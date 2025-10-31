«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» – Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα

Ο Κόλιν Φάρελ παραδέχτηκε δημόσια ότι κάποτε εμφανίστηκε τόσο μεθυσμένος στο πλατό του Minority Report που χρειάστηκαν σχεδόν 50 λήψεις για να πει πειστικά μια ατάκα, εξοργίζοντας τον συμπρωταγωνιστή του Τομ Κρουζ.

Μιλώντας στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, ο Φάρελ θυμήθηκε «μία από τις χειρότερες μέρες» που είχε ζήσει ποτέ στο πλατό, με πονοκέφαλο και hangover από το μεθύσι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας επιστημονικής φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Minority Report, το 2002.

«Είναι 6 και 10»

Στην ταινία, που βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Φίλιπ Κ. Ντικ του 1956, ο Φάρελ υποδύεται έναν πράκτορα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ελέγχει ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ψυχική τεχνολογία για να προβλέπει δολοφονίες, ενώ ο Κρουζ είναι ένας αρχηγός της «Precrime», μιας φανταστικής κυβερνητικής υπηρεσία που χρησιμοποιεί «precogs», μέντιουμ που βλέπουν μελλοντικές δολοφονίες, για να συλλάβει τους δράστες πριν από τη διάπραξη του εγκλήματος.

Ο Φάρελ είχε ζητήσει να μην εργαστεί την ημέρα των γενεθλίων του, στις 31 Μαΐου, αλλά του δόθηκε όρντινο στις 6 το πρωί. «Έκανα κάθε είδους ανοησίες το προηγούμενο βράδυ», είπε ο Φάρελ στον Κόλμπερτ. «Θυμάμαι ότι πήγα στο κρεβάτι και μόλις έσβησα το φως, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο οδηγός έξω που είπε “είναι 6 και 10” και εγώ απάντησα “ω, σκατά”».

«Ήταν τρομερό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατάκα που είχα, αλλά δεν μπορούσα να την πω με τίποτα. Ήταν “είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε κατανοήσει το θεμελιώδες παράδοξο της μεθοδολογίας της Precrime”»

Δύσκολη πίστα

Ακόμα και αφού ένας βοηθός σκηνοθέτη είπε στον Φάρελ ότι δεν μπορούσε να δουλέψει στην κατάστασή του, ο ηθοποιός παρέμεινε αισιόδοξος, λέγοντας: «Απλά φέρε μου έξι μεξικάνικες μπίρες Pacifico Cervezas και ένα πακέτο κόκκινα Marlboro».

Ενισχυμένος από περισσότερη μπίρα, ο Φάρελ πήγε στο πλατό. «Αλλά ήταν τρομερό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατάκα που είχα, αλλά δεν μπορούσα να την πω με τίποτα. Ήταν “είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε κατανοήσει το θεμελιώδες παράδοξο της μεθοδολογίας της Precrime”.

»Αυτή ήταν η ατάκα που ξεκινούσε τη σκηνή. Θυμάμαι έναν από τους συνεργάτες να έρχεται και να μου λέει “θέλεις να βγεις να πάρεις λίγο καθαρό αέρα;”. Και θυμάμαι να σκέφτομαι “αν βγω να πάρω καθαρό αέρα, θα νιώθω ακόμα μεγαλύτερη πίεση όταν επιστρέψω”».

Μετά από 46 λήψεις, ο Φάρελ τελικά τα κατάφερε. «Ο Τομ δεν ήταν πολύ δυσαρεστημένος μαζί μου» είπε.

Τρία χρόνια μετά το περιστατικό, ο Φάρελ εισήχθη σε κέντρο αποτοξίνωσης για να προσπαθήσει να θεραπεύσει τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Στο πετσί του ρόλου

Ο χαρακτήρας του Φάρελ στο Minority Report υποτίθεται ότι είναι εντελώς νηφάλιος, ωστόσο πολλοί ηθοποιοί έχουν γυρίσει σκηνές στις οποίες υποτίθεται ότι είναι μεθυσμένοι ενώ είναι μεθυσμένοι στην πραγματικότητα, σε μια προσπάθεια να φανούν αυθεντικοί.

Ο Φρεντ Αστέρ, για παράδειγμα, ο οποίος γύρισε τη σκηνή του «μεθυσμένου χορού» στην ταινία Μουσική Παρέλαση έχοντας πιει επτά ποτά μπέρμπον, ο Ρόμπερτ Σο, ο οποίος ήταν τόσο μεθυσμένος πριν γυρίσει τον βασικό μονόλογό του στην ταινία Τα Σαγόνια του Καρχαρία που έπρεπε να τον μεταφέρουν στο πλατό ο Νικόλας Κέιτζ στην ταινία Αφήνοντας το Λας Βέγκας, στην οποία υποδύεται έναν αυτοκαταστροφικό αλκοολικό.

Ο Κρουζ, από την άλλη, είναι γνωστός για την αυστηρή εργασιακή του ηθική και τον σοβαρό επαγγελματισμό του. Το 2020, ένα ηχητικό απόσπασμα που διέρρευσε, στο οποίο ο ηθοποιός επιπλήττει μέλη του συνεργείου της έβδομης ταινίας Mission: Impossible

Χάρισον Φορντ και Κάρι Φίσερ

Και ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον υιοθέτησε τεχνικές μεθοδικής υποκριτικής κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα, που αφορά έναν μόνιμα μεθυσμένο Άγιο Βασίλη, λέγοντας: «Έπινα περίπου τρία ποτήρια κόκκινο κρασί για πρωινό… Μετά πέρασα στη βότκα και το χυμό cranberry, και μετά ήπια μερικές Bud Lights. Όταν έφτασα σε εκείνη τη σκηνή, σχεδόν δεν ήξερα ότι ήμουν σε ταινία».

Ωστόσο, ο Χάρισον Φορντ και η Κάρι Φίσερ δημιούργησαν ένα πρότυπο για τον Φάρελ στο πλατό του Πολέμου των Άστρων: Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται, φτάνοντας στο πλατό φρέσκοι από το πάρτι με τον Έρικ Άιντλ και τους Rolling Stones. «Θυμάμαι ότι δεν κοιμηθήκαμε ποτέ», είπε η Φίσερ, «οπότε δεν είχαμε πονοκέφαλο – ήμασταν ακόμα μεθυσμένοι όταν φτάσαμε στο Cloud City την επόμενη μέρα. Δεν πρέπει να χαμογελάμε πολύ στην ταινία, αλλά εμείς χαμογελάμε».

«Είπα ό,τι είπα»

Ο Κρουζ, από την άλλη, είναι γνωστός για την αυστηρή εργασιακή του ηθική και τον σοβαρό επαγγελματισμό του. Το 2020, ένα ηχητικό απόσπασμα που διέρρευσε, στο οποίο ο ηθοποιός επιπλήττει μέλη του συνεργείου της έβδομης ταινίας Mission: Impossible για πιθανή παραβίαση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, έγινε viral.

Φωνάζοντας σε δύο τεχνικούς που στέκονταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο μπροστά από μια οθόνη στο Leavesden, ο Κρουζ λέει: «Είμαστε το χρυσό πρότυπο. Αυτοί εκεί στο Χόλιγουντ γυρίζουν ταινίες αυτή τη στιγμή εξαιτίας μας. Επειδή πιστεύουν σε εμάς και σε αυτό που κάνουμε. Τηλεφωνώ κάθε βράδυ σε όλα τα γαμημένα στούντιο, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους παραγωγούς, και αυτοί μας παρακολουθούν και μας χρησιμοποιούν για να γυρίσουν τις ταινίες τους. Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας, παλιομ@λάκες. Δεν θέλω να το ξαναδώ αυτό ποτέ. Ποτέ!»

Ο ηθοποιός υπερασπίστηκε αργότερα την έκρηξή του, λέγοντας ότι ήθελε να διασφαλίσει ότι η παραγωγή της ταινίας δεν θα σταματούσε. «Είπα ό,τι είπα» διευκρίνισε στο Empire. «Εκείνη τη στιγμή διακυβεύονταν πολλά».

ο Κόλιν Φάρελ υποδύεται έναν τζογαδόρο που κρύβεται στα καζίνο του Μακάο.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: 20th Century Fox