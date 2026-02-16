Αντιμέτωπος με νομικές απειλές της Disney και της Paramount, ο κινεζικός γίγαντας της τεχνολογίας ByteDance δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στο Seedance 2.0, το εργαλείο δημιουργίας βίντεο ΑΙ που έγινε διάσημο με μια viral αναμέτρηση ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και τον Τομ Κρουζ.

Υπερ-ρεαλιστικά βίντεο που δημιουργήθηκαν με το Seedance και δείχνουν δημοφιλείς ηθοποιούς ή κινηματογραφικούς χαρακτήρες κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου μετά το ντεμπούτο της έκδοσης 2.0 στις 12 Φεβρουαρίου, μια εξέλιξη που σήμανε συναγερμό στο Χόλιγουντ.

«Πειρατικές ταινίες»

Πηγές του Axios και του Reuters ανέφεραν ότι η Disney έστειλε την Παρασκευή επιστολή στην ByteDance –στην οποία ανήκει και το Tik Tok- απειλώντας την με ασφαλιστικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι ο κινεζικός όμιλος παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία της.

Σύμφωνα με την επιστολή, το Seedance εκπαιδεύτηκε να αντιγράφει χαρακτήρες της Disney από μια βιβλιοθήκη πειρατικών ταινιών, μεταξύ άλλων του Star Wars και του Marvel.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο εμφανίζουν για παράδειγμα τον Spider Man να παλεύει με τον Captain America στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Ανάλογη επιστολή έστειλε στην ByteDance και η Paramount Skydance, κατηγορώντας την εταιρεία για «κατάφωρη παραβίαση» της πνευματικής ιδιοκτησία της, ανέφερε το Variety.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία της αμερικανικής Ένωσης Κινηματογράφου (MPA) για παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησία σε «μεγάλη κλίμακα». Το ίδιο κατήγγειλε η αμερικανική ένωση ηθοποιών Sag-Afra.

Την Δευτέρα, η ByteDance υπέκυψε στις πιέσεις. «Λαμβάνουμε μέτρα για να ενισχύσουμε τις υφιστάμενες δικλίδες ασφαλείας ενώ παράλληλα εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας και εικόνας από τους χρήστες» ανέφερε η εταιρεία.

Δεν διευκρίνισε πάντως τι είδους μέτρα σκοπεύει να λάβει.

Νωρίτερα, η ByDance είχε παγώσει τη δυνατότητα μεταμόρφωσης πραγματικών προσώπων στο Seedance, μια λειτουργία που επίσης είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Seedance 2.0 video The Star Wars: A New Hope, light saber fight between Vader and Obi Wan, but they decide to set aside their differences and spend the rest of the video with quick cuts of them having fun at the imperial version of chuck e cheeses having fun and looking like… pic.twitter.com/EI74UMp1Zl — Christopher Fryant (@cfryant) February 11, 2026

Δύο γραμμές οδηγιών

Όπως όλα τα εργαλεία συνθετικού περιεχομένου, το Seedance δημιουργεί βίντεο με βάση τις οδηγίες του χρήστη.

Το βίντεο με τον καβγά Μπραντ Πιτ-Τομ Κρουζ, διάρκειας 15 δευτερολέπτων δημιουργήθηκε από τον Ιρλανδό σκηνοθέτη Ρουαίρι Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για ταινία μικρού μήκους το 2002.

Όπως είπε, το μόνο που χρειάστηκε ήταν δύο γραμμές οδηγιών.

Πέρα όμως από το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, τα συνθετικά βίντεο φουντώνουν τις ανησυχίες για τσουνάμι παραπληροφόρησης. Ατζέντηδες του Χόλιγουντ διαμαρτυρήθηκαν ότι ψηφιακά αντίγραφα γνωστών ηθοποιών εμφανίζονται σε τοποθεσίες που παραπέμπουν στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν.

Το Seedance δεν είναι πάντως το μόνο εργαλείο βίντεο ΑΙ. Η OpenAI είχε κάνει εντύπωση με το Sora 2, ενώ η Googleπροσφέρει το Veo 3.1 που απευθύνεται σε επαγγελματίες δημιουργούς.

Την ίδια στιγμή, ο τεχνολογικός γίγαντας της Google συμμετέχει ενεργά στον ανταγωνισμό με το δικό του εργαλείο που ονομάζεται Veo 3.1, εστιάζοντας στην παροχή λύσεων για επαγγελματίες δημιουργούς και κινηματογραφιστές.