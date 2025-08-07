magazin
Αδυναμία απόπλου για το SuperJet – Δεν έκανε το δρομολόγιο Πάρος-Μύκονος λόγω κακοκαιρίας
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Ο Τζέιμς Κάμερον, ο σκηνοθέτης που βρίσκεται πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες όλων των εποχών και υπέγραψε τη δυστοπία του Εξολοθρευτή, προειδοποιεί ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό εξοπλισμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκάλυψη παρόμοια με αυτήν που παρουσίασε στο κινηματογραφικό του franchise.

Σε μια συνέντευξη του στο περιοδικό Rolling Stone, με αφορμή την ανακοίνωση της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου Ghosts of Hiroshima, ενός έργου του Τσαρλς Πελεγκρίνο για την πρώτη ρήψη ατομικής βόμβας, ο Κάμερον δήλωσε πως, παρότι βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για κάποια επαγγελματικά του Project, ανησυχεί βαθύτατα για το τι μπορεί να συμβεί αν χρησιμοποιηθεί με αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «μηδενιστικές προθέσεις».

«Πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος μιας αποκάλυψης τύπου Εξολοθρευτή εάν συνδυάσεις την τεχνητή νοημοσύνη με οπλικά συστήματα, ακόμα και με πυρηνικά. Το πεδίο επιχειρήσεων είναι πολύ γρήγορο, τα χρονικά παράθυρα για λήψη αποφάσεων πολύ σύντομα, που πραγματικά θα χρειαζόταν μια υπερ-νοημοσύνη για να μπορέσει να επεξεργαστεί όλο αυτό, και ίσως να είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να κρατήσουμε έναν άνθρωπο στην εξίσωση», είπε ο Κάμερον.

«Αλλά οι άνθρωποι είναι αναξιόπιστοι, και έχουν γίνει πολλά λάθη που μας έχουν φέρει στα πρόθυρα διεθνών επεισοδίων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρηνικό πόλεμο. Οπότε δεν ξέρω» πρόσθεσε με ειρωνεία.

«Σας προειδοποίησα το 1984 και δεν ακούσατε»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο σκηνοθέτης του Terminator μίλησε για τους φόβους του στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης από το μιλιταριστικό λόμπι.

Σε συνέντευξή του στο CTV News το 2023, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην κλασική επιστημονικής φαντασίας ταινία του όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για την άνοδο της AI στη βιομηχανία του θεάματος.

«Σας προειδοποίησα το 1984 και δεν ακούσατε» είπε ο Κάμερον.

Εκτός από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, ο Κάμερον πιστεύει επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί απειλή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις:

«Πιστεύω ότι θα μπούμε στον ισοδύναμο αγώνα πυρηνικών όπλων με την τεχνητή νοημοσύνη και αν δεν το εξελίξουμε εμείς, οι άλλοι σίγουρα θα το κάνουν, και έτσι τότε θα κλιμακωθεί. Θα μπορούσατε να φανταστείτε μια τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πεδίο μάχης, να γίνεται πόλεμος από τους υπολογιστές με μια ταχύτητα που οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να παρέμβουν και να μην έχετε ικανότητα να το αποκλιμακώσετε;»

YouTube thumbnail

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τζέιμς Κάμερον είπε ότι δεν πιστεύει ότι η τεχνολογία πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει να αντικαταστήσει τους σεναριογράφους, λέγοντας: «Ποτέ δεν είναι θέμα ποιος το έγραψε, είναι ζήτημα αν είναι μια καλή ιστορία».

«Απλώς δεν πιστεύω προσωπικά ότι ένας ασώματος νους αναπαράγει αυτά που είπαν άλλα ενσαρκωμένα μυαλά – για τη ζωή που είχαν, για την αγάπη, για το ψέμα, για τον φόβο, για τη θνητότητα- απλώς τα βάζει όλα μαζί σε μια σαλάτα λέξεων και μετά τα αναμασά… Δεν πιστεύω ότι έχει κάτι που θα συγκινήσει το κοινό» εκτίμησε ο Καναδός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος.

Ο Κάμερον είπε επίσης ότι «σίγουρα δεν θα τον ενδιέφερε» να γράψει η τεχνητή νοημοσύνη σενάρια για ταινία του, αλλά μόνο ο χρόνος θα δείξει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει τη βιομηχανία. «Ας περιμένουμε 20 χρόνια και αν μια τεχνητή νοημοσύνη κερδίσει Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου, νομίζω ότι πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά» κατέληξε.

Εξολοθρευτής: Προφητεία ή προειδοποίηση;

Με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, η εμβληματική ταινία Ο Εξολοθρευτής του 1984 έχει γίνει συνώνυμο των κινδύνων που εγκυμονούν οι υπερ-έξυπνες μηχανές. Ωστόσο, όπως επισήμαναν ειδικοί πρόσφατα στο BBC, αυτό μπορεί ταυτόχρονα να βοηθά και να εμποδίζει την κατανόησή μας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Το 1984, η ταινία του Τζέιμς Κάμερον, με τα φονικά ρομπότ και το ανεξέλεγκτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Skynet, καθιερώθηκε ως συνώνυμο του φαντάσματος μιας μηχανικής νοημοσύνης που στρέφεται εναντίον των ανθρώπινων δημιουργών της.

Πολλά άρθρα για την τεχνητή νοημοσύνη εικονογραφούνται με το χρωματιστό κρανίο του ρομπότ T-800, ενώ ο ρομποτιστής Ρόναλντ Άρκιν χρησιμοποίησε αποσπάσματα από την ταινία σε μια προειδοποιητική ομιλία με τίτλο «Πώς να ΜΗΝ φτιάξετε έναν Εξολοθρευτή».

«Είναι σχεδόν, με έναν αστείο τρόπο, πιο επίκαιρη τώρα από ό,τι όταν βγήκε», δήλωσε ο Κάμερον για την ταινία, «επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον ένα πραγματικό πράγμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε, ενώ τότε ήταν μια φαντασία».

Ωστόσο, η επιρροή της ταινίας είναι μια «αναμεμειγμένη ευλογία».

Το έγκριτο New Scientist έχει επίσης αναφερθεί στην επιδραστικότητα της ταινίας του Κάμερον, όχι μόνο λόγω της καλλιτεχνικής της αξίας, αλλά και για τον τρόπο που διαμόρφωσε τη συλλογική μας φαντασία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη καθώς η κεντρική ιδέα της έχει γίνει το απόλυτο σημείο αναφοράς για τους κινδύνους της τεχνολογίας.

Ο σκηνοθέτης κατάφερε να συνδυάσει στοιχεία θρίλερ και επιστημονικής φαντασίας, παρουσιάζοντας μια τρομακτική ιστορία επιβίωσης. Ο πρωταγωνιστής, ο Εξολοθρευτής, δεν είναι απλά ένα ρομπότ, αλλά μια «μονάδα διείσδυσης» με ανθρώπινη μορφή, που τον καθιστά ακόμα πιο απειλητικό.

Η ταινία αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες της δεκαετίας του 1980 για το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα και τη δημιουργία πολεμικών μηχανών. Ενώ σήμερα οι φόβοι αυτοί παραμένουν επίκαιροι λόγω της ανάπτυξης των αυτόνομων drone, ο Εξολοθρευτής μάς υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά μια δύναμη που πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά.

Τελικά, το μήνυμα της ταινίας δεν είναι μια προφητεία για το μέλλον, αλλά μια προειδοποίηση για το παρόν: οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα καθορίσουν αν θα ζήσουμε σε έναν κόσμο ελεγχόμενο από τις μηχανές ή αν θα διατηρήσουμε τον έλεγχο του πεπρωμένου μας.

YouTube thumbnail

Ο φιλόσοφος Νικ Μπόστρομ, ο οποίος με το βιβλίο του Superintelligence το 2014 έκανε γνωστό τον κίνδυνο της «μη ευθυγραμμισμένης τεχνητής νοημοσύνης», έχει παραδεχτεί ότι η σύζυγός του «με πειράζει για τον Εξολοθρευτή και τον στρατό των ρομπότ», ενώ ο ερευνητής της τεχνητής νοημοσύνης Μάικλ Γούλριτζ αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο του βιβλίου του σε μια αναφορά στο «αφήγημα του Εξολοθρευτή για την τεχνητή νοημοσύνη».

Η επιτυχία αυτή είναι αξιοσημείωτη για μια ταινία που δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη. Το σενάριο γράφτηκε από τον Κάμερον το 1982, μετά την απόλυσή του από την πρώτη του σκηνοθετική δουλειά.

Με έναν σωματώδη τύπο με αμφίβολο ταλέντο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Κάμερον δεν περίμενε να δημιουργήσει ένα πολιτισμικό ορόσημο.

Ενώ ο ίδιος πίστευε ότι η ταινία θα αποτύγχανε, ο Εξολοθρευτής ξεπέρασε κινηματογραφικά έπη και έγινε ένα επιτυχημένο εμπορικό και αφόρητα δυστοπικό κινηματογραφικό franchise για τον πόλεμο ανθρώπου εναντίον μηχανής.

Ο πυρήνας της ταινίας είναι ένα θρίλερ, μια ιστορία αγάπης, ένας προβληματισμός για την ελεύθερη βούληση και μια σάτιρα για την εξάρτησή μας από την τεχνολογία και η ταινία είναι αντιπολεμική, αντικαπιταλιστική, κατά των όπλων και κατά της τεχνολογίας επισημαίνουν πολλοί αναλυτές.

Οι μηχανές του ολέθρου

Πολύ πριν οριστεί επίσημα το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, οι πιθανοί κίνδυνοί της είχαν ήδη εκδηλωθεί με τη μορφή του ρομπότ, όπως στα έργα RUR του Κάρελ Τσάπεκ και Metropolis του Φριτς Λανγκ.

Ο Σον Φρεντς, συγγραφέας του βιβλίου για τον Εξολοθρευτή, αναφέρει ότι η πιο αξιομνημόνευτη εικόνα της ταινίας — ο T-800 να βγαίνει από τις φλόγες με τον σκελετό του να εκτίθεται — ήταν μια αναφορά στο φλεγόμενο ρομπότ της ταινίας του Λανγκ.

Η δημοτικότητα των φονικών ρομπότ οδήγησε τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Ισαάκ Ασίμοφ να διατυπώσει τους «τρεις νόμους της ρομποτικής», την πρώτη προσπάθεια για τον καθορισμό της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τρεις νόμοι της ρομποτικής, όπως τους όρισε ο Ισαάκ Ασίμωφ, είναι:

  • Ένα ρομπότ δεν πρέπει να βλάψει έναν άνθρωπο ή, μέσω της αδράνειάς του, να επιτρέψει σε έναν άνθρωπο να υποστεί κακό.
  • Ένα ρομπότ πρέπει να υπακούει στις εντολές που δίνονται από τους ανθρώπους, εκτός εάν αυτές οι εντολές έρχονται σε αντίθεση με τον Πρώτο Νόμο.
  • Ένα ρομπότ πρέπει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον αυτή η προστασία δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Πρώτο ή τον Δεύτερο Νόμο.

Σε μετέπειτα έργα του, ο Ασίμωφ εισήγαγε και έναν τέταρτο νόμο, τον μηδενικό νόμο:

  • Ένα ρομπότ δεν πρέπει να βλάψει την ανθρωπότητα ή, μέσω της αδράνειάς του, να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να υποστεί κακό.
YouTube thumbnail

Αργότερα, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ και ο Άρθουρ Κλαρκ ενσωμάτωσαν την τεχνητή νοημοσύνη στο εμβληματικό αριστούργημα του 1968, 2001: A Space Odyssey με τη μορφή του ΧΑΛ 9000.

Το όνομα του ΧΑΛ προέρχεται από τον Μάρβιν Μίνσκι, έναν από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο προσέλαβε ο Κιούμπρικ ως σύμβουλο.

Ο Κάμερον συνέλαβε την ιδέα να συνδυάσει τον εκτός ελέγχου υπολογιστή του ΧΑΛ 9000 (το Skynet) με το φονικό ρομπότ (τον T-800), δημιουργώντας τον Εξολοθρευτή.

YouTube thumbnail

Οι δύο όψεις της τεχνητής νοημοσύνης

Στην ταινία, ο Κάμερον παρουσιάζει την τεχνητή νοημοσύνη να γίνεται απειλητική, επειδή, όπως εξηγεί ο Κάιλ Ρις, «σκέφτηκε… μια νέα τάξη νοημοσύνης» και «είδε όλους τους ανθρώπους ως απειλή».

Στο σίκουελ, Terminator 2: Judgment Day, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται απειλητική επειδή ενεργεί από ιδιοτέλεια, με σκοπό να αυτοπροστατευτεί.

Ο κόσμος θεωρεί ότι η «μη ευθυγραμμισμένη τεχνητή νοημοσύνη» θα είναι επαναστατική και κακόβουλη. Ωστόσο, ειδικοί όπως ο Μπόστρομ επιμένουν ότι ο πραγματικός κίνδυνος προέρχεται από τον απρόσεκτο προγραμματισμό.

Το Skynet του Κάμερον, λοιπόν, γίνεται επικίνδυνο επειδή είναι «πολύ ανθρώπινο» — εγωιστικό, κακόβουλο, διψασμένο για εξουσία.

YouTube thumbnail

Ως εκ τούτου, ο Εξολοθρευτής έχει διττή λειτουργία. Η ταινία, ταυτόχρονα, βοηθά και εμποδίζει την κατανόησή μας για την τεχνητή νοημοσύνη. <ας βοηθά να φανταστούμε μια μηχανή που «σκέφτεται», αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αποπροσανατολίζει από τους πιο άμεσους κινδύνους, όπως η μαζική ανεργία, η παραπληροφόρηση και τα αυτόνομα όπλα.

Ο Κάμερον σχεδιάζει μια νέα ταινία Εξολοθρευτής, η οποία θα απορρίψει όλο το αφηγηματικό φορτίο του franchise, αλλά θα διατηρήσει την κεντρική ιδέα των «ανίσχυρων» ανθρώπων εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης.

Αν τελικά κυκλοφορήσει, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να πει ο σκηνοθέτης για την τεχνητή νοημοσύνη τώρα που είναι κάτι για το οποίο μιλάμε και ανησυχούμε καθημερινά.

Ίσως το πιο χρήσιμο μήνυμα του Εξολοθρευτή να είναι αυτό της «ελεύθερης βούλησης εναντίον του πεπρωμένου». Οι ανθρώπινες αποφάσεις καθορίζουν τα αποτελέσματα.

Τίποτα δεν είναι αναπόφευκτο.

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«Γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ
Κηδείες παντού 06.08.25

Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ

Ο Ice-T είναι ο παρουσιαστής του νέου ντοκιμαντέρ Δόξα και Φαιντανύλη (Fame and Fentanyl) για τη φρικτή αλήθεια για την επιδημία φαιντανύλης στις ΗΠΑ που δολοφονεί χιλιάδες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»
Σπουδαία σταδιοδρομία 06.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»

Ο Jovan Marjanović, διευθυντής του φεστιβάλ, εξήρε τον Γουίλεμ Νταφό, αναφέροντας: «Είτε πρωταγωνιστεί σε μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή είτε σε μια ανεξάρτητη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, οι χαρακτήρες του είναι αξέχαστοι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά
«Κακό μάτι» 06.08.25

Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά

Η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το καλοκαίρι του 1981 - αλλά μια τόση δα λεπτομέρεια του νυφικού της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστικό που περνάει από στόμα σε στόμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του
«Αναληθείς πληροφορίες» 06.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του

O σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο ανέφερε: «Ο Da Dada (όπως με αποκαλούν τα παιδιά μου) είναι καλά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον
«The Resurrection» 06.08.25

«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον

Το «The Resurrection of the Christ» είναι η συνέχεια της βιβλικής επικής ταινίας του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού», η οποία παραμένει μια από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών.

Σύνταξη
Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba
Από τον 19ο αιώνα 05.08.25

Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba

Στην εποχή του ChatGPT, μια παραδοσιακή συνήθεια συνεχίζεται στην Αβάνα. Γυναίκες διαβάζουν δυνατά τραγούδια και μυθιστορήματα στους εργάτες που τυλίγουν πούρα Cohiba και Mareva στο χέρι, ενώ παράλληλα απαντούν στις ερωτήσεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Mνημείο στρατηγού που κατηγορείται ότι είχε σχέσεις με την Κου Κλουξ Κλαν θα επανεγκατασταθεί στην Ουάσινγκτον
Black Lives Matter 05.08.25

Mνημείο στρατηγού που κατηγορείται ότι είχε σχέσεις με την Κου Κλουξ Κλαν θα επανεγκατασταθεί στην Ουάσινγκτον

Τον Ιούνιο του 2020, διαδηλωτές και διαδηλώτριες χρησιμοποιώντας δύο σχοινιά αναποδογύρισαν το άγαλμα του στρατηγού και στη συνέχεια το περιέλουσαν με υγρό, λίγο πριν το κάψουν σε ζωντανή μετάδοση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η σεναριογράφος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» για τον διαδικτυακό πυρετό γύρω από το σίκουελ
Υποθετικά σενάρια 05.08.25

Η σεναριογράφος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» για τον διαδικτυακό πυρετό γύρω από το σίκουελ

Η Αλίν Μπρος ΜακΚένα, σεναριογράφος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» δήλωσε πρόσφατα στο IndieWire ότι η απροσδόκητη προσοχή που λαμβάνει η ταινία αποτελεί τεράστιο όφελο -και πως οχι, η πλοκή και η μόδα δεν κινδυνεύουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από το Χόλιγουντ στη Λεμεσό: Ο ατιμασμένος Κέβιν Σπέισι κάνει comeback τραγουδώντας στην Κύπρο
Ρεζερβέ 04.08.25

Από το Χόλιγουντ στη Λεμεσό: Ο ατιμασμένος Κέβιν Σπέισι κάνει comeback τραγουδώντας στην Κύπρο

Ο Κέβιν Σπέισι θα εμφανιστεί στη Λεμεσό, σε μια προσπάθεια να αναβιώσει την καριέρα του στο σόουμπιζ τραγουδώντας με big band σε μια εκδήλωση με VIP πακέτο αξίας 1.300 ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
The Yogurt Shop Murders – Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος
Ντοκιμαντέρ 04.08.25

The Yogurt Shop Murders - Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος

Το The Yogurt Shop Murders του ΗΒΟ είναι τόσο έντονο και σκληρό όσο το είδος του αληθινού εγκλήματος, ειδικά καθώς ξεκινά με το τραύμα που υπέστησαν τα θύματα, οι οικογένειές τους και άλλοι που βρίσκονται σε τροχιά πολύ κοντά στην τραγωδία

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλοπιμαία που «προστατεύουν από το κακό μάτι τους ληστές»; – Ακόμη αγνοούνται τα τέσσερα κειμήλια του Μουσείου Drents
Culture Live 04.08.25

Κλοπιμαία που «προστατεύουν από το κακό μάτι τους ληστές»; – Ακόμη αγνοούνται τα τέσσερα κειμήλια του Μουσείου Drents

Τον Ιανουάριο ομάδα ατόμων ανατίναξε μια πλαϊνή πόρτα του μουσείου Drents, κατέστρεψε την προθήκη με τα πολύτιμα αντικείμενα και διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο αργότερα βρέθηκε καμένο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Wow 07.08.25

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

