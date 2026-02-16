science
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
16 Φεβρουαρίου 2026

Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Αντιμέτωπος με νομικές απειλές της Disney και της Paramount, ο κινεζικός γίγαντας της τεχνολογίας ByteDance δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στο Seedance 2.0, το εργαλείο δημιουργίας βίντεο ΑΙ που έγινε διάσημο με μια viral αναμέτρηση ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και τον Τομ Κρουζ.

Υπερ-ρεαλιστικά βίντεο που δημιουργήθηκαν με το Seedance και δείχνουν δημοφιλείς ηθοποιούς ή κινηματογραφικούς χαρακτήρες κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου μετά το ντεμπούτο της έκδοσης 2.0 στις 12 Φεβρουαρίου, μια εξέλιξη που σήμανε συναγερμό στο Χόλιγουντ.

«Πειρατικές ταινίες»

Πηγές του Axios και του Reuters ανέφεραν ότι η Disney έστειλε την Παρασκευή επιστολή στην ByteDance –στην οποία ανήκει και το Tik Tok- απειλώντας την με ασφαλιστικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι ο κινεζικός όμιλος παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία της.

Σύμφωνα με την επιστολή, το Seedance εκπαιδεύτηκε να αντιγράφει χαρακτήρες της Disney από μια βιβλιοθήκη πειρατικών ταινιών, μεταξύ άλλων του Star Wars και του Marvel.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο εμφανίζουν για παράδειγμα τον Spider Man να παλεύει με τον Captain America στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Ανάλογη επιστολή έστειλε στην ByteDance και η Paramount Skydance, κατηγορώντας την εταιρεία για «κατάφωρη παραβίαση» της πνευματικής ιδιοκτησία της, ανέφερε το Variety.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία της αμερικανικής Ένωσης Κινηματογράφου (MPA) για παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησία σε «μεγάλη κλίμακα». Το ίδιο κατήγγειλε η αμερικανική ένωση ηθοποιών Sag-Afra.

Την Δευτέρα, η ByteDance υπέκυψε στις πιέσεις. «Λαμβάνουμε μέτρα για να ενισχύσουμε τις υφιστάμενες δικλίδες ασφαλείας ενώ παράλληλα εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας και εικόνας από τους χρήστες» ανέφερε η εταιρεία.

Δεν διευκρίνισε πάντως τι είδους μέτρα σκοπεύει να λάβει.

Νωρίτερα, η ByDance είχε παγώσει τη δυνατότητα μεταμόρφωσης πραγματικών προσώπων στο Seedance, μια λειτουργία που επίσης είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Δύο γραμμές οδηγιών

Όπως όλα τα εργαλεία συνθετικού περιεχομένου, το Seedance δημιουργεί βίντεο με βάση τις οδηγίες του χρήστη.

Το βίντεο με τον καβγά Μπραντ Πιτ-Τομ Κρουζ, διάρκειας 15 δευτερολέπτων δημιουργήθηκε από τον Ιρλανδό σκηνοθέτη Ρουαίρι Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για ταινία μικρού μήκους το 2002.

Όπως είπε, το μόνο που χρειάστηκε ήταν δύο γραμμές οδηγιών.

Πέρα όμως από το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, τα συνθετικά βίντεο φουντώνουν τις ανησυχίες για τσουνάμι παραπληροφόρησης. Ατζέντηδες του Χόλιγουντ διαμαρτυρήθηκαν ότι ψηφιακά αντίγραφα γνωστών ηθοποιών εμφανίζονται σε τοποθεσίες που παραπέμπουν στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν.

Το Seedance δεν είναι πάντως το μόνο εργαλείο βίντεο ΑΙ.  Η OpenAI είχε κάνει εντύπωση με το Sora 2, ενώ η Googleπροσφέρει το Veo 3.1 που απευθύνεται σε επαγγελματίες δημιουργούς.

Την ίδια στιγμή, ο τεχνολογικός γίγαντας της Google συμμετέχει ενεργά στον ανταγωνισμό με το δικό του εργαλείο που ονομάζεται Veo 3.1, εστιάζοντας στην παροχή λύσεων για επαγγελματίες δημιουργούς και κινηματογραφιστές.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»
14.02.26

Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες η AI θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»

Οι περισσότερες δουλειές «μπροστά σε έναν υπολογιστή» θα έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
12.02.26

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση κάνει κακό στη Δημοκρατία
10.02.26

Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης κάνει κακό στη Δημοκρατία

Ο δημόσιος διάλογος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ξεπεράσει τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών της, περιορίζοντας τον χώρο για δημοκρατική εμπλοκή και έλεγχο της τεχνολογίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
08.02.26

Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media
16.02.26

Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν περιορισμούς στα social media, λόγω της απογοήτευσης από την αργή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης – Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών
16.02.26

Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών - Τα επόμενα βήματα

Εκκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί στην Καισαριανή - «Οι εικόνες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media
16.02.26

Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media

Ρεπορτάζ του BFM TV αποκαλύπτει στη Γαλλία μαζική προσέγγιση γυναικών – ακόμη και ανήλικων – από «managers» του OnlyFans, με υποσχέσεις γρήγορου κέρδους και προμήθειες έως 60%, ενώ εξετάζονται αυστηρότερες ποινές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
16.02.26

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Σύνταξη
«Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης
16.02.26

«Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης

Τι δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής. Τονίζει πως έχει «τη νόμιμη κυριότητα των φωτογραφιών», αποφεύγει ωστόσο να απαντήσει στα ερωτήματα του in για τον τρόπο απόκτησης, αλλά και τη γνησιότητά τους

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;
16.02.26

Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;

Εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή, το βράδυ της Κυριακής ο Akylas κέρδισε τον τελικό του Sing for Greece με το Ferto και πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Βιέννη και τη Eurovision.

Σύνταξη
