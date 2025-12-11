Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις

Εδώ και χρόνια οι σταρ της βιομηχανίας του θεάματος έχουν βγει μπροστά σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα, εκφράζοντας ανοιχτά τις απόψεις τους και κριτικάροντας ακόμα πιο συχνά τις αποφάσεις που έρχονται από το οβάλ γραφείο – ιδιαίτερα αυτές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τομ Κρουζ, ωστόσο, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Ο 63χρονος επιτυχημένος ηθοποιός, σε όλη την καριέρα του, έχει δείξει ότι μπορεί να μιλήσει για όλα τα θέματα που τον αφορούν – από τη σαηεντολογία μέχρι τις ερωτικές του σχέσεις. Ωστόσο, αν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο βάζει όρια αυτό είναι η πολιτική.

Το ποιον πολιτικό στηρίζει, τι γνώμη έχει για τις προεδρικές αποφάσεις, πως του φαίνεται η κοινωνικοπολιτική κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, αποτελούν ένα μυστήριο. Ο Τομ Κρουζ εκεί λειτουργεί με αριστοτεχνική μυστικοπάθεια, καθώς όλα αυτά τα χρόνια ούτε πηγές από το κοντινό του περιβάλλον δεν αναφέρονται σε αυτά τα θέματα.

Είναι τέτοια η απολιτίκ εικόνα του σταρ του Χόλιγουντ, που είναι αποφασισμένος να «κόψει» μέχρι και κάποιο κινηματογραφικό project του, προκειμένου να μην… καρφωθεί.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τομ Κρουζ προτίμησε να μην ξεκινήσει την παραγωγή μιας φιλόδοξης ταινίας, προκειμένου να μην ζητήσει χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το 2020, είχε διαρρεύσει ότι ο μεγάλος του στόχος ήταν να γυρίσει ένα φιλμ στο διάστημα. Το πρόβλημα ήταν ότι για να τα καταφέρει θα έπρεπε να τον βοηθήσει η NASA – πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν έγκριση από τον Λευκό Οίκο.

«Τελικά το ‘πάγωσε’ για πολιτικούς λόγους» είπε μια πηγή στην Page Six. Όταν το σχέδιο το Τομ Κρουζ είχε διαρρεύσει, ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος – μέχρι και ο διορισμένος από τον Τραμπ διευθυντής της NASA Τζιμ Μπράιντενσταϊν είχε ποστάρει στο Χ «χαιρόμαστε που θα συνεργαστούμε μαζί του για μια ταινία στο διάστημα. Αυτό το project θα εμπνεύσει μια νέα γενιά».

Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα, αναγκάστηκε να διαγράψει την ανάρτησή του, καθώς ο επιτυχημένος ηθοποιός δεν ήθελε να συνδεθεί με τον Τραμπ και τις πολιτικές του.

Σε τέτοιο βαθμό που πριν λίγους μήνες αρνήθηκε να βραβευτεί για την προσφορά του στον κινηματογράφο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην εκδήλωση των Kennedy Center Honors, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες.