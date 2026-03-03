Βινγκ Ρέιμς: Το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που πήρε δουλεύοντας στο πλευρό του Τομ Κρουζ

Με ύψος 181 εκατοστά και με βάρος κάτι περισσότερο 90 κιλά, με μια πρώτη ματιά μοιάζει ένας αρκετά τρομακτικός τύπος που θα μπορούσε εύκολα να είναι bodyguard διασήμων ή πόρτα σε κάποιο μεγάλο νυχτερινό κλαμπ. Ωστόσο η εξωτερική εμφάνιση του Βινγκ Ρέιμς δεν έχει καμιά σχέση με τον εσωτερικό του κόσμο.

Ο 66χρονος ηθοποιός, που έμαθε όλος ο πλανήτης μέσα από την κινηματογραφική σειρά Mission: Impossible, κατάφερε να πάει κόντρα σε όλα τα κοινωνικά στερεότυπα. Αν και μεγάλωσε στο Μπρονξ δεν μπήκε ποτέ σε συμμορία ούτε μπλέχτηκε με ουσίες. Ασχολήθηκε με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, αγάπησε την ποίηση και λίγο μετά τα 20 του χρόνια το θέατρο μπήκε στη ζωή του.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους τόσο σε ταινίες όσο και σε τηλεοπτικές σειρές, ενώ το 1996 έκανε την εμφάνισή της η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του: ένας κομβικός ρόλος στο πρώτο Mission: Impossible με τον Τομ Κρουζ.

Ο Βινγκ Ρέιμς όχι απλά πήρε, αλλά άρπαξε την ευκαιρία και μέσα στις επόμενες δεκαετίες έπαιξε σε όλα τα φιλμ του επιτυχημένου franchise. Και μιλώντας στο Fox News Digital για αυτή την εμπειρία, δεν δίστασε να «υποκλιθεί» τόσο στον ηθοποιό όσο και στον άνθρωπο Τομ Κρουζ.

«Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σε εκείνον είναι πως δεν βλέπει το χρώμα του άλλου, αλλά μόνο τον ηθοποιό. Το να δουλεύεις με έναν επιτυχημένο λευκό σταρ, που δεν βλέπει το χρώμα σου, είναι μοναδική εμπειρία» δήλωσε ο Βινγκ Ρέιμς, που συνέχισε να πλέκει το εγκώμιο του 63χρονου σταρ.

«Οι στιγμές που θυμάμαι με εκείνον περισσότερο είναι πίσω από τις κάμερες. Να κάθεσαι στα παρασκήνια μαζί του και να μιλάς για τη βιομηχανία του θεάματος. Να σου λέει πράγματα που ήξερε» τόνισε ο ηθοποιός.

Όσο για το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από τη συμπεριφορά του Τομ Κρουζ; «Είναι απίστευτα δίκαιως απέναντι σε όλους».