«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0
13 Φεβρουαρίου 2026, 17:00

«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκηνοθετήσει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ με τρομακτικό ρεαλισμό, η κινηματογραφική βιομηχανία συνειδητοποιεί πως το μέλλον της ίσως κρίνεται πλέον σε κινεζικούς διακομιστές καθώς το Seedance επελαύνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένα εκπληκτικά ρεαλιστικό βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη κάνει το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας πανικό. Σε αυτό ο Τομ Κρουζ μάχεται με τον Μπραντ Πιτ για τον παιδοβιαστή της ελίτ, Τζέφρι Έπσταϊν.

Το βίντεο των 15 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε πριν από λίγα 24ωρα από τον Ιρλανδό σκηνοθέτη Ρουαίρι Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για ταινία μικρού μήκους το 2002 έφερε πανικό.

Ο Ρόμπινσον επεσήμανε ότι το βίντεό του δημιουργήθηκε απλώς εισάγοντας ένα prompt μόλις δύο γραμμών στο Seedance 2.0, το οποίο ανήκει στην κινεζική μητρική εταιρεία του TikΤok, ByteDance.

Μετά από την ανάρτηση, κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας προειδοποιούν για όλα όσα έρχονται με φόρα και τις «σημαντικές προκλήσεις λόγω της νέας και ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας», ενώ η MPA (Motion Picture Association) έχει κατακεραυνώσει την εταιρεία πίσω από το μοντέλο.

Η MPA κάλεσε την εταιρεία συμφερόντων Κίνας να περιορίσει την «παραβίαση» έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

«Δεν μου αρέσει που το λέω. Πιθανότατα είμαστε τελειωμένοι»

«Σε μια μόνο μέρα, η κινεζική υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης Seedance 2.0 έχει εμπλακεί σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα στις ΗΠΑ σε μαζική κλίμακα», δήλωσε ο Τσαρλς Ρίβκιν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Κινηματογράφου.

«Λανσάροντας μια υπηρεσία που λειτουργεί χωρίς ουσιαστικές διασφαλίσεις κατά της παραβίασης, η ByteDance αγνοεί τον καθιερωμένο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών και στηρίζει εκατομμύρια αμερικανικές θέσεις εργασίας. Η ByteDance θα πρέπει να σταματήσει αμέσως την παραβατική της δραστηριότητα».

Ο σεναριογράφος Ρετ Ρις των Deadpool & Wolverine και Zombieland, σημείωσε στο Χ: «Δεν μου αρέσει που το λέω. Πιθανότατα όλα έχουν τελειώσει για εμάς».

Όταν ένας χρήστης σχολίασε ειρωνικά ότι το βίντεο «εξακολουθούσε να μοιάζει χάλια», ο Ρις απάντησε:

«Σε ελάχιστο χρόνο, ένα άτομο θα μπορεί να καθίσει σε έναν υπολογιστή και να δημιουργήσει μια ταινία που δεν διαφέρει από αυτήν που κυκλοφορεί τώρα το Χόλιγουντ. Είναι αλήθεια ότι αν αυτό το άτομο δεν είναι καλό, θα είναι χάλια. Αλλά αν αυτό το άτομο διαθέτει το ταλέντο και το γούστο του Κρίστοφερ Νόλαν (και κάποιος τέτοιος θα εμφανιστεί γρήγορα), θα είναι καταπληκτικό».

Ο Ρις προχώρησε σε διευκρίνηση για όποιον ενδεχομένως θεώρησε το σχόλιο του ως φιλόξενο ως προς τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στη βιομηχανία. «Δεν είμαι καθόλου ενθουσιασμένος με την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δημιουργικές προσπάθειες» έγραψε ξεκάθαρα.

«Αντιθέτως, είμαι τρομοκρατημένος. Τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπώ είναι αντιμέτωποι με την την απώλεια των καριέρων που λατρεύουν. Κι εγώ ο ίδιος διατρέχω τον ίδιο κίνδυνο. Με άφησε άναυδο το βίντεο Πιτ εναντίον Κρουζ επειδή είναι τόσο επαγγελματικό. Γι’ αυτό ακριβώς φοβάμαι. Η άποψή μου, μάλλον απαισιόδοξη, είναι ότι το Χόλιγουντ είναι αντιμέτωπο με μια επανάσταση και έναν αποδεκατισμό. Αν πραγματικά πιστεύετε ότι το βίντεο Πιτ εναντίον Κρουζ είναι μια ασήμαντη ανοησία, δεν έχετε τίποτα να ανησυχείτε. Αλλά είμαι σοκαρισμένος» πρόσθεσε.

«Το Χόλιγουντ εδώ και καιρό αποτελεί φύλακα της πύλης που κρατά τους νέους/φτωχούς μακριά από τους δημιουργικούς μηχανισμούς. Όταν ένας νέος χωρίς κεφάλαιο θέλει να εντυπωσιάσει το Χόλιγουντ, θα χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως αυτά. Και ο επόμενος  Κρις Νόλαν θα είναι ανάμεσά τους. Και θα προκύψουν καταπληκτικά πράγματα. Υποψιάζομαι (μπορεί να κάνω λάθος) ότι πολλοί σεναριογράφοι χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο γράψιμό τους, και πολλά στελέχη την χρησιμοποιούν στην ανάλυση της γραφής τους. Έτσι, ξεκαρδιστικά, όλοι οι άνθρωποι κάθονται και παρακολουθούν καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κρίνει ό,τι δημιούργησε».

«Σε ελάχιστο χρόνο, ένα άτομο θα μπορεί να καθίσει σε έναν υπολογιστή και να δημιουργήσει μια ταινία που δεν διαφέρει από αυτήν που κυκλοφορεί τώρα το Χόλιγουντ. Είναι αλήθεια ότι αν αυτό το άτομο δεν είναι καλό, θα είναι χάλια. Αλλά αν αυτό το άτομο διαθέτει το ταλέντο και το γούστο του Κρίστοφερ Νόλαν (και κάποιος τέτοιος θα εμφανιστεί γρήγορα), θα είναι καταπληκτικό»

Ήδη αναλυτές της βιομηχανίας που έχουν εικόνα για την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στις θέσεις εργασίας.

Ο επιχειρηματίας Ματ Σούμερ έγραψε μια ανησυχητική viral ανάρτηση με τίτλο «Κάτι μεγάλο συμβαίνει» συγκρίνοντας το τώρα με τους μήνες λίγο πριν η πανδημία COVID-19 χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η εμπειρία που είχαν οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας τον τελευταίο χρόνο, βλέποντας την Τεχνητή Νοημοσύνη να μετατρέπεται από χρήσιμο εργαλείο σε αντικαταστάτη, είναι η εμπειρία που πρόκειται να έχουν όλοι οι άλλοι», έγραψε.

«Νομικά, χρηματοοικονομικά, ιατρική, λογιστική, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συγγραφή, σχεδιασμός, ανάλυση, εξυπηρέτηση πελατών… Αν δοκιμάσατε το ChatGPT το 2023 ή στις αρχές του 2024 και σκεφτήκατε ‘αυτά τα πράγματα είναι φανταστικά’ ή ‘δεν είναι και τόσο εντυπωσιακά’, είχατε δίκιο… Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που διατίθενται σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με όσα υπήρχαν έξι μόλις μήνες πριν».

Όλοι συμφωνούν σε ένα. Είτε πρόκειται για τις γροθιές που ανταλάσσουν οι Τομ Κρουζ και ο Μπραντ Πιτ σε μια ταράτσα, είτε για τον Γουίλ Σμιθ που τρώει μακαρόνια, τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με το Seedance 2.0 κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το νέο πανίσχυρο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της ByteDance να περιγράφεται ως μια «υπερρεαλιστική καθηλωτική εμπειρία».

Το Seedance 2.0 δεν προκάλεσε πανικό στο Χόλιγουντ μόνο λόγω της ικανότητάς του να δημιουργεί σκηνές δράσης με τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ, αλλά και εξαιτίας της χρήσης του για την παραγωγή περιεχομένου που αγγίζει τα όρια της δυσφήμισης και της θεωρίας συνωμοσίας.

Αυτά τα βίντεο, που χαρακτηρίζονται από τρομακτικό ρεαλισμό, δείχνουν ψηφιακά ομοιώματα αστέρων του Χόλιγουντ σε τοποθεσίες που παραπέμπουν στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων για το πού σταματά η δημιουργικότητα και πού αρχίζει η επικίνδυνη παραπληροφόρηση.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των στούντιο που ανήκουν στην ΜPA (Netflix, Paramount Pictures, Prime Video & Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios & Warner Bros Discovery) επισημαίνουν ότι το Seedance 2.0 επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη, με μια απλή εντολή, να δημιουργήσει ψευδείς αφηγήσεις. Οι ατζέντηδες στο Χόλιγουντ είναι τρομνοκρατημένοι καθώς η νέα τεχνολογία μπορεί να «συνδέσει επώνυμα πρόσωπα με το σκάνδαλο Έπσταϊν, πλήττοντας ανεπανόρθωτα τη φήμη τους».

Η ByteDance, υπό την πίεση αυτών των κατηγοριών, αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία μεταφόρτωσης εικόνων πραγματικών προσώπων, όμως τα βίντεο που έχουν ήδη κυκλοφορήσει συνεχίζουν να αναπαράγονται ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας μια νέα μορφή «ψηφιακής δολοφονίας χαρακτήρων».

Ενώ δημιουργοί όπως η Χέδερ Αν Κάμπελ υποστηρίζουν ότι αυτά τα βίντεο είναι απλώς μια μορφή εξελιγμένης «fan fiction», η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη.

Η ευκολία με την οποία το Seedance 2.0 παράγει περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών χωρίς υδατογραφήματα ή σαφείς ενδείξεις ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, καθιστά σχεδόν αδύνατο για τον μέσο χρήστη να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα.

Το Seedance 2.0 έχει την ικανότητα να δημιουργεί εξαιρετικά πιστά βίντεο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας απλές γραπτές εντολές.

«Παρά την απεριόριστη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης να οπτικοποιεί το οτιδήποτε, το πρωτογενές περιεχόμενο δεν απειλείται»

Οι χρήστες έχουν ήδη πλημμυρίσει το διαδίκτυο με σκηνές από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το Seinfeld, τους Avengers και το Breaking Bad.

Στον αντίλογο, η Χέδερ Αν Κάμπελ, σεναριογράφος του Saturday Night Live, έχει επιλέξει μια πιο ψύχραιμη στάση. Υποστηρίζει πως, παρά την απεριόριστη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης να οπτικοποιεί το οτιδήποτε, η δυσκολία παραμένει στη γέννηση πρωτότυπων ιδεών, καθώς οι περισσότεροι χρήστες αναλώνονται σε αναπαραγωγές υπαρχόντων έργων. Το πρωτογενές περιεχόμενο, για την Κάμπελ, δεν απειλείται.

Παράλληλα με το Seedance 2.0 της Κίνας, η εταιρεία OpenAI, η οποία έγινε διάσημη για τη δημιουργία του ChatGPT, συνεχίζει να εξελίσσει το δικό της πανίσχυρο πρόγραμμα παραγωγής βίντεο, το Sora 2.

Την ίδια στιγμή, ο τεχνολογικός γίγαντας της Google συμμετέχει ενεργά στον ανταγωνισμό με το δικό του εργαλείο που ονομάζεται Veo 3.1, εστιάζοντας στην παροχή λύσεων για επαγγελματίες δημιουργούς και κινηματογραφιστές.

googlenews

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;
Culture Live 13.02.26

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;

Το 2026 φέρνει όχι μία αλλά τρεις Παρασκευές και 13, αναζωπυρώνοντας θρύλους για κακοτυχία. Από τον Μυστικό Δείπνο έως τους Ναΐτες Ιππότες, η ημερομηνία κουβαλά βαριά ιστορία και δεισιδαιμονίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel
Με σπασμένα φρένα 13.02.26

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel

Ούτε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των μηχανοκίνητων αγώνων ταχύτητας δεν θα περίμενε ότι η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, θα ήταν μια από τις εκπλήξεις του 2025.

Σύνταξη
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους, εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy
Επιτέλους 12.02.26

«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy

Μετά από 25 χρόνια, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις θα βρεθούν ξανά δίπλα - δίπλα, για την 4η ταινίας του επιτυχημένου franchise The Mummy.

Σύνταξη
Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου
Culture Live 11.02.26

Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Λόουντεν θα συνεργαστούν στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+, που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Σύνταξη
Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι
Culture Live 11.02.26

Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι

«Ο Τζόνι Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την άμεση αφαίρεση του κομματιού από το ντοκιμαντέρ», ανέφεραν ο σκηνοθέτης και ο συνθέτης για τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων
Μετά την Αυστραλία 13.02.26

Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων

Αν δεν είχε αποτραπεί, η επίθεση στο Μάντσεστερ θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος

Σύνταξη
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η Aston Martin ξεκίνησε «με το αριστερό» με το AMR26, εξηγεί τις καθυστερήσεις και προειδοποιεί πως η νίκη στην Αυστραλία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου
Λευκή υπεροχή 13.02.26

Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου

Πολλές αναρτήσεις του Μασκ στην πλατφόρμα του, Χ, είναι απαράλλακτες από τις δηλώσεις λευκών εθνικιστών, σύμφωνα με ειδικούς.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα
Ημιτελικός 13.02.26

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης μεταξύ της Σάκκαρη και της Μούκοβα για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
ΗΠΑ 13.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»

Πέρυσι η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε μέτρα για την παρενόχληση εβραίων φοιτητών

Σύνταξη
Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά

Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα βραβεύει τον καλύτερο άνδρα και την καλύτερη γυναίκα διαιτητή της χρονιάς που θα βγαίνει από λίστα πέντε υποψηφίων, όμως στην Ελλάδα κρύβουν τις βαθμολογίες

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Οι πολίτες θυμούνται πως εφαρμόστηκε το 'νομιμότητα παντού' στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι... φάκελοι», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 13.02.26

Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για μέσα που θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη κοινή πυρηνική αποτροπή. Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να μείνει μόνη της.

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες
The Economist 13.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνομιλούσε με πρόσωπα εξέχοντα στις ΗΠΑ και τον κόσμο. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο «γνωριμιών» και συναλλαγών. Αλλά τα αρχεία ίσως κρύβουν πιο πολλά από όσα αποκαλύπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ
Jet2 13.02.26

«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης.

Σύνταξη
Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα
«Γελοιοποιείται» 13.02.26

Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Λάβρος κατά του Γιάννη Στουρνάρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας «που έχει πρωταγωνιστήσει στη δολοφονία χαρακτήρων και στη διάχυση του πιο ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Μιλά για ευθεία ομολογία ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του, κατηγορία που πρόσαψε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
