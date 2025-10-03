Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.
- «Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» - Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου
- Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας - Βροχές και στην Αττική
- Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές
- «Μαχαίρι» σε ένδυση και εστίαση βάζουν τα νοικοκυριά – Αποκαλυπτική έρευνα
Ήταν η είδηση που προκάλεσε αναστάτωση στον χώρου του θεάματος και έκανε τα tabloid να βρουν τι συμβαίνει. Ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου, ήταν κάτι που δεν περίμεναν οι περισσότεροι- τουλάχιστον όσοι βρίσκονταν έξω από τον στενό κύκλο των δύο σταρ.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο μουσικός της κάντρι έμοιαζαν να έχουν φαινομενικά έναν όμορφο γάμο. Άλλωστε μόλις τον περασμένο Ιούνιο, η Νικόλ Κίντμαν είχε ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία τους γιορτάζοντας την επέτειο του γάμου τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, τα πράγματα δεν είναι πάντα αυτά που φαίνονται στα social media. Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ οι δυο τους είχαν απομακρυνθεί αρκετά τους τελευταίους μήνες. Κάποιοι λένε ότι φταίει το φορτωμένο τους πρόγραμμα, άλλοι οι έντονες σεξουαλικές σκηνές στις ταινίες της Κίντμαν. Μια άλλη φήμη, υποστηρίζει ότι ο Κιθ Έρμπαν έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο μιας άλλης γυναίκας.
«Είναι κάτι που ακούγεται πολύ έντονα στους μουσικούς κύκλους, έστω κι αν κανείς δεν ξέρει το όνομά της» είπε ένας μουσικός μάνατζερ στην Daily Mail. «Οι φήμες λένε ότι ο Κιθ ήδη είναι μαζί με μια νεότερη γυναίκα από τον μουσικό χώρο».
Και κάποιοι πιστεύουν ότι ανακάλυψαν ποια είναι αυτή η νεότερη γυναίκα: η Μάγκι Μπογκ. Η 25χρονη κιθαρίστας του Κιθ Έρμπαν φαίνεται ότι έχει έρθει πολύ κοντά με τον μουσικό της κάντρι τους τελευταίους μήνες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα, κάποιοι ανακάλυψαν ένα βίντεο από μια συνυαλία τους τον περασμένο Απρίλιο όπου φαίνεται ο Έρμπαν να δείχνει την Μάγκι ενώ τραγουδάει τους στίχους «I was born to love you» από το Fighter – ένα κομμάτι που είχε γράψει για τη Νικόλ Κίντμαν.
Ενώ το περασμένο Σάββατο, ερμηνεύοντας πάλι το ίδιο τραγούδι, άλλαξε τους στίχους λέγοντας «When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player» (οι κανονικοί στίχοι του κομματιού λένε «When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter»).
Μάλιστα, το συγκεκριμένο βίντεο το αποκάλυψε η ίδια η Μάγκι με ανάρτησή της στο Instagram, γράφοντας «όντως ο Κιθ το είπε αυτό;».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια κάτω από το ποστ πήραν φωτιά. «Πάρα πολύ ύποπτο όλο αυτό», «το να αλλάζει τους στίχους σε ένα κομμάτι που έγραψε για τη Νικόλ, λέει πολλά», «είναι τόσο ξεφτίλα να το κάνεις αυτό σε ένα κομμάτι που έχεις γράψει για τη σύζυγό σου» ήταν μερικές από τις αντιδράσεις.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι το διαζύγιο ανάμεσα στη Νικόλ Κίντμαν και τον Κιθ Έρμπαν φαίνεται να έχει πολλά επεισόδια ακόμα.
- Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
- Βίντεο-ντοκουμέντο με μεθυσμένη Βρετανίδα που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο Ηράκλειο
- Ο Δήμαρχος Λαρισαίων νέος πρόεδρος στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Θεσσαλίας
- Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους
- HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα
- H Ιαπωνία ξεμένει από μπίρα έπειτα από κυβερνοεπίθεση στην Asahi
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις