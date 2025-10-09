«Το είχα μαντέψει» – Η Νικόλ Κίντμαν υπαινίχθηκε τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν εβδομάδες πριν

Η Νικόλ Κίντμαν αναφέρθηκε στα προβλήματα του γάμου της με τον Κιθ Έρμπαν σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην αμερικανική Vogue, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν η 58χρονη ηθοποιός υποβάλει αίτηση διαζυγίου από τον 57χρονο τραγουδιστή της κάντρι.

Στο άρθρο, η δημοσιογράφος Γουέντελ Στίβενσον, η οποία πήρε συνέντευξη από την Κίντμαν στο Λονδίνο τον Αύγουστο, σημείωσε ότι «υποψιάστηκε» ότι είχε χωρίσει από τον Έρμπαν εκείνη την περίοδο, αλλά «δεν ήθελε να ανακατευτεί».

«Πόσες φορές πρέπει να διδαχθείς ότι ενώ νομίζεις ότι ξέρεις πού πηγαίνει η ζωή σου ξαφνικά διαπιστώνεις ότι δεν πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση;»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue (@voguemagazine)

«Πόσες φορές πρέπει να διδαχθείς…»

«Όταν τη ρώτησα πώς νιώθει τώρα, στα 50 της, περίμενα να ακούσω μια ωραία, κοινότυπη απάντηση για τη σοφία της ηλικίας» έγραψε η Στίβενσον, προσθέτοντας: «Αντ’ αυτού, η Κίντμαν ήταν ειρωνική, μελαγχολική, αβέβαιη για τον εαυτό της».

Η ηθοποιός απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου, της είπε: «Πόσες φορές πρέπει να διδαχθείς ότι ενώ νομίζεις ότι ξέρεις πού πηγαίνει η ζωή σου ξαφνικά διαπιστώνεις ότι δεν πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση;».

Η Νικόλ Κίντμαν είπε επίσης ότι στη ζωή της στηρίζεται σε έναν στενό κύκλο φίλων στο Νάσβιλ, συμπεριλαμβανομένης της συμπρωταγωνίστριας της στο «Big Little Lies», Ρις Γουίδερσπουν.

«Αιώνιες φιλίες. Ναι, ακριβώς» πρόσθεσε.

Λίγες μέρες αργότερα, η νικήτρια των Emmy παρακολούθησε την επίδειξη μόδας της Chanel κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Παρισιού μαζί με τις κόρες της

«Μερικές φορές οι σχέσεις…»

Όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζει την κριτική στο διαδίκτυο, η Κίντμαν απάντησε: «Κυριολεκτικά, απομακρύνεσαι με κάθε τρόπο από αυτήν. Γιατί θα σε καταρρακώσει. Θα σε καταστρέψει».

Η Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, χωρίζοντας από τον Κιθ Έρμπαν τον περασμένο μήνα, μετά από σχεδόν 20 χρόνια γάμου.

Πηγές ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι — που έχει δύο κόρες, τη Σάντεϊ Ρόουζ, 17 ετών, και τη Φέιθ Μάργκαρετ, 14 ετών — ζει χωριστά «από τις αρχές του καλοκαιριού».

«Μερικές φορές οι σχέσεις απλά ακολουθούν τον φυσιολογικό τους κύκλο», δήλωσε μια πηγή στο Page Six, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός του «Babygirl» δεν ήθελε να χωρίσει και προσπάθησε να σώσει τη σχέση τους.

Μια άλλη πηγή είπε στο People ότι η Κίντμαν «αισθάνεται πληγωμένη και προδομένη» από τον Έρμπαν, ο οποίος σύμφωνα με φήμες βγαίνει ήδη με μια άλλη γυναίκα, αν και δεν είναι σαφές αν προχώρησε πριν ή μετά την αποχώρησή του από την Κίντμαν.

«Όταν προσπαθούν να σε ρίξουν, Μάγκι…»

Στην αίτηση διαζυγίου της Κίντμαν που έλαβε στα χέρια της η εφημερίδα The Post, η ηθοποιός ζητά να γίνει η «κύρια γονέας με δικαίωμα διαμονής» για τις κόρες της με τον Έρμπαν και αναμένει ότι και τα δύο μέρη θα συνάψουν συμφωνία διαζυγίου και συμφωνημένο μόνιμο σχέδιο γονικής μέριμνας.

Η Κίντμαν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση του διαζυγίου σε μια δημοπρασία του amfAR στο Ντάλας, στις 4 Οκτωβρίου, όπου απένειμε το Βραβείο Έμπνευσης στον δημιουργό της σειράς «Yellowstone», Τέιλορ Σέρινταν.

Λίγες μέρες αργότερα, η νικήτρια των Emmy παρακολούθησε την επίδειξη μόδας της Chanel κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Παρισιού μαζί με τις κόρες της.

Ο Έρμπαν άλλαξε τους στίχους ενός τραγουδιού εμπνευσμένου από την Κίντμαν ενώ είχε αφαιρέσει τη βέρα του στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση του διαζυγίου.

Αντί για τον αρχικό στίχο «When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter» («Όταν προσπαθούν να σε ρίξουν, μωρό μου θα είμαι ο μαχητής σου») o Έρμπαν είπε: «When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player» («Όταν προσπαθούν να σε ρίξουν, Μάγκι, θα είμαι ο κιθαρίστας σου»).

Η καλλιτέχνιδα της κάντρι, Maggie Baugh, που εμφανιζόταν μαζί του στην περιοδεία High and Alive World Tour, αντέδρασε ανεβάζοντας το απόσπασμα γράφοντας στη λεζάντα «Did he just say that».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maggie Baugh (@maggie_baugh)

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: Η Νικόλ Κίντμαν ποζάρει κατά τη διάρκεια φωτογράφησης πριν από την επίδειξη της γυναικείας συλλογής prêt-à-porter Chanel Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, στις 6 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Benoit Tessier