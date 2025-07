Deeper: Στον «πάγο» η πολυαναμενόμενη ταινία δράσης με τον Τομ Κρουζ λόγω προϋπολογισμού

Ο Τομ Κρουζ μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός σταρ στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα στούντιο δεν διστάζουν να εκπληρώσουν τις μεγάλου προϋπολογισμού δράσεις του.

Παρά το γεγονός ότι το Mission: Impossible μόλις τελείωσε, ο Τομ Κρουζ δεν πρόκειται να μειώσει ταχύτητα σύντομα, καθώς έχει ετοιμάσει ένα υποθαλάσσιο θρίλερ με τον Νταγκ Λάιμαν στο τιμόνι ως το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι θαυμαστές θα πρέπει να περιμένουν περισσότερο για να το υλοποιήσουν, καθώς η υποστήριξη των μεγάλων στούντιο φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί.

Warner Bros Pauses Development on Doug Liman’s ‘DEEPER’ Starring Tom Cruise & Ana de Armas

The underwater thriller has been put on hold due to budget concerns, with its estimated cost hitting $275M. Tom Cruise is now reportedly shopping the project to other studios. pic.twitter.com/SkEc3fEtgV

— Cine Updates (@Updates4Cinema) July 5, 2025