Η ταχύτητα υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης είναι άνευ προηγουμένου για μια νέα τεχνολογία, και μια γρήγορη ματιά στα στατιστικά στοιχεία των χρηστών του ChatGPT το αποδεικνύει ξεκάθαρα.

Το εξαιρετικά δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI επεξεργάζεται τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια μηνύματα κάθε μέρα.

Εκατομμύρια χρήστες, δισεκατομμύρια μηνύματα

Αυτό το νούμερο των 2,5 δισεκατομμυρίων μηνυμάτων θεωρείται μάλιστα συντηρητικό, καθώς προέρχεται από τον Ιούλιο του 2025, όταν το ChatGPT είχε 700 εκατομμύρια χρήστες. Έκτοτε, ο εβδομαδιαίος αριθμός χρηστών έχει εκτοξευθεί στα 800 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Σαμ Άλτμαν. Αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού.

Εκτός από τον όγκο, οι ερευνητές έχουν εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το εργαλείο AI.

Τα βασικά τους ευρήματα περιλαμβάνουν:

Το 70% των ερωτημάτων στο ChatGPT δεν σχετίζονται με την εργασία.

Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες ερωτημάτων είναι τρεις: πρακτική καθοδήγηση, αναζήτηση πληροφοριών και συγγραφή.

Η συγγραφή μηνυμάτων και η παραγωγή «πρωτότυπου κειμένου από το μηδέν» είναι μακράν η πιο συνηθισμένη εργασία που σχετίζεται με την εργασία και δίνουν οι χρήστες στο chatbot.

Συνεργασίες με κολοσσούς: Η επόμενη ημέρα

Από τη δημοσίευση της σχετικής μελέτης τον Ιούλιο, η εμβέλεια της OpenAI έχει διευρυνθεί. Η εταιρεία έχει εμβαθύνει τους δεσμούς της με τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες και έχει επεκταθεί σε πολλούς κλάδους που απευθύνονται στον καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι η OpenAI έχει κλείσει μια σειρά από σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας τους τελευταίους μήνες, οι περισσότερες από τις οποίες επικεντρώνονται στη διασφάλιση της απαραίτητης υπολογιστικής ισχύος (μικροτσίπ) και υποδομής (data centers) για την ανάπτυξη των μοντέλων της, καθώς και στην επέκταση της παρουσίας της στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι κυριότερες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνουν:

Συνεργασίες για υπολογιστική ισχύ και υποδομή (data centers) που αφορούν δέσμευση δισεκατομμυρίων για την εξασφάλιση επεξεργαστών και τη δημιουργία data centers:

AMD (Advanced Micro Devices): Στρατηγική συνεργασία (ανακοινώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2025) για την ανάπτυξη και χρήση 6 γιγαβάτ GPUs της AMD για την υποδομή της OpenAI. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης για την OpenAI να αποκτήσει έως και 10% της AMD.

Στρατηγική συνεργασία (ανακοινώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2025) για την ανάπτυξη και χρήση 6 γιγαβάτ GPUs της AMD για την υποδομή της OpenAI. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης για την OpenAI να αποκτήσει έως και 10% της AMD. Broadcom: Στρατηγική συνεργασία (ανακοινώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2025) για την ανάπτυξη και διάθεση 10 γιγαβάτ επιταχυντών AI ειδικά σχεδιασμένους από την OpenAI σε συνεργασία με την Broadcom.

Στρατηγική συνεργασία (ανακοινώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2025) για την ανάπτυξη και διάθεση 10 γιγαβάτ επιταχυντών AI ειδικά σχεδιασμένους από την OpenAI σε συνεργασία με την Broadcom. Nvidia: Στρατηγική συνεργασία (ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025) για την ανάπτυξη και διάθεση τουλάχιστον 10 γιγαβάτ συστημάτων της Nvidia για την υποδομή AI της OpenAI.

Στρατηγική συνεργασία (ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025) για την ανάπτυξη και διάθεση τουλάχιστον 10 γιγαβάτ συστημάτων της Nvidia για την υποδομή AI της OpenAI. Oracle: Συμφωνία ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υπολογιστική ισχύ μέσω των data centers της Oracle.

Συμφωνία ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υπολογιστική ισχύ μέσω των data centers της Oracle. CoreWeave: Συμφωνία με την εταιρεία cloud CoreWeave για την εξασφάλιση υπολογιστικών πόρων.

Συμφωνία με την εταιρεία cloud CoreWeave για την εξασφάλιση υπολογιστικών πόρων. Stargate Initiative (Samsung, SK): Η Samsung και η SK φέρονται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Stargate της OpenAI, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση της παγκόσμιας υποδομής AI.

Ακολούθως υπάρχουν οι συνεργασίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι οποίες στοχεύουν στη μετατροπή του ChatGPT σε μια πλατφόρμα άμεσων αγορών:

Walmart: Συνεργασία (ανακοινώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2025) που θα επιτρέπει στους χρήστες του ChatGPT να κάνουν αγορές από τη Walmart και τη Sam’s Club απευθείας μέσω του chatbot χρησιμοποιώντας το σύστημα «Instant Checkout» (Άμεσο Ταμείο).

Συνεργασία (ανακοινώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2025) που θα επιτρέπει στους χρήστες του ChatGPT να κάνουν αγορές από τη Walmart και τη Sam’s Club απευθείας μέσω του chatbot χρησιμοποιώντας το σύστημα «Instant Checkout» (Άμεσο Ταμείο). NPCI & Razorpay (Ινδία): Συνεργασία για την εισαγωγή των «Agentic Payments» στο ChatGPT στην Ινδία, επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν ψηφιακές συναλλαγές μέσα στην εφαρμογή, αξιοποιώντας την υποδομή UPI (Unified Payments Interface) της Ινδίας.

Συνεργασία για την εισαγωγή των «Agentic Payments» στο ChatGPT στην Ινδία, επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν ψηφιακές συναλλαγές μέσα στην εφαρμογή, αξιοποιώντας την υποδομή UPI (Unified Payments Interface) της Ινδίας. Shopify & Etsy: Αναφορές θέλουν την OpenAI να έχει ήδη ξεκινήσει παρόμοιες προσφορές με πωλητές των Shopify και Etsy, χρησιμοποιώντας την Stripe για τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος Instant Checkout.

Τέλος, η OpenAI έχει συνάψει και κυβερνητικές-εκπαιδευτικές συνεργασίες όπως αυτή που ανακοινώθηκε από την ελληνική Κυβέρνηση με την ονομασία «OpenAI for Greece». Στόχος είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης με AI και η επιτάχυνση των ελληνικών startups τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτές οι συμφωνίες υποδηλώνουν τη στρατηγική της OpenAI να κυριαρχήσει στον κλάδο, εξασφαλίζοντας τεράστιους πόρους hardware και επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις εφαρμογές της AI σε κρίσιμες καταναλωτικές αγορές.

