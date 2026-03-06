magazin
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
06 Μαρτίου 2026, 14:20

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Οι επιπτώσεις ενός βίντεο που έγινε viral, του σκηνοθέτη Ρουάρι Ρόμπινσον, με τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ να μαλώνουν για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, έχουν συγκλονίσει την κινηματογραφική βιομηχανία.

Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης πίσω από ένα viral βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ο Τομ Κρουζ και ο Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, λέει ότι το έφτιαξε «ως ένα χαζό αστείο» αλλά, ωστόσο, παραδέχεται ότι «έπεσε σαν προειδοποιητικός πυροβολισμός σε ολόκληρο το Χόλιγουντ».

Κινέζικη εφαρμογή

Ο Ρουάιρι Ρόμπινσον, ένας σκηνοθέτης επιστημονικής φαντασίας γεννημένος στο Δουβλίνο, πληκτρολόγησε δύο γραμμές κώδικα στο Seedance 2.0, μια εφαρμογή δημιουργίας βίντεο από την κινεζική ομάδα ByteDance.

Λίγα λεπτά αργότερα, η εφαρμογή παρήγαγε μια ακολουθία 15 δευτερολέπτων με ρεαλιστικές εκδοχές των ηθοποιών. Ο χαρακτήρας του Πιτ φωνάζει: «Σκότωσες τον Τζέφρι Έπσταϊν, κτήνος. Ήταν καλός άνθρωπος».

Ο Κρουζ απαντά: «Ήξερε πάρα πολλά για τις δραστηριότητές μας στη Ρωσία. Έπρεπε να πεθάνει -και τώρα θα πεθάνεις κι εσύ». Στη συνέχεια, ο Κρουζ τον ρίχνει στο έδαφος.

Η αντίδραση του Ρόμπινσον, όπως λέει, ήταν: «Ω, σκατά».

Ο χαρακτήρας του Πιτ φωνάζει: «Σκότωσες τον Τζέφρι Έπσταϊν, κτήνος. Ήταν καλός άνθρωπος» – Δείτε το βίντεο

YouTube thumbnail

Εν μέρει έκπληξη, εν μέρει φόβος

Το βίντεο δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα στο X και έγινε αμέσως viral στον κόσμο του κινηματογράφου. Ο Ρετ Ρις σεναριογράφος του Deadpool, συνόψισε το κλίμα που επικρατεί στη βιομηχανία του θεάματος μετά από αυτό -εν μέρει έκπληξη, εν μέρει φόβος.

«Σε ελάχιστο χρόνο, ένας άνθρωπος θα μπορεί να καθίσει μπροστά σε έναν υπολογιστή και να δημιουργήσει μια ταινία που δε θα διαφέρει σε τίποτα από αυτές που κυκλοφορεί σήμερα το Χόλιγουντ», είπε.

Ο Ρουάιρι Ρόμπινσον, 48 ετών, επιμένει ότι δεν προσπαθούσε να γράψει τον επικήδειο του κινηματογράφου, αλλά απλώς να δώσει μια ώθηση στη βιομηχανία. «Πολλοί άνθρωποι έχουν κλείσει τα μάτια τους μπροστά σε αυτό που είναι προφανές», είπε.

«Αν γυρίζεις μια ταινία της Marvel, γιατί να ξοδέψεις επτά μήνες εκτελώντας πολύπλοκες προσομοιώσεις για νερό ή παλιρροϊκό κύμα, όταν μια εντολή μπορεί να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο σε λίγα λεπτά;» πρόσθεσε.

Επιπτώσεις

Η ByteDance έχει προωθήσει το Seedance 2.0 για την ικανότητά του να χειρίζεται πολύπλοκες σκηνές κίνησης. Ωστόσο, ορισμένοι φοβούνται ότι τα πρόσωπα και οι φωνές των ηθοποιών θα μπορούσαν να αναπαραχθούν με ελάχιστη δυσκολία και χωρίς άδεια.

Η Motion Picture Association και άλλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα δικαιώματα ομοιότητας.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Τομ Κρουζ συναντά ξανά τον Μπραντ Πιτ στην πρεμιέρα της ταινίας «F1: The Movie» στο Λονδίνο, στις 23 Ιουνίου του 2025 REUTERS

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05.03.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις
Άτυπη συμμαχία 06.03.26

Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις

Οι πληροφορίες που παρέχει η Ρωσία στο Ιράν περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Σύνταξη
Επαναπατρισμός: Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επέστρεψαν – «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν - «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»

Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής - Τι λένε ταξιδιώτες που προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» για όσα βίωσαν μετά την κλιμάκωση της σύρραξης στην περιοχή

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
