Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Οι επιπτώσεις ενός βίντεο που έγινε viral, του σκηνοθέτη Ρουάρι Ρόμπινσον, με τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ να μαλώνουν για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, έχουν συγκλονίσει την κινηματογραφική βιομηχανία.

Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης πίσω από ένα viral βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ο Τομ Κρουζ και ο Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, λέει ότι το έφτιαξε «ως ένα χαζό αστείο» αλλά, ωστόσο, παραδέχεται ότι «έπεσε σαν προειδοποιητικός πυροβολισμός σε ολόκληρο το Χόλιγουντ».

Κινέζικη εφαρμογή

Ο Ρουάιρι Ρόμπινσον, ένας σκηνοθέτης επιστημονικής φαντασίας γεννημένος στο Δουβλίνο, πληκτρολόγησε δύο γραμμές κώδικα στο Seedance 2.0, μια εφαρμογή δημιουργίας βίντεο από την κινεζική ομάδα ByteDance.

Λίγα λεπτά αργότερα, η εφαρμογή παρήγαγε μια ακολουθία 15 δευτερολέπτων με ρεαλιστικές εκδοχές των ηθοποιών. Ο χαρακτήρας του Πιτ φωνάζει: «Σκότωσες τον Τζέφρι Έπσταϊν, κτήνος. Ήταν καλός άνθρωπος».

Ο Κρουζ απαντά: «Ήξερε πάρα πολλά για τις δραστηριότητές μας στη Ρωσία. Έπρεπε να πεθάνει -και τώρα θα πεθάνεις κι εσύ». Στη συνέχεια, ο Κρουζ τον ρίχνει στο έδαφος.

Η αντίδραση του Ρόμπινσον, όπως λέει, ήταν: «Ω, σκατά».

Εν μέρει έκπληξη, εν μέρει φόβος

Το βίντεο δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα στο X και έγινε αμέσως viral στον κόσμο του κινηματογράφου. Ο Ρετ Ρις σεναριογράφος του Deadpool, συνόψισε το κλίμα που επικρατεί στη βιομηχανία του θεάματος μετά από αυτό -εν μέρει έκπληξη, εν μέρει φόβος.

«Σε ελάχιστο χρόνο, ένας άνθρωπος θα μπορεί να καθίσει μπροστά σε έναν υπολογιστή και να δημιουργήσει μια ταινία που δε θα διαφέρει σε τίποτα από αυτές που κυκλοφορεί σήμερα το Χόλιγουντ», είπε.

Ο Ρουάιρι Ρόμπινσον, 48 ετών, επιμένει ότι δεν προσπαθούσε να γράψει τον επικήδειο του κινηματογράφου, αλλά απλώς να δώσει μια ώθηση στη βιομηχανία. «Πολλοί άνθρωποι έχουν κλείσει τα μάτια τους μπροστά σε αυτό που είναι προφανές», είπε.

«Αν γυρίζεις μια ταινία της Marvel, γιατί να ξοδέψεις επτά μήνες εκτελώντας πολύπλοκες προσομοιώσεις για νερό ή παλιρροϊκό κύμα, όταν μια εντολή μπορεί να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο σε λίγα λεπτά;» πρόσθεσε.

Επιπτώσεις

Η ByteDance έχει προωθήσει το Seedance 2.0 για την ικανότητά του να χειρίζεται πολύπλοκες σκηνές κίνησης. Ωστόσο, ορισμένοι φοβούνται ότι τα πρόσωπα και οι φωνές των ηθοποιών θα μπορούσαν να αναπαραχθούν με ελάχιστη δυσκολία και χωρίς άδεια.

Η Motion Picture Association και άλλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα δικαιώματα ομοιότητας.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Τομ Κρουζ συναντά ξανά τον Μπραντ Πιτ στην πρεμιέρα της ταινίας «F1: The Movie» στο Λονδίνο, στις 23 Ιουνίου του 2025 REUTERS