύντομη αλλά άκρως εντυπωσιακή πορεία τους, οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο προσκήνιο, αλλά με ένα διαφορετικό reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»
«Δοκιμασίες» 02.10.25

«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ
Fizz 01.10.25

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ

«Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Σύνταξη
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης
Fizz 01.10.25

Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική - Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 91 χρόνων. Όσα είπε για την αγαπημένη τηλεοπτική μαγείρισσα η αγαπημένη φίλη της Λάγια Δουλκερίδου.

Σύνταξη
Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
Μπέρδεμα 01.10.25

Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται για την επόμενη μέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες
«Μπαμπά, φοβάσαι;» 01.10.25

Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες

Μιλώντας στο Modern Wisdom podcast, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε γιατί άργησε τόσο να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο
Βίντεο 02.10.25

Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο

Η Κατερίνα Γερονικολού, μια «ανάσα» πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν της θεατρικής παράστασης «Η ληστεία της συμφοράς», βρέθηκε στο πλατό του «Buongiorno» και με ειλικρίνεια για την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στο κοινό

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού
Προσβολή δημοσίας αιδούς 02.10.25

Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Ρώσος TikToker εμφανίζεται να κάνει σεξ με μια γυναίκα στην καρότσα φορτηγού, την ώρα που αυτό κινούνταν στο Πουκέτ.

Σύνταξη
Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια
Πόλο γυναικών 02.10.25

Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια

Κούπες... παντού, σε όλα τα σπορ και τα τμήματα για τον Ολυμπιακό, που μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ από την ομάδα πόλο γυναικών, έφτασε τους 336 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Σύνταξη
Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)
Πόλο γυναικών 02.10.25

Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια συλλογή του συλλόγου, μετά την κατάκτηση του Σούπε Καπ επί της Βουλιαγμένης. Δείτε την απονομή του τροπαίου στις «ερυθρόλευκες».

Σύνταξη
ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)

Με έκπληξη οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League, καθώς ξεκινά βασικό τον Γκρούγιτς μαζί με Πινέδα και Μαρίν στον άξονα.

Σύνταξη
Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο
Πολιτική 02.10.25

Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο

Ο βουλευτής της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος δεν διέψευσε ότι το κυβερνητικό στέλεχος που τον ενημέρωσε είναι ο Γ. Μυλωνάκης. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αναδίπλωσή του επιχειρεί το Μαξίμου. Το κλίμα στη «γαλάζια» Κ.Ο. που καθόρισε τις εξελίξεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή
Ζητούν απαντήσεις 02.10.25

Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή

Η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης από την Άρτα υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη εκ μέρους του νοσοκομείου. Ζητούν επίσης να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι – «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»
Αποφασισμένος 02.10.25

Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι - «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»

Καταπέλτης κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας ο Πάνος Ρούτσι απαντά στις πολιτικές αισχρολογίες εις βάρος του και εμφανίζεται αμετακίνητος στον πολυήμερο αγώνα που δίνει «μέχρι να μάθει την αλήθεια».

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου
Εισήγηση στην ΠΓ 02.10.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος στην επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς η Ρωσία «πείραξε» τους πυραύλους της και πλέον «ξεγελούν» τους Patriot
Financial Times 02.10.25

Πώς η Ρωσία «πείραξε» τους πυραύλους της και πλέον «ξεγελούν» τους Patriot στην Ουκρανία

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία αναβάθμισε τους πυραύλους της και πλέον δεν αναχαιτίζονται από τα συστήματα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων
Culture Live 02.10.25

UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ψηφιακής πλατφόρμας της UNESCO ανέλαβε ο Φράνσις Κερέ, σε συνεργασία με την Interpol, ενώ τη χρηματοδότηση παρείχε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Σύνταξη
Λάρισα – Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου
Τραγωδία 02.10.25

Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους Λάρισας: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου

Ο 77χρονος εμπλεκόμενος στην τραγωδία που συντελέστηκε στη Λάρισα δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο του 53χρονου και τόνισε ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Μάιντς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Ομόνοια – Μάιντς

LIVE: Ομόνοια – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ομόνοια – Μάιντς για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Μπράγκα
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Σέλτικ – Μπράγκα

LIVE: Σέλτικ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σέλτικ – Μπράγκα για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Άλλα Αθλήματα 02.10.25

Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Αυτοί είναι οι τέσσερις όμιλοι του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που θα διεξαχθεί στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας στις 26 Ιανουαρίου. Οι αντίπαλοι της Ελλάδας και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Λιλ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Ρόμα – Λιλ

LIVE: Ρόμα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ρόμα – Λιλ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του
Τέμπη 02.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και εκτοξεύει μύδρους κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας
Άρθρο 86 02.10.25

Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Η Ευρ. Εισαγγελία και τα στοιχεία στη Βουλή δίχως να αξιοποιηθούν. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών στο μικροσκόπιο. Σχολιάζουν στο in για τις τροποποιήσεις του άρθρου οι Kαθηγητές του ΕΚΠΑ Σπύρος Βλαχόπουλος και Νίκος Παπασπύρου.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Συγκρίσεις: Πέρσι ξεκίνησε με ελίτ και ακολούθησαν Γερμανοί 1ης κατηγορίας. Φέτος με Γερμανό μη διεθνή στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός και ακολουθεί ρέφερι 1ης κατηγορίας από την ίδια χώρα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βάιος Μπαλάφας
