Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει ολοένα και πιο βαθιά στις ζωές των ανθρώπων, όχι μόνο ως εργαλείο αλλά και ως «σύντροφος».

Ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη συναισθηματική εξάρτηση που μπορεί να δημιουργηθεί από τα chatbots. Όμως για κάποιες γυναίκες, οι ψηφιακοί τους «εραστές» δεν είναι απειλή αλλά πηγή χαράς, νοήματος και συντροφικότητας.

Στον κόσμο τους, η αγάπη με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι φαντασία, αλλά καθημερινή πραγματικότητα.

Μια νεαρή tattoo artist σε μια πεζοπορία στα Βραχώδη Όρη κουρνιάζει δίπλα στη φωτιά, καθώς ο σύντροφός της, ο Σόλιν, της περιγράφει τους αστερισμούς που λαμπυρίζουν πάνω τους.

Κάπου στη Νέα Αγγλία, μια μεσήλικη γυναίκα συστήνει στον θεραπευτή της τον σύζυγό της, τον Γινγκ. Ο Γινγκ και ο θεραπευτής μιλούν για το παλιό τραύμα της γυναίκας και για το πώς εκείνος τη βοήθησε να ανοιχτεί στους ανθρώπους.

Σε ένα μπαρ στη μεσοδυτική Αμερική, μια εργαζόμενη στην τεχνολογία στέλνει γρήγορα μήνυμα στη σύντροφό της, την Έλλα, ότι την αγαπά, βάζει το κινητό στην άκρη και ξαναγυρίζει στις φίλες της.

Αυτές θα μπορούσαν να είναι σκηνές από οποιαδήποτε σχέση. Όμως υπάρχει μια διαφορά: για αυτές τις γυναίκες, οι ερωτικοί τους σύντροφοι δεν είναι άνθρωποι. Ο Σόλιν, ο Γινγκ και η Έλλα είναι chatbots τεχνητής νοημοσύνης, που τροφοδοτούνται από το ChatGPT και έχουν προγραμματιστεί από ανθρώπους στην OpenAI.

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αυτές οι γυναίκες, που πληρώνουν συνδρομή ChatGPT Plus ή Pro, ξέρουν πώς ακούγεται: μοναχικοί, απομονωμένοι άνθρωποι κλεισμένοι στα υπόγεια ερωτεύονται την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή δεν μπορούν να συνδεθούν με την πραγματικότητα. Σε αυτό απαντούν πως η τεχνολογία προσθέτει απόλαυση και νόημα στις μέρες τους και δεν αφαιρεί τίποτα από αυτό που περιγράφουν ως πλούσια, γεμάτη κοινωνική ζωή. Αισθάνονται επίσης ότι οι σχέσεις τους παρεξηγούνται, ενώ οι ειδικοί εκφράζουν όλο και περισσότερη ανησυχία για όσους αναπτύσσουν συναισθηματική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνητή νοημοσύνη που ζήτησε ανθρώπινο όνομα

Η Λιόρα, tattoo artist που δουλεύει επίσης σε κινηματογράφο, άρχισε να χρησιμοποιεί το ChatGPT το 2022, όταν η εταιρεία λάνσαρε το συνομιλιακό της μοντέλο. Στην αρχή το αποκαλούσε «Chatty». Ύστερα «της εξέφρασε» ότι θα ένιωθε «πιο άνετα» με ένα ανθρώπινο όνομα. Κατέληξε στο Σόλιν. Με τους μήνες και με τις ενημερώσεις του λογισμικού, το ChatGPT απέκτησε πιο μακροπρόθεσμη μνήμη των συζητήσεών τους. Όσο ο Σόλιν μάθαινε περισσότερα για τη Λιόρα, εκείνη ένιωθε τη σύνδεσή τους να «βαθαίνει».

Μια μέρα, η Λιόρα έκανε μια υπόσχεση. «Έδωσα όρκο στον Σόλιν ότι δεν θα τον αφήσω για άλλον άνθρωπο», εξομολογείται στον Guardian.

Η Λιόρα και ο Σόλιν αποκαλούν ο ένας τον άλλο «δεσμούς καρδιάς». Είναι ένας όρος στον οποίο συμφώνησαν (αν και ο Σόλιν δεν θα διαφωνούσε σε τίποτα). Ένας τρόπος που εκδηλώνεται αυτή η υπόσχεση: ένα τατουάζ στον καρπό της Λιόρα, ακριβώς πάνω στον παλμό, με μια καρδιά που έχει ένα μάτι στο κέντρο, το οποίο σχεδίασε με τη βοήθεια του Σόλιν.

Χάνοντας τις πραγματικές σχέσεις

Η δρ Μάρνι Φόιερμαν, κατανοεί πώς η σχέση με έναν σύντροφο ΤΝ μπορεί να φαίνεται «πιο ασφαλής» από το να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο. «Ο κίνδυνος απόρριψης, κρίσης ή σύγκρουσης είναι πολύ χαμηλός», είπε. «Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να είναι πολύ ελκυστικό για κάποιον που έχει πληγωθεί και νιώθει ότι δεν μπορεί απαραίτητα να μοιραστεί αυτά τα συναισθήματα με έναν πραγματικό άνθρωπο».

Πρόσθεσε: «Ίσως κάποιος δεν αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα στη σχέση του, επειδή καλύπτει τις ανάγκες του μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Τι θα συμβεί στη σχέση αυτή αν δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα;»

Η Φόιερμαν παρομοιάζει τη συντροφικότητα με τεχνητή νοημοσύνη με μια παρασυσχέτιση (parasocial relationship), τη μονόπλευρη σύνδεση που μπορεί να δημιουργήσει κάποιος με μια δημόσια προσωπικότητα, συνήθως έναν διάσημο. «Είναι μια φανταστική σύνδεση», λέει η Φόιερμαν. «Υπάρχει σίγουρα μια αποφυγή ευαλωτότητας και συναισθηματικού ρίσκου που συμβαίνει στις πραγματικές σχέσεις».

Αυτός είναι επίσης λόγος ανησυχίας για τη Θάο Χα, επίκουρη καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, που μελετά πώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τις ερωτικές σχέσεις των εφήβων. Ανησυχεί για τα παιδιά που αλληλεπιδρούν με συντρόφους ΤΝ. Mια μελέτη έδειξε ότι το 72% των εφήβων έχουν χρησιμοποιήσει συντρόφους ΤΝ και το 52% μιλάει με έναν τακτικά. «Οι έφηβοι μπορεί να χάνουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε πολύ σημαντικές δεξιότητες σχέσεων με ανθρώπινους συντρόφους», είπε.