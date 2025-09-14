magazin
14.09.2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
14 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ο 71χρονος Μάλκοβιτς μίλησε για το ειδύλλιο που είχε με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988, ενώ ήταν και οι δύο παντρεμένοι. «Δεν είναι κάτι για το οποίο έχω μιλήσει ποτέ πραγματικά» δήλωσε ο ηθοποιός στο επεισόδιο της 3ης Σεπτεμβρίου του podcast «Fashion Neurosis» της Μπέλα Φρόιντ.

«Ας το θέσουμε ως εξής. Στη δουλειά που κάνω, συνήθως δημιουργείς συναισθηματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους πολύ γρήγορα» εξήγησε. «Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Πολύ σπάνια, αυτοί οι δεσμοί επεκτείνονται πέρα από τη δουλειά, ωστόσο».

«Έχω μάθει στην πορεία της ζωής μου ότι ένας σπουδαίος συνάδελφος είναι στην πραγματικότητα πιο σπάνιος από οτιδήποτε άλλο»

Διασκεδαστική και δίκαιη

Ο Μάλκοβιτς περιέγραψε την 67χρονη Μισέλ Φάιφερ ως «κάποια που εκτιμούσα πολύ ως συνάδελφο, ήταν πολύ διασκεδαστική και συγκινητική και απίστευτα δίκαιη μαζί μου».

«Κάτι που σίγουρα εγώ δεν ήμουν» παραδέχτηκε. «Έχω μάθει στην πορεία της ζωής μου ότι ένας σπουδαίος συνάδελφος είναι στην πραγματικότητα πιο σπάνιος από οτιδήποτε άλλο. Και όταν αυτή η σχέση γίνεται κάτι περισσότερο από συναδελφική ή κάτι περισσότερο από φιλία, ακόμη και βαθιά φιλία, τότε, τουλάχιστον κατά τη δική μου εμπειρία – και μπορεί να φταίει η ιδιαίτερη ψυχολογία μου ή η βλακεία μου ή η αβελτηρία μου ή όλα τα παραπάνω… χάνεις έναν σπουδαίο συνάδελφο».

Ο Μάλκοβιτς ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Γκλιν Χέντλι την εποχή της σχέσης του με την Φάιφερ. Πήραν διαζύγιο το 1988, την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε η ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» σε σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς

YouTube thumbnail

Δε μπορείς να τα έχεις όλα

Ο Μάλκοβιτς αντιπαρέβαλε τη σχέση του με την Φάιφερ με την επί δεκαετίες εργασιακή σχέση του με την ηθοποιό Ινγκεμπόργκα Νταπκουνάιτε.

«Η Ινγκεμπόργκα και εγώ εξακολουθούμε, 33 χρόνια τώρα, να δουλεύουμε μαζί και έχουμε παραμείνει πολύ καλοί φίλοι και συνάδελφοι, επειδή υπάρχει μια γραμμή που δεν περάσαμε ποτέ» δήλωσε ο ηθοποιός του Con Air.

«Αυτό είναι που έμαθα… ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πιθανότατα, ίσως, δεν μπορεί να ανακτηθεί η προηγούμενη κατάσταση…» πρόσθεσε ο Μάλκοβιτς.

Ο Μάλκοβιτς ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Γκλιν Χέντλι την εποχή της σχέσης του με την Φάιφερ. Πήραν διαζύγιο το 1988, την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε η ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» σε σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς.

Η Χέντλι πέθανε σε ηλικία 62 ετών τον Ιούνιο του 2017.

Η Φάιφερ δήλωσε τυχερή 

Ο Μάλκοβιτς διατηρεί σχέση με την Ιταλίδα σχεδιάστρια παραγωγής Νικολέτα Πεϊράν από το 1989. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Sheltering Sky».

Η Φάιφερ πήρε επίσης διαζύγιο το 1988, από τον σύζυγό της ηθοποιό και σκηνοθέτη Πίτερ Χόρτον, μετά από επτά χρόνια γάμου.

Η ηθοποιός του «Σημαδεμένου», η οποία δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημόσια τη σχέση της με τον Μάλκοβιτς, είναι παντρεμένη με τον παραγωγό και σεναριογράφο Ντέιβιντ Κέλεϊ από το 1993.

«Ήμουν πραγματικά τυχερή» δήλωσε η Φάιφερ, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών, στο Parade το 2012. «Δεν τον θεωρώ ποτέ δεδομένο. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο που να έχει μεγαλύτερη ακεραιότητα από τον σύζυγό μου. Το σέβομαι απόλυτα αυτό».

«Ξεχωρίζει για το χιούμορ του και η εξυπνάδα του και είναι πραγματικά χαριτωμένος… όλα αυτά τα πράγματα και άλλα τόσα…» πρόσθεσε η Φάιφερ για τον Κέλεϊ, 69 ετών. «Ωστόσο, αν δεν σέβεσαι τον σύντροφό σου, θα τον βαρεθείς».

*Με στοιχεία από nypost.com

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
