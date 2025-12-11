science
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
OpenAI: O Μίκυ Μάους πάει… ChatGPT – Η επένδυση της Disney στις νέες τεχνολογίες
AI 11 Δεκεμβρίου 2025 | 23:45

OpenAI: O Μίκυ Μάους πάει… ChatGPT – Η επένδυση της Disney στις νέες τεχνολογίες

Η OpenAI συνάπτει συμφωνία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να φέρει τους χαρακτήρες της Disney στο ChatGPT και το Sora.

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Spotlight

Η Disney συμφώνησε να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν πολλούς από τους εμβληματικούς χαρακτήρες της στο chatbot ChatGPT και στο εργαλείο δημιουργίας βίντεο Sora.

Οι χρήστες αναμένεται να μπορούν να αρχίσουν να δημιουργούν βίντεο και εικόνες στο Sora και το ChatGPT στις αρχές του 2026

Είναι το πρώτο μεγάλο στούντιο που παραχωρεί άδεια χρήσης μέρους του καταλόγου του στον τεχνολογικό γίγαντα, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα μελλοντικά σχέδια του.

200+ χαρακτήρες

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν και να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με περισσότερους από 200 χαρακτήρες από τις σειρές της Disney, συμπεριλαμβανομένων των Pixar, Marvel και Star Wars. Η συμφωνία δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή πραγματικών ηθοποιών, των χαρακτηριστικών τους ή των φωνών τους — κάτι που η Disney έχει θέσει ως αδιαπραγμάτευτο όρο.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η OpenAI αντιμετωπίζει αυξανόμενες οχλήσεις  σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας της παράλληλα με την αύξηση της ανησυχία στο Χόλιγουντ για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις βιομηχανίες θεάματος.

Η λίστα των επιλέξιμων χαρακτήρων θα περιλαμβάνει ήρωες από τις ταινίες της Disney Zootopia, Moana και Encanto, καθώς και χαρακτήρες όπως ο Luke Skywalker από το Star Wars και ο Deadpool από τη Marvel. Φυσικά, θα περιλαμβάνει και τον Μίκυ και τη Μίνι Μάους.

Στις αρχές του 2026

«Η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον κλάδο μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger. «Μέσω αυτής της συνεργασίας με την OpenAI, θα επεκτείνουμε με προσοχή και υπευθυνότητα την εμβέλεια της αφήγησής μας», πρόσθεσε.

Οι χρήστες αναμένεται να μπορούν να αρχίσουν να δημιουργούν βίντεο και εικόνες στο Sora και το ChatGPT στις αρχές του 2026, σύμφωνα με το BBC.

