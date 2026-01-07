Νικόλ Κίντμαν: Πώς μοιράζεται η περιουσία και η επιμέλεια των παιδιών της μετά το διαζύγιο

Η Νικόλ Κίντμαν διανύει τους πρώτους μήνες ως διαζευγμένη έχοντας δίπλα της τα παιδιά της και αγαπημένα της πρόσωπα.

Η διάσημη ηθοποιός ταξίδεψε στον τόπο γέννησης της τη μακρινή Αυστραλία για να περάσει τα Χριστούγεννα με τα παιδιά της, εστιάζοντας στην οικογένεια και τις στιγμές που την κάνουν να νιώθει ευγνωμοσύνη.

Συγκεκριμένα, η 58χρονη ηθοποιός πέρασε την Πρωτοχρονιά μαζί με τις δύο κόρες της αναρτώντας μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram Stories της.

Η εικόνα δείχνει τις τρεις τους με την πλάτη στην κάμερα, αγκαλιασμένες και να κοιτούν τη θάλασσα, ενώ τα πυροτεχνήματα έχουν προστεθεί ψηφιακά.

Στη φωτογραφία, η ηθοποιός έγραψε απλά: «Ανυπομονώντας για το 2026 xx».

Nicole Kidman Spends First Christmas Since Keith Urban Split in Australia with Their Daughters: ‘All She Wanted’ (Exclusive) https://t.co/D26c0Dlm18 — People (@people) December 25, 2025

Νικόλ Κίντμαν: Τι συμβαίνει με το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών

Το πρώην ζευγάρι, το οποίο διατηρεί καλές σχέσεις μεταξύ του συμφώνησε να αποποιηθεί οποιουδήποτε δικαιώματος για διατροφή. Αρχικά είχε προγραμματιστεί μια ακρόαση στο δικαστήριο για τις 6 Ιανουαρίου, τελικά και τα δύο μέρη προχώρησαν σε φιλικό διακανονισμό, τερματίζοντας έτσι τις νομικές διαδικασίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «E! News» η περιουσία θα μοιραστεί ισότιμα συμπεριλαμβανομένων των επίπλων, των οικοσυσκευών, των αυτοκινήτων, των τραπεζικών λογαριασμών και των επενδύσεών τους. Παράλληλα, οι δύο πρώην σύζυγοι, αμφότεροι 58 ετών, συμφώνησαν επίσης να μην καταβάλλεται διατροφή, επικαλούμενοι μηνιαία εισοδήματα που ξεπερνούν τις 100.000 δολάρια για τον καθένα. Την κηδεμονία των κοριτσιών τους, της 17χρονης Sunday Rose και της 14χρονης Faith Margaret, κρατά η Nicole Kidman. Ο πρώην σύζυγός της θα περνάει δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα μαζί τους.