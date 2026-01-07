Νικόλ Κίντμαν: Πώς μοιράζεται η περιουσία και η επιμέλεια των παιδιών της μετά το διαζύγιο
Η Νικόλ Κίντμαν και ο τραγουδιστής Κιθ Έρμπαν τράβηξαν ξεχωριστούς δρόμους μετά από 19 χρόνια.
- Νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής για να μη «φρακάρει» η Αττική από σκουπίδια
- Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
- Λεωφορείο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στο Ισραήλ – Έναν νεκρός και τρεις τραυματίες
Η Νικόλ Κίντμαν διανύει τους πρώτους μήνες ως διαζευγμένη έχοντας δίπλα της τα παιδιά της και αγαπημένα της πρόσωπα.
Η διάσημη ηθοποιός ταξίδεψε στον τόπο γέννησης της τη μακρινή Αυστραλία για να περάσει τα Χριστούγεννα με τα παιδιά της, εστιάζοντας στην οικογένεια και τις στιγμές που την κάνουν να νιώθει ευγνωμοσύνη.
Συγκεκριμένα, η 58χρονη ηθοποιός πέρασε την Πρωτοχρονιά μαζί με τις δύο κόρες της αναρτώντας μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram Stories της.
Η εικόνα δείχνει τις τρεις τους με την πλάτη στην κάμερα, αγκαλιασμένες και να κοιτούν τη θάλασσα, ενώ τα πυροτεχνήματα έχουν προστεθεί ψηφιακά.
Στη φωτογραφία, η ηθοποιός έγραψε απλά: «Ανυπομονώντας για το 2026 xx».
Nicole Kidman Spends First Christmas Since Keith Urban Split in Australia with Their Daughters: ‘All She Wanted’ (Exclusive) https://t.co/D26c0Dlm18
— People (@people) December 25, 2025
Νικόλ Κίντμαν: Τι συμβαίνει με το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών
Το πρώην ζευγάρι, το οποίο διατηρεί καλές σχέσεις μεταξύ του συμφώνησε να αποποιηθεί οποιουδήποτε δικαιώματος για διατροφή.
Αρχικά είχε προγραμματιστεί μια ακρόαση στο δικαστήριο για τις 6 Ιανουαρίου, τελικά και τα δύο μέρη προχώρησαν σε φιλικό διακανονισμό, τερματίζοντας έτσι τις νομικές διαδικασίες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «E! News» η περιουσία θα μοιραστεί ισότιμα συμπεριλαμβανομένων των επίπλων, των οικοσυσκευών, των αυτοκινήτων, των τραπεζικών λογαριασμών και των επενδύσεών τους.
Παράλληλα, οι δύο πρώην σύζυγοι, αμφότεροι 58 ετών, συμφώνησαν επίσης να μην καταβάλλεται διατροφή, επικαλούμενοι μηνιαία εισοδήματα που ξεπερνούν τις 100.000 δολάρια για τον καθένα.
Την κηδεμονία των κοριτσιών τους, της 17χρονης Sunday Rose και της 14χρονης Faith Margaret, κρατά η Nicole Kidman. Ο πρώην σύζυγός της θα περνάει δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα μαζί τους.
Nicole Kidman and Keith Urban’s settlement details revealed as they finalize divorce https://t.co/KcIqrvvRLY pic.twitter.com/FOE5tE4cgZ
— Page Six (@PageSix) January 6, 2026
Δεύτερο διαζύγιο για τη διάσημη ηθοποιό
Η Νίκολ Κίντμαν προβαίνει σε ένα δεύτερο διαζύγιο μετά τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ, με τον οποίο ήταν ζευγάρι από το 1990 έως το 2001. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την 32χρονη Μπέλα και τον 30χρονο Κόνορ.
- Νικόλ Κίντμαν: Πώς μοιράζεται η περιουσία και η επιμέλεια των παιδιών της μετά το διαζύγιο
- Μεγάλες ζημιές σε εξωτερικές πηγές του Βελβεντού
- Στην Ολλανδία για την πρόκριση στους «16» ο Ολυμπιακός
- Κακοκαιρία: Προβλήματα και πάλι στα Τζουμέρκα από τις έντονες βροχοπτώσεις
- Επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Ομολόγησε σε βίντεο ο δράστης πριν αυτοκτονήσει
- Δίπλωμα οδήγησης: Πότε απαιτείται αντικατάσταση του χάρτινου – Τι ισχύει για την κατηγορία 65+
- Νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής για να μη «φρακάρει» η Αττική από σκουπίδια
- Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις