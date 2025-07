«Ford v Ferrari»: Γιατί ο Μπρατ Πιτ και ο Τομ Κρουζ δεν πρωταγωνίστησαν στην ταινία;

Ο Μπρατ Πιτ αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο δεν πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τομ Κρουζ στην ταινία «Ford v Ferrari».

Πριν από την κυκλοφορία του «F1: The Movie» στις κινηματογραφικές αίθουσες την περασμένη εβδομάδα, ο Πιτ ήταν αρχικά να πρωταγωνιστήσει σε μια άλλη ταινία αγώνων ταχύτητας, στο πλευρό του Τομ Κρουζ, με τον δεύτερο όμως να μην είναι ενθουσιασμένος με την ιδέα, καθώς «δεν θα οδηγούσε πολύ»

Σε συνέντευξή του την Τετάρτη 2 Ιουνίου στο The National, ο Μπρατ Πιτ δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί ξανά με τον συμπρωταγωνιστή του από το «Interview With the Vampire». Όπως ανέφερε, επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον Κρουζ στην ταινία «Ford v Ferrari», τελικά όμως αποχώρησαν και οι δύο από το πρότζεκτ, όταν ο Τομ Κρουζ συνειδητοποίησε ότι ο ρόλος του δεν θα περιλάμβανε πολλή οδήγηση.

«Όταν ο Τομ κατάλαβε ότι δεν θα οδηγούσε πολύ στην ταινία, δεν προχώρησε»

«Ο Τομ κι εγώ, για κάποιο διάστημα, ήμασταν στο ‘Ford v Ferrari’ με τον Τζο στη σκηνοθεσία. Αυτό ήταν περίπου 10 χρόνια πριν από τους τύπους που τελικά την έκαναν — και την έκαναν υπέροχη ταινία», είπε ο Μπρατ Πιτ.

«Αυτό που έπαιξε ρόλο στο τέλος, είναι ότι και οι δύο θέλαμε να οδηγήσουμε, κι εκείνος ήθελε να παίξει τον Σέλμπι, ενώ εγώ ήθελα να παίξω τον Κεν Μάιλς. Και όταν ο Τομ κατάλαβε ότι ο Κάρολ Σέλμπι δεν θα οδηγούσε πολύ στην ταινία, δεν προχώρησε», εξήγησε.

Τελικά, τους ρόλους του Μάιλς και του Σέλμπι ανέλαβαν οι Κρίστιαν Μπέιλ και Ματ Ντέιμον, αντίστοιχα, ενώ τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Τζέιμς Μάνγκολντ.

Ο Μπρατ Πιτ σχολίασε επίσης τις φήμες για πιθανό σίκουελ του «F1», παραδεχόμενος ότι «θα ήθελε να οδηγήσει ξανά». Ωστόσο, ο χαρακτήρας του, Σόνι Χέιζ, εγκαταλείπει τη Formula 1 στο τέλος της ιστορίας. Ο ίδιος συμπλήρωσε, πως θα τον ενδιέφερε να συμμετάσχει ενδεχομένως σε μια συνέχεια της ταινίας «Days of Thunder» του Τομ Κρουζ από το 1990. Το Hollywood Reporter είχε αποκαλύψει, ότι ο Κρουζ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας συνέχειας της ταινίας αγώνων NASCAR.