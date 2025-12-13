Η Google αφαιρεί βίντεο με χαρακτήρες της Disney που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη

Η Google αφαίρεσε δεκάδες βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζαν αγαπημένους χαρακτήρες της Disney, μετά από επιστολή που έλαβε από το στούντιο με αίτημα να σταματήσει τη χρήση.

Όπως αναφέρει το Variety, η Disney επισήμανε τους συνδέσμους των βίντεο στο YouTube στην επιστολή της και ζήτησε από την Google να τα αφαιρέσει αμέσως. Τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη περιλάμβαναν τον Μίκυ Μάους και χαρακτήρες από το «Star Wars» και τους «Simpsons», πολλά από τα οποία δημιουργήθηκαν με το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Google, Veo.

Οι σύνδεσμοι τώρα οδηγούν σε ένα μήνυμα που αναφέρει: «Αυτό το βίντεο δεν είναι πλέον διαθέσιμο λόγω αξίωσης πνευματικών δικαιωμάτων».

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε»

Η εντολή έρχεται λίγο πριν ο αμερικανικός κολοσσός ανακοινώσει μια συμφωνία για την παραχώρηση άδειας χρήσης 200 χαρακτήρων στην OpenAI, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες του Sora -μοντέλο μετατροπής κειμένου σε βίντεο και εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης- να δημιουργούν σύντομα κλιπ με τεχνητή νοημοσύνη.

View this post on Instagram A post shared by Earn Your Leisure (@earnyourleisure)

Η εταιρεία προσπάθησε να θέσει όρια για να προστατεύσει τους χαρακτήρες της από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Στην επιστολή, η Disney παρέθεσε επίσης έναν μακρύ κατάλογο χαρακτήρων που επιθυμεί να αφαιρεθούν από το YouTube και το YouTube Shorts, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις ταινίες «Frozen», «Moana», «Toy Story», «Deadpool», «Iron Man», «Lilo & Stitch» και «Winnie the Pooh».

Σε δήλωση που εξέδωσε η Google ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με τη Disney για να επιλυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει.

«Έχουμε μια μακροχρόνια και αμοιβαία επωφελής σχέση με τη Disney και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε», δήλωσε η εταιρεία. «Γενικότερα, χρησιμοποιούμε ανοιχτά δεδομένα από το διαδίκτυο[…]και έχουμε δημιουργήσει επιπλέον καινοτόμους ελέγχους πνευματικών δικαιωμάτων, όπως το Google-extended και το Content ID για το YouTube, που παρέχουν στους ιστότοπους και στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων τον έλεγχο του περιεχομένου τους».

Η Disney απαίτησε επίσης από την Google να εφαρμόσει μέτρα προστασίας για να αποτρέψει τη δημιουργία AI χαρακτήρων που ανήκουν στη Disney. Απαίτησε επίσης από την Google να σταματήσει να χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες της Disney για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της.

*Με πληροφορίες από: Variety