Μισέλ Φάιφερ: Έγινε γιαγιά και έχει ενθουσιαστεί με τον νέο της ρόλο

Η Μισέλ Φάιφερ αποκάλυψε ότι έγινε γιαγιά, ενώ έδινε συνέντευξή στο δημοφιλές podcast «SmartLess».

Η βραβευμένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους Τζέισον Μπέιτμαν, Γουίλ Άρνετ και Σον Χέις ότι πέρυσι υποδέχθηκε το πρώτο της εγγόνι και είναι τρισευτιχισμένη.

Η νέα καθημερινότητα ως γιαγιά

Η Μισέλ Φάιφερ εξήγησε ότι θέλει πλέον να περιορίσει τις υπερβολικά απαιτητικές επαγγελματικές της δεσμεύσεις, ώστε να είναι περισσότερο παρούσα στην οικογένειά της.

«Αν ήξερα ότι θα γινόμουν γιαγιά, μάλλον δεν θα είχα αναλάβει τόσα πρότζεκτ… αλλά τα απόλαυσα όλα και είμαι ευγνώμων», είπε χαρακτηριστικά.

Μισέλ Φάιφερ: Δεν αποκάλυψε ποιο από τα 2 παιδιά της έγινε γονιός

Η ηθοποιός τόνισε ότι θέλει να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του εγγονιού της, χωρίς να αποκαλύψει ποιο από τα δύο παιδιά της – η Κλαούντια ή ο Τζον, από τον γάμο της με τον σεναριογράφο Ντέιβιντ Ε. Κέλι – έγινε γονιός.

Τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια

Η Μισέλ Φάιφερ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά «The Madison», spin-off του «Yellowstone», που θα προβληθεί στο Paramount+, ενώ θα έχει και ρόλο εκτελεστικής παραγωγού.

Παράλληλα, θα εμφανιστεί στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Oh. What. Fun.», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ θα συμμετάσχει και στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Margo’s Got Money Troubles» της Ρούφι Θορπ για το Apple TV+, μαζί με τις Ελ Φάνινγκ και Νικόλ Κίντμαν.