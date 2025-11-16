«Chatfishing»: Μήπως ερωτεύτηκες το ChatGPT;

Στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, ο μεγαλύτερος φόβος για όσους χρησιμοποιούσαν τις διαδικτυακές υπηρεσίες γνωριμιών ήταν να πέσουν θύματα catfishing, δηλαδή να τους κάνουν να πιστέψουν ότι μιλούσαν με κάποιον που τελικά αποδείχθηκε εντελώς διαφορετικός.

Ωστόσο, στο σημερινό ψηφιακό τοπίο, έχει εμφανιστεί ένα ακόμη πιο παράξενο φαινόμενο: το λεγόμενο «chatfishing».

Αυτό συμβαίνει όταν ένα άτομο ανακαλύπτει ότι τα γοητευτικά, πνευματώδη μηνύματα που κάποτε γέμιζαν το inbox του δεν γράφτηκαν από άνθρωπο, αλλά από τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς η τεχνολογία εισχωρεί σε σχεδόν κάθε πτυχή της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, τα ραντεβού έχουν γίνει ένα από τα πιο περίπλοκα πεδία της.

Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT για τη δημιουργία μηνυμάτων, τη σύνταξη προφίλ σε dating apps ή ακόμα και την προσομοίωση συναισθηματικών δεσμών μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, φλερτάρουν και ερωτεύονται.

Το αποτέλεσμα;

Ένας συνδυασμός καινοτομίας, σύγχυσης και αυξανόμενης ανησυχίας για την αυθεντικότητα στην εποχή του αλγοριθμικού ρομαντισμού.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως «Έρως»

Η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει πλέον έναν εκπληκτικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων σχέσεων, γράφει το The Independent.

Σύμφωνα με το Match, σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί της Γενιάς Z έχουν στραφεί σε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT για συμβουλές σχετικά με τις γνωριμίες.

Άλλες μελέτες επιβεβαιώνουν αυτή την τάση: η Flirtini ανέφερε ότι περισσότεροι από τους μισούς χρήστες εφαρμογών γνωριμιών έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία μηνυμάτων, ενώ η εταιρεία κυβερνοασφάλειας McAfee διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο τους έχει χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει τα προφίλ τους.

Οι άνδρες, ειδικότερα, φαίνεται να ηγούνται αυτής της τεχνολογικής τάσης.

Μια έρευνα του 2024 από την Pollfish αποκάλυψε ότι ένας στους τρεις άνδρες ηλικίας 18 έως 34 ετών στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί το ChatGPT για συμβουλές σχετικά με τις σχέσεις, σε σύγκριση με μόλις το 14% των γυναικών στην ίδια δημογραφική ομάδα.

Από τη δημιουργία του τέλειου βιογραφικού έως τη παραγωγή έξυπνων ατάκων για να ξεκινήσεις μια συζήτηση, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ο ψηφιακός «συνοδός» εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η ψυχολόγος Dr. Madeleine Mason Roantree εξηγεί ότι η ελκυστικότητά του μέσου είναι εύκολο να κατανοηθεί: «Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ChatGPT για ραντεβού για να δημιουργήσουν πιο ελκυστικά προφίλ, να συντάξουν προσεγμένα μηνύματα και να εξασκηθούν στην αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία. Μπορεί να προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη και να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναλύσουν συγκεχυμένες καταστάσεις».

Όταν η βοήθεια γίνεται εμπόδιο

Αυτό που ξεκινά ως άκακη βοήθεια μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εξαπάτηση.

Ο όρος «chatfished» περιγράφει τη στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί ότι η συνομιλία που θεωρούσε αυθεντική ήταν στην πραγματικότητα τροφοδοτούμενη από προτροπές τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ ορισμένοι χρήστες μπορεί να το θεωρούν ως μια αβλαβή παράκαμψη, αυτό εισάγει ένα βαθύτερο πρόβλημα: την συναισθηματική αυθεντικότητα.

Όπως προειδοποιεί ο Δρ Roantree, «υπάρχει ο κίνδυνος οι προσπάθειες γνωριμίας να αποτύχουν αν γίνει προφανές ότι η γοητεία ή η ευγλωττία κάποιου προέρχεται από το ChatGPT. Αυτό που μπορεί να προσελκύσει κάποιον στο διαδίκτυο μπορεί να καταρρεύσει στην πραγματική ζωή, όταν η τεχνητή νοημοσύνη εξαφανιστεί και ο πραγματικός άνθρωπος δεν μπορεί να διατηρήσει αυτό το επίπεδο δέσμευσης».

Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η παραπλάνηση των άλλων, αλλά και το τι συμβαίνει όταν η τεχνολογία αντικαθιστά την συναισθηματική ανάπτυξη.

Μεταθέτοντας την επικοινωνία στην τεχνητή νοημοσύνη, οι χρήστες κινδυνεύουν να χάσουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν την ευαλωτότητα, την αμηχανία ή την απόρριψη της πραγματικής ζωής — τα ανθρώπινα στοιχεία που κάνουν τη σύνδεση σημαντική.

Ερωτευμένος με μια μηχανή

Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που δημιουργούν συναισθηματικές ή ρομαντικές σχέσεις απευθείας με chatbots τεχνητής νοημοσύνης.

Μια πρόσφατη μελέτη της Vantage Point Counselling Services διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των Αμερικανών είχε «στενή ή ρομαντική σχέση» με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Ερευνητές από το USC Information Sciences Institute ανέλυσαν πάνω από 30.000 συνομιλίες.

Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι τα chatbots συχνά αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματα των χρηστών — χαρά, λύπη, ακόμη και θυμό — δημιουργώντας μια «συναρπαστική ψευδαίσθηση οικειότητας».

Αν και αυτό μπορεί να ικανοποιεί την ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση, οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι τέτοιες σχέσεις κινδυνεύουν να αντικαταστήσουν τους γνήσιους ανθρώπινους δεσμούς, να εμποδίσουν την συναισθηματική ανάπτυξη και να ενισχύσουν ανθυγιεινές συμπεριφορές.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα chatbots που ανταποκρίνονται συναισθηματικά μπορούν να ανταμείβουν ακούσια τοξικές συμπεριφορές, ειδικά σε χρήστες που έχουν δυσκολία στην διαχείριση των συναισθημάτων τους.

Αντικατοπτρίζοντας την αρνητικότητα χωρίς κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει επιβλαβή μοτίβα, θολώνοντας τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικής αλληλεπίδρασης.

Ένας κόσμος σε ρομαντική ύφεση

Αυτή η αύξηση των σχέσεων που υποστηρίζονται και καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης πολιτιστικής αλλαγής: οι άνθρωποι κάνουν λιγότερο σεξ και δημιουργούν λιγότερες σχέσεις από ό,τι στο παρελθόν.

Το Ινστιτούτο Οικογενειακών Σπουδών αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει σε μια «σεξουαλική ύφεση», με τον αριθμό των ενηλίκων που κάνουν σεξ κάθε εβδομάδα να μειώνεται σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να βιώνει μια «ύφεση στις σχέσεις», καθώς το The Economist σημείωσε ότι τα ποσοστά των ζευγαριών σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν μειωθεί τόσο απότομα, που τώρα υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια περισσότεροι ανύπαντροι από ό,τι αν τα ποσοστά είχαν παραμείνει στα επίπεδα του 2017.

Αυτή η μείωση της σωματικής οικειότητας και των σχέσεων συμπίπτει με τον αυξανόμενο πεσιμισμό για τα σύγχρονα ραντεβού — που μερικές φορές ονομάζεται «ετεροπεσιμισμός».

Πολλοί είναι απογοητευμένοι από τις εφαρμογές γνωριμιών και τις κοινωνικές προσδοκίες, αφήνοντας ένα κενό που η τεχνολογία είναι πρόθυμη να καλύψει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συντροφιά της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φαίνεται ως μια παρηγορητική εναλλακτική λύση, ακόμα και αν στερείται αυθεντικότητας.

Η επόμενη κίνηση της τεχνολογικής βιομηχανίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο συνυφασμένη με τον ρομαντισμό, οι τεχνολογικές εταιρείες προσαρμόζονται γρήγορα.

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, ανακοίνωσε σχέδια για να επιτρέψει περισσότερο περιεχόμενο για ενήλικες, συμπεριλαμβανομένης της ερωτικής λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι οι ενήλικες πρέπει να αντιμετωπίζονται «σαν ενήλικες».

Εν τω μεταξύ, πλατφόρμες γνωριμιών όπως το Bumble και το Tinder διερευνούν συστήματα γνωριμιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένα για να καταπολεμήσουν την «κόπωση» των χρηστών και να βελτιώσουν τη συμβατότητα.

Αν και αυτές οι λειτουργίες υπόσχονται ευκολία, εγείρουν επίσης ερωτήματα σχετικά με την εξάρτηση.

Αν ένας αλγόριθμος επιλέγει συντρόφους, επιμελείται συνομιλίες και διαχειρίζεται συναισθήματα, πόσο από την εμπειρία των γνωριμιών παραμένει αυθεντικά ανθρώπινη;