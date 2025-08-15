Ο Τομ Κρουζ θα λάβει τιμητικό Όσκαρ τον Νοέμβριο. Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ δέχτηκε την πρόταση, αλλά αρνήθηκε λόγω «φορτωμένου προγράμματος», όπως δήλωσαν πρώην υπάλληλοι του Kennedy Center στην εφημερίδα The Washington Post την Τετάρτη 13 Αυγούστου.

Ο εκπρόσωπος του Κρουζ αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα στην εφημερίδα. Το περιοδικό People επικοινώνησε επίσης με έναν εκπρόσωπο του ηθοποιού, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Ο Τραμπ, 79 ετών, ενέτεινε τις προσπάθειές του να αναλάβει τον έλεγχο του καλλιτεχνικού συγκροτήματος Kennedy Center νωρίτερα φέτος. Ο Τζορτζ Στρέιτ, οι KISS, ο Μάικλ Κρόφορντ, η Γκλόρια Γκέινορ και ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποτελούν την τάξη των τιμώμενων προσώπων για το 2025.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου και θα μεταδοθεί αργότερα από το CBS και θα προβληθεί στο Paramount+.

«Είχα μερικούς woke…»

Κατά την ανακοίνωση των βραβευθέντων στην Αίθουσα των Εθνών του Kennedy Center, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «μεγάλη συμμετοχή» στην επιλογή της ομάδας.

«Θα έλεγα ότι είχα περίπου 98% συμμετοχή. Όλοι πέρασαν από εμένα», δήλωσε ο πρόεδρος, σύμφωνα με την Washington Post. «… Είχα μερικούς woke. Τώρα, έχουμε υπέροχους ανθρώπους. Είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν παλιά, πολύ διαφορετικό».

Ο Κρουζ εξακολουθεί να είναι υποψήφιος για να λάβει τιμητικό βραβείο για τη συμβολή του στην κινηματογραφική βιομηχανία πριν από το τέλος του 2025.

Τον Ιούνιο, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι θα λάβει τιμητικό Όσκαρ στα Governors Awards 2025 στις 16 Νοεμβρίου.

Η Ντέμπι Άλεν και ο σκηνογράφος Γουίν Τόμας θα τιμηθούν επίσης εκείνο το βράδυ. Η Ντόλι Πάρτον θα λάβει το Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt.

Mια τρίτη ταινία Top Gun

Ο Κρουζ κέρδισε υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες Γεννημένος την 4η Ιουλίου, Jerry Maguire και Magnolia, ενώ κέρδισε επίσης υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός της ταινίας Top Gun: Maverick.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, πρωταγωνίστησε στην ταινία Mission: Impossible – The Final Reckoning και πρόσφατα γύρισε μια ταινία χωρίς τίτλο ακόμα, σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026.

Μετά την επίσημη ολοκλήρωση της συγχώνευσης των Paramount και Skydance, ο Αμερικανός παραγωγός ταινιών, Ντέιβιντ Έλισον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μια τρίτη ταινία Top Gun είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων του. Η ταινία Maverick απέφερε συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως το 2022.

«Μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές μας είναι να επαναφέρουμε την Paramount ως τον νούμερο 1 προορισμό για τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές στον κόσμο», δήλωσε ο Έλισον, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. «Οι μεγάλοι κινηματογραφιστές κάνουν μεγάλες ταινίες».

*Με στοιχεία από people.com