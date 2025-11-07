Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Εδώ και 45 χρόνια η επαγγελματική του πορεία όχι απλά πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά έχει στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή του Χόλιγουντ, μετατρέποντάς τον σε έναν από τους πιο επιτυχημένους και εμπορικούς ηθοποιούς όλων των εποχών. Ωστόσο, η προσωπική ζωή του Τομ Κρουζ δεν έχει την ανάλογη επιτυχία.

Τρεις γάμους έχει κάνει ο 63χρονος σταρ της μεγάλης οθόνης και ισάριθμες φορές πήρε διαζύγιο – με τα δύο τελευταία να γίνονται σήριαλ στα tabloids. Ενώ ο Τύπος τον έχει συνδέσει με ουκ ολίγες γυναίκες ανά περιόδους, με τις περισσότερες από αυτές τις σχέσεις να μην κρατάνε πάνω από 10 με 12 μήνες.

Τελευταία η Άνα ντε Άρμας, που όπως λένε τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού έβγαινε με τον Τομ Κρουζ για περίπου εννέα μήνες, ωστόσο πριν από λίγες ημέρες αποφάσισαν να βάλουν ένα (προσωρινό;) τέλος στη σχέση τους.

Ωστόσο μια εβδομάδα πέρασε και ο γνωστός ηθοποιός έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια άλλη μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Ο Τομ Κρουζ βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας The Running Man και σε μια από τις φωτογραφίες που έκαναν την εμφάνισή τους πόζαρε δίπλα στην Εμίλια Τζόουνς.

Η 23χρονη ηθοποιός είναι μια από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε ορισμένα μέσα να αναρωτηθούν τι τρέχει μεταξύ τους, καθώς φάνηκε να υπήρχε μεγάλη άνεση ανάμεσά τους.