«Τον σιχαίνομαι τον μπάσταρδο»: Ο Τομ Κρουζ πάει σε live των Oasis έχοντας ξεχάσει τα λόγια των αδερφών Γκάλαχερ

Η επανένωση των Oasis και το Live ’25 Tour είναι το μεγάλο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού – δεν αμφιβάλλει κανείς για αυτό. Δεν είναι τυχαίο πως οι συναυλίες τους είναι sold out εδώ και μήνες, ενώ στους θεατές έχουν βρεθεί ουκ ολίγοι A-listers. Ανάμεσά τους και ο Τομ Κρουζ.

Ο 63χρονος σούπερ σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Γουέμπλεϊ, μαζί με αρκετούς ακόμα διάσημους, και είδε από κοντά τα αδέρφια Γκάλαχερ να παίζουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

View this post on Instagram A post shared by Pinkvilla USA (@pinkvillausa)

Ωστόσο, το NME, βλέποντας αυτή την εικόνα, θυμήθηκε τη γνώμη του Νόελ και του Λίαμ για εκείνον. Στο ντοκιμαντέρ Lord Don’t Slow Me Down του 2007, που επικεντρωνόταν στην περιοδεία των Oasis Don’t Believe the Truth, τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν είχαν κανένα πρόβλημα να «λούσουν» με προσβολές και βρισιές τον Τομ Κρουζ.

«Είναι ένας γαμημένος που δεν έχει παίξει σε καμιά καλή ταινία σε όλη του τη ζωή» είχε πει ο Νόελ, ενώ ο Λίαμ είχε προσθέσει: «Τον μισώ τον Τομ Κρουζ. Είναι μπάσταρδος. Σιχαίνομαι αυτόν και τον Μάικλ Όουεν (τον ποδοσφαιριστή)».

Liam and Noel Gallagher on how they hate Tom Cruise 😂#OasisLive25 https://t.co/FRUXPkxL54 pic.twitter.com/jVpUQXtyQD — Liam Gallagher Daily (@liamgdaily) July 27, 2025

Ωστόσο, σε αυτές τις δύο δεκαετίες που έχουν περάσει από τότε, φαίνεται ότι οι σχέσεις των Γκάλαχερ με τον Τομ Κρουζ έχουν φτιάξει. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το 2009 ο γνωστός ηθοποιός βρισκόταν στο Βερολίνο, όπως και ο Νόελ Γκάλαχερ και έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο.

Ένα βράδυ βρέθηκαν face to face στο λόμπι και ο Τομ Κρουζ δεν έχασε την ευκαιρία να του θυμίσει τις ενταντίον του προσβολές. Μάλιστα του τόνισε ότι στο ντοκιμαντέρ αποκάλεσε το Cocktail «καλή ταινία».