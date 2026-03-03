magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Βινγκ Ρέιμς: Το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που πήρε δουλεύοντας στο πλευρό του Τομ Κρουζ
Ωραίος 03 Μαρτίου 2026, 06:00

Βινγκ Ρέιμς: Το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που πήρε δουλεύοντας στο πλευρό του Τομ Κρουζ

Ο γνωστός από την κινηματογραφική σειρά Mission: Impossible ηθοποιός Βινγκ Ρέιμς έβγαλε το... καπέλο στον σούπερ σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Επιμέλεια Φροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Με ύψος 181 εκατοστά και με βάρος κάτι περισσότερο 90 κιλά, με μια πρώτη ματιά μοιάζει ένας αρκετά τρομακτικός τύπος που θα μπορούσε εύκολα να είναι bodyguard διασήμων ή πόρτα σε κάποιο μεγάλο νυχτερινό κλαμπ. Ωστόσο η εξωτερική εμφάνιση του Βινγκ Ρέιμς δεν έχει καμιά σχέση με τον εσωτερικό του κόσμο.

Ο 66χρονος ηθοποιός, που έμαθε όλος ο πλανήτης μέσα από την κινηματογραφική σειρά Mission: Impossible, κατάφερε να πάει κόντρα σε όλα τα κοινωνικά στερεότυπα. Αν και μεγάλωσε στο Μπρονξ δεν μπήκε ποτέ σε συμμορία ούτε μπλέχτηκε με ουσίες. Ασχολήθηκε με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, αγάπησε την ποίηση και λίγο μετά τα 20 του χρόνια το θέατρο μπήκε στη ζωή του.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους τόσο σε ταινίες όσο και σε τηλεοπτικές σειρές, ενώ το 1996 έκανε την εμφάνισή της η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του: ένας κομβικός ρόλος στο πρώτο Mission: Impossible με τον Τομ Κρουζ.

Ο Βινγκ Ρέιμς όχι απλά πήρε, αλλά άρπαξε την ευκαιρία και μέσα στις επόμενες δεκαετίες έπαιξε σε όλα τα φιλμ του επιτυχημένου franchise. Και μιλώντας στο Fox News Digital για αυτή την εμπειρία, δεν δίστασε να «υποκλιθεί» τόσο στον ηθοποιό όσο και στον άνθρωπο Τομ Κρουζ.

«Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σε εκείνον είναι πως δεν βλέπει το χρώμα του άλλου, αλλά μόνο τον ηθοποιό. Το να δουλεύεις με έναν επιτυχημένο λευκό σταρ, που δεν βλέπει το χρώμα σου, είναι μοναδική εμπειρία» δήλωσε ο Βινγκ Ρέιμς, που συνέχισε να πλέκει το εγκώμιο του 63χρονου σταρ.

«Οι στιγμές που θυμάμαι με εκείνον περισσότερο είναι πίσω από τις κάμερες. Να κάθεσαι στα παρασκήνια μαζί του και να μιλάς για τη βιομηχανία του θεάματος. Να σου λέει πράγματα που ήξερε» τόνισε ο ηθοποιός.

Όσο για το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από τη συμπεριφορά του Τομ Κρουζ; «Είναι απίστευτα δίκαιως απέναντι σε όλους».

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Stream magazin
Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της
«Ήταν φίλος» 02.03.26

Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες, η Μισέλ Γουίλιαμς αναφέρθηκε στην απώλεια του φίλου και συνεργάτη της Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
Αυτοβιογραφία 02.03.26

«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος

«Ήθελα να πω τι συνέβη γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν παρόμοια πράγματα», λέει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στους New York Times με αφορμή την ωμή εξιστόρηση μιας ζωής χωρισμένης στο σκοτάδι και το φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
Θεές 02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»
Ανατροπές και σασπένς 01.03.26

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σύνταξη
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ
Προβλήματα 01.03.26

Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5o επεισόδιο της σειράς «Love Story» περιλαμβάνει έναν σημαντικό -και ίσως γνωστό καβγά- μεταξύ των πραγματικών πρωταγωνιστών, του JFK jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
Αυτοκτονία 01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
«Όχι μόνο πολιτική» 28.02.26

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Σύνταξη
Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές
Αγορά πετρελαιοειδών 03.03.26

Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές

Οι Έλληνες οδηγοί συνέρρευσαν μαζικά στα βενζινάδικα να προμηθευθούν καύσιμα πριν ανέβουν οι τιμές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι ισχύει με το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Δημογραφικό 03.03.26

Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο». Αποκλειστική συνέντευξη του in του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου.

Σύνταξη
Δασμοί: Εφετείο απορρίπτει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
ΗΠΑ 03.03.26

Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών

Απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στις εταιρείες που πλήρωσαν δασμούς, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύνταξη
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Θα ήταν χαζό» να μην ανησυχώ, λέει η Μελόνι

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Λίβανος: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ
Αλ Μανάρ 03.03.26

Το Ισραήλ βομβάρδισε τηλεοπτικό δίκτυο στη Βηρυτό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει διοικητικά κέντρα της Χεζμπολά στον Λίβανο, τη στιγμή που το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριό του στη Βηρυτό.

Σύνταξη
Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν στη διπλωματική συνοικία της πόλης, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κατοικίες ξένων διπλωματών.

Σύνταξη
Ιράν: Συνεδρίαση των ΗΠΑ στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ βομβαρδίζουν σχολεία και σκοτώνουν παιδιά
Ιράν 03.03.26

Οι ΗΠΑ μιλούν στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ «σκοτώνουν παιδιά»

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ συγκαλούν συνεδρίαση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζουν σχολεία στο Ιράν, σκοτώνοντα παιδιά, τονίζει ο ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού
Ελλάδα 03.03.26

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού

Μετά τα μεσάνυχτα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την Αμφιθέας τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS
Media 03.03.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS

Λευκωσία καλεί Αθήνα • Ιρανοί και Χεζμπολάχ χτύπησαν ήδη την Κύπρο με drones και απειλούν με κλιμάκωση

Σύνταξη
Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια - Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ακολουθεί διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη
Στο Καριούτ 03.03.26

Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Φωτογραφίες που τράβηξε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τα πτώματα δύο ανδρών όπως και τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς

Σύνταξη
Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται

«Η πρώτη μας αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτός είναι ο στόχος».

Σύνταξη
Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Σύνταξη
Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
