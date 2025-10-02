Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» με τον Κιθ Έρμπαν, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο που θεωρούνταν πρότυπο αντοχής.

Η είδηση του διαζυγίου του διάσημου ζευγαριού μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου, μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα του lifestyle Τύπου με μια ιδιότυπη ρήτρα στο προγαμιαίο συμβόλαιο που υπογράφηκε πριν τον γάμο του ζευγαριού το 2006 να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail, ο αστέρας της κάντρι μουσικής, Κιθ Έρμπαν, ενδέχεται να αποχωρήσει με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό, λόγω της ανορθόδοξης ρήτρας κοκαΐνης που είχε συμπεριληφθεί στη συμφωνία.

Σύμφωνα με αυτή, η ηθοποιός θα κατέβαλλε στον Έρμπαν 600.000 δολάρια για κάθε έτος γάμου, υπό έναν απαράβατο όρο: να παραμείνει καθαρός από ουσίες και αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους.

View this post on Instagram A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Ο Έρμπαν, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του με τον εθισμό, έχει δηλώσει ότι η παρέμβαση της Κίντμαν, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, ήταν καθοριστική για να ξεπεράσει το πρόβλημα και να καθαρίσει από εθισμούς.

Δεδομένου ότι ο Έρμπαν φέρεται να είναι νηφάλιος από το 2006, το συνολικό ποσό που δικαιούται, από αυτή τη ρήτρα και μόνο, ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια δολάρια.

Με κοινή περιουσία που ξεπερνά τα $300 εκατομμύρια και ακίνητα σε ΗΠΑ και Αυστραλία, η ρήτρα αυτή ίσως αποδειχθεί το πιο συμβολικό — και ακριβό — στοιχείο της σχέσης τους.

Πέρα από τα οικονομικά απρόοπτα της ρήτρας, το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, κατέθεσε ένα πλήρες σχέδιο διαίρεσης του γάμου και μόνιμο σχέδιο γονικής μέριμνας προς έγκριση.

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, η Νικόλ Κίντμαν θα αναλάβει τον ρόλο του κύριου γονέα διαμονής, έχοντας τα παιδιά 306 ημέρες τον χρόνο, ενώ ο Κιθ Έρμπαν θα τα φιλοξενεί τις υπόλοιπες 59 ημέρες.

Ήδη οι δυό τους ζουν χωριστά, με τον Έρμπαν να έχει μετακομίσει από το κοινό τους σπίτι στο Νάσβιλ, ενώ η Κίντμαν είναι στο Λονδίνο με τις δύο τους κόρες τους.

Αυτό είναι το δεύτερο διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν. Η ηθοποιός από την Αυστραλία ήταν παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ, με τον οποίο είχε υιοθετήσει δύο παιδιά, μέχρι το 2001.