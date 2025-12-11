Η Disney συμφώνησε να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν πολλούς από τους εμβληματικούς χαρακτήρες της στο chatbot ChatGPT και στο εργαλείο δημιουργίας βίντεο Sora.

Είναι το πρώτο μεγάλο στούντιο που παραχωρεί άδεια χρήσης μέρους του καταλόγου του στον τεχνολογικό γίγαντα, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα μελλοντικά σχέδια του.

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν και να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με περισσότερους από 200 χαρακτήρες από τις σειρές της Disney, συμπεριλαμβανομένων των Pixar, Marvel και Star Wars. Η συμφωνία δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή πραγματικών ηθοποιών, των χαρακτηριστικών τους ή των φωνών τους — κάτι που η Disney έχει θέσει ως αδιαπραγμάτευτο όρο.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η OpenAI αντιμετωπίζει αυξανόμενες οχλήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας της παράλληλα με την αύξηση της ανησυχία στο Χόλιγουντ για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις βιομηχανίες θεάματος.

Η λίστα των επιλέξιμων χαρακτήρων θα περιλαμβάνει ήρωες από τις ταινίες της Disney Zootopia, Moana και Encanto, καθώς και χαρακτήρες όπως ο Luke Skywalker από το Star Wars και ο Deadpool από τη Marvel. Φυσικά, θα περιλαμβάνει και τον Μίκυ και τη Μίνι Μάους.

«Η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον κλάδο μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger. «Μέσω αυτής της συνεργασίας με την OpenAI, θα επεκτείνουμε με προσοχή και υπευθυνότητα την εμβέλεια της αφήγησής μας», πρόσθεσε.

Οι χρήστες αναμένεται να μπορούν να αρχίσουν να δημιουργούν βίντεο και εικόνες στο Sora και το ChatGPT στις αρχές του 2026, σύμφωνα με το BBC.