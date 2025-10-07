magazin
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07 Οκτωβρίου 2025 | 14:21

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Spotlight

Ήταν τέλος Σεπτεμβρίου όταν μια είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου και έκανε άνω κάτω τον χώρο του θεάματος: η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν έπαιρναν την απόφαση να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους μετά από 19 χρόνια.

Προφανώς για τη σταρ του Χόλιγουντ και τον γνωστό μουσικό η απόφαση δεν ήταν βιαστική – ωστόσο κανείς έξω από το στενό τους περιβάλλον δεν το περίμενε. Άλλωστε στα τέλη Ιουνίου γιόρταζαν την επέτειο του γάμου τους με αναρτήσεις στα social media και όλα έδειχναν να πηγαίνουν τέλεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nicole Kidman (@nicolekidman)

Ωστόσο η πραγματική ζωή διαφέρει από αυτή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όπως φαίνεται τα προβλήματα ανάμεσά τους δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν πλέον.  Οι φήμες που οδήγησαν στον χωρισμό ήταν πολλές από την αρχή – από τη μια το γεμάτο επαγγελματικό πρόγραμμα και των δύο, από την άλλη οι πολλές προκλητικές κινηματογραφίες σκηνές της Νικόλ Κίντμαν, κάποιοι μίλησαν και για τρίτο πρόσωπο στη σχέση τους.

Και το σίγουρο είναι ότι θα ακουστούν ακόμα περισσότερες στις επόμενες εβδομάδες. Το μόνο δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι πως τόσο η 58χρονη ηθοποιός όσο και η Κιθ Έρμπαν έχουν συμφιλιωθεί με την ιδέα και προχωράνε τη ζωή τους.

Ο μουσικός βρίσκεται σε περιοδεία στις ΗΠΑ, ενώ η Κίντμαν έκανε τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της. Και έδειχνε πιο καλά και cool από ποτέ.

Η σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στο σόου της Chanel στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, με ένα casual αλλά πάντα κομψό look, ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες. Μάλιστα, τόσο η Σάντεϊ Ρόουζ όσο και η Φέιθ Μάρκαρετ είχαν συνδυάσει denim στοιχεία στην εμφάνισή τους, ακολουθώντας τα βήματα της διάσημης μητέρας τους.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Benoit Tessier

Economy
Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
