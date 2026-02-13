«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Ένα εκπληκτικά ρεαλιστικό βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη κάνει το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας πανικό. Σε αυτό ο Τομ Κρουζ μάχεται με τον Μπραντ Πιτ για τον παιδοβιαστή της ελίτ, Τζέφρι Έπσταϊν.

Το βίντεο των 15 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε πριν από λίγα 24ωρα από τον Ιρλανδό σκηνοθέτη Ρουαίρι Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για ταινία μικρού μήκους το 2002 έφερε πανικό.

Ο Ρόμπινσον επεσήμανε ότι το βίντεό του δημιουργήθηκε απλώς εισάγοντας ένα prompt μόλις δύο γραμμών στο Seedance 2.0, το οποίο ανήκει στην κινεζική μητρική εταιρεία του TikΤok, ByteDance.

Μετά από την ανάρτηση, κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας προειδοποιούν για όλα όσα έρχονται με φόρα και τις «σημαντικές προκλήσεις λόγω της νέας και ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας», ενώ η MPA (Motion Picture Association) έχει κατακεραυνώσει την εταιρεία πίσω από το μοντέλο.

Η MPA κάλεσε την εταιρεία συμφερόντων Κίνας να περιορίσει την «παραβίαση» έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

«Δεν μου αρέσει που το λέω. Πιθανότατα είμαστε τελειωμένοι»

«Σε μια μόνο μέρα, η κινεζική υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης Seedance 2.0 έχει εμπλακεί σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα στις ΗΠΑ σε μαζική κλίμακα», δήλωσε ο Τσαρλς Ρίβκιν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Κινηματογράφου.

«Λανσάροντας μια υπηρεσία που λειτουργεί χωρίς ουσιαστικές διασφαλίσεις κατά της παραβίασης, η ByteDance αγνοεί τον καθιερωμένο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών και στηρίζει εκατομμύρια αμερικανικές θέσεις εργασίας. Η ByteDance θα πρέπει να σταματήσει αμέσως την παραβατική της δραστηριότητα».

Ο σεναριογράφος Ρετ Ρις των Deadpool & Wolverine και Zombieland, σημείωσε στο Χ: «Δεν μου αρέσει που το λέω. Πιθανότατα όλα έχουν τελειώσει για εμάς».

I hate to say it. It’s likely over for us. https://t.co/248PmWnEgr — Rhett Reese (@RhettReese) February 11, 2026

Όταν ένας χρήστης σχολίασε ειρωνικά ότι το βίντεο «εξακολουθούσε να μοιάζει χάλια», ο Ρις απάντησε:

«Σε ελάχιστο χρόνο, ένα άτομο θα μπορεί να καθίσει σε έναν υπολογιστή και να δημιουργήσει μια ταινία που δεν διαφέρει από αυτήν που κυκλοφορεί τώρα το Χόλιγουντ. Είναι αλήθεια ότι αν αυτό το άτομο δεν είναι καλό, θα είναι χάλια. Αλλά αν αυτό το άτομο διαθέτει το ταλέντο και το γούστο του Κρίστοφερ Νόλαν (και κάποιος τέτοιος θα εμφανιστεί γρήγορα), θα είναι καταπληκτικό».

Ο Ρις προχώρησε σε διευκρίνηση για όποιον ενδεχομένως θεώρησε το σχόλιο του ως φιλόξενο ως προς τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στη βιομηχανία. «Δεν είμαι καθόλου ενθουσιασμένος με την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δημιουργικές προσπάθειες» έγραψε ξεκάθαρα.

«Αντιθέτως, είμαι τρομοκρατημένος. Τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπώ είναι αντιμέτωποι με την την απώλεια των καριέρων που λατρεύουν. Κι εγώ ο ίδιος διατρέχω τον ίδιο κίνδυνο. Με άφησε άναυδο το βίντεο Πιτ εναντίον Κρουζ επειδή είναι τόσο επαγγελματικό. Γι’ αυτό ακριβώς φοβάμαι. Η άποψή μου, μάλλον απαισιόδοξη, είναι ότι το Χόλιγουντ είναι αντιμέτωπο με μια επανάσταση και έναν αποδεκατισμό. Αν πραγματικά πιστεύετε ότι το βίντεο Πιτ εναντίον Κρουζ είναι μια ασήμαντη ανοησία, δεν έχετε τίποτα να ανησυχείτε. Αλλά είμαι σοκαρισμένος» πρόσθεσε.

«Το Χόλιγουντ εδώ και καιρό αποτελεί φύλακα της πύλης που κρατά τους νέους/φτωχούς μακριά από τους δημιουργικούς μηχανισμούς. Όταν ένας νέος χωρίς κεφάλαιο θέλει να εντυπωσιάσει το Χόλιγουντ, θα χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως αυτά. Και ο επόμενος Κρις Νόλαν θα είναι ανάμεσά τους. Και θα προκύψουν καταπληκτικά πράγματα. Υποψιάζομαι (μπορεί να κάνω λάθος) ότι πολλοί σεναριογράφοι χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο γράψιμό τους, και πολλά στελέχη την χρησιμοποιούν στην ανάλυση της γραφής τους. Έτσι, ξεκαρδιστικά, όλοι οι άνθρωποι κάθονται και παρακολουθούν καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κρίνει ό,τι δημιούργησε».

Ήδη αναλυτές της βιομηχανίας που έχουν εικόνα για την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στις θέσεις εργασίας.

Ο επιχειρηματίας Ματ Σούμερ έγραψε μια ανησυχητική viral ανάρτηση με τίτλο «Κάτι μεγάλο συμβαίνει» συγκρίνοντας το τώρα με τους μήνες λίγο πριν η πανδημία COVID-19 χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η εμπειρία που είχαν οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας τον τελευταίο χρόνο, βλέποντας την Τεχνητή Νοημοσύνη να μετατρέπεται από χρήσιμο εργαλείο σε αντικαταστάτη, είναι η εμπειρία που πρόκειται να έχουν όλοι οι άλλοι», έγραψε.

«Νομικά, χρηματοοικονομικά, ιατρική, λογιστική, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συγγραφή, σχεδιασμός, ανάλυση, εξυπηρέτηση πελατών… Αν δοκιμάσατε το ChatGPT το 2023 ή στις αρχές του 2024 και σκεφτήκατε ‘αυτά τα πράγματα είναι φανταστικά’ ή ‘δεν είναι και τόσο εντυπωσιακά’, είχατε δίκιο… Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που διατίθενται σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με όσα υπήρχαν έξι μόλις μήνες πριν».

Όλοι συμφωνούν σε ένα. Είτε πρόκειται για τις γροθιές που ανταλάσσουν οι Τομ Κρουζ και ο Μπραντ Πιτ σε μια ταράτσα, είτε για τον Γουίλ Σμιθ που τρώει μακαρόνια, τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με το Seedance 2.0 κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το νέο πανίσχυρο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της ByteDance να περιγράφεται ως μια «υπερρεαλιστική καθηλωτική εμπειρία».

Το Seedance 2.0 δεν προκάλεσε πανικό στο Χόλιγουντ μόνο λόγω της ικανότητάς του να δημιουργεί σκηνές δράσης με τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ, αλλά και εξαιτίας της χρήσης του για την παραγωγή περιεχομένου που αγγίζει τα όρια της δυσφήμισης και της θεωρίας συνωμοσίας.

Αυτά τα βίντεο, που χαρακτηρίζονται από τρομακτικό ρεαλισμό, δείχνουν ψηφιακά ομοιώματα αστέρων του Χόλιγουντ σε τοποθεσίες που παραπέμπουν στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων για το πού σταματά η δημιουργικότητα και πού αρχίζει η επικίνδυνη παραπληροφόρηση.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των στούντιο που ανήκουν στην ΜPA (Netflix, Paramount Pictures, Prime Video & Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios & Warner Bros Discovery) επισημαίνουν ότι το Seedance 2.0 επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη, με μια απλή εντολή, να δημιουργήσει ψευδείς αφηγήσεις. Οι ατζέντηδες στο Χόλιγουντ είναι τρομνοκρατημένοι καθώς η νέα τεχνολογία μπορεί να «συνδέσει επώνυμα πρόσωπα με το σκάνδαλο Έπσταϊν, πλήττοντας ανεπανόρθωτα τη φήμη τους».

Η ByteDance, υπό την πίεση αυτών των κατηγοριών, αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία μεταφόρτωσης εικόνων πραγματικών προσώπων, όμως τα βίντεο που έχουν ήδη κυκλοφορήσει συνεχίζουν να αναπαράγονται ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας μια νέα μορφή «ψηφιακής δολοφονίας χαρακτήρων».

Ενώ δημιουργοί όπως η Χέδερ Αν Κάμπελ υποστηρίζουν ότι αυτά τα βίντεο είναι απλώς μια μορφή εξελιγμένης «fan fiction», η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη.

Η ευκολία με την οποία το Seedance 2.0 παράγει περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών χωρίς υδατογραφήματα ή σαφείς ενδείξεις ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, καθιστά σχεδόν αδύνατο για τον μέσο χρήστη να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα.

Το Seedance 2.0 έχει την ικανότητα να δημιουργεί εξαιρετικά πιστά βίντεο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας απλές γραπτές εντολές.

«Παρά την απεριόριστη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης να οπτικοποιεί το οτιδήποτε, το πρωτογενές περιεχόμενο δεν απειλείται»

Οι χρήστες έχουν ήδη πλημμυρίσει το διαδίκτυο με σκηνές από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το Seinfeld, τους Avengers και το Breaking Bad.

Στον αντίλογο, η Χέδερ Αν Κάμπελ, σεναριογράφος του Saturday Night Live, έχει επιλέξει μια πιο ψύχραιμη στάση. Υποστηρίζει πως, παρά την απεριόριστη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης να οπτικοποιεί το οτιδήποτε, η δυσκολία παραμένει στη γέννηση πρωτότυπων ιδεών, καθώς οι περισσότεροι χρήστες αναλώνονται σε αναπαραγωγές υπαρχόντων έργων. Το πρωτογενές περιεχόμενο, για την Κάμπελ, δεν απειλείται.

Παράλληλα με το Seedance 2.0 της Κίνας, η εταιρεία OpenAI, η οποία έγινε διάσημη για τη δημιουργία του ChatGPT, συνεχίζει να εξελίσσει το δικό της πανίσχυρο πρόγραμμα παραγωγής βίντεο, το Sora 2.

Την ίδια στιγμή, ο τεχνολογικός γίγαντας της Google συμμετέχει ενεργά στον ανταγωνισμό με το δικό του εργαλείο που ονομάζεται Veo 3.1, εστιάζοντας στην παροχή λύσεων για επαγγελματίες δημιουργούς και κινηματογραφιστές.