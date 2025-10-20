science
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Το ChatGPT χειρίζεται 2,5 δισ. μηνύματα ημερησίως
AI 20 Οκτωβρίου 2025

Το ChatGPT χειρίζεται 2,5 δισ. μηνύματα ημερησίως

Το chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI επεξεργάζεται τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια μηνύματα κάθε μέρα.

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Η ταχύτητα υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης είναι άνευ προηγουμένου για μια νέα τεχνολογία, και μια γρήγορη ματιά στα στατιστικά στοιχεία των χρηστών του ChatGPT το αποδεικνύει ξεκάθαρα.

Το εξαιρετικά δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI επεξεργάζεται τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια μηνύματα κάθε μέρα.

Εκατομμύρια χρήστες, δισεκατομμύρια μηνύματα

Αυτό το νούμερο των 2,5 δισεκατομμυρίων μηνυμάτων θεωρείται μάλιστα συντηρητικό, καθώς προέρχεται από τον Ιούλιο του 2025, όταν το ChatGPT είχε 700 εκατομμύρια χρήστες. Έκτοτε, ο εβδομαδιαίος αριθμός χρηστών έχει εκτοξευθεί στα 800 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Σαμ Άλτμαν. Αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού.

Εκτός από τον όγκο, οι ερευνητές έχουν εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το εργαλείο AI.

Τα βασικά τους ευρήματα περιλαμβάνουν:

  • Το 70% των ερωτημάτων στο ChatGPT δεν σχετίζονται με την εργασία.
  • Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες ερωτημάτων είναι τρεις: πρακτική καθοδήγηση, αναζήτηση πληροφοριών και συγγραφή.
  • Η συγγραφή μηνυμάτων και η παραγωγή «πρωτότυπου κειμένου από το μηδέν» είναι μακράν η πιο συνηθισμένη εργασία που σχετίζεται με την εργασία και δίνουν οι χρήστες στο chatbot.

Συνεργασίες με κολοσσούς: Η επόμενη ημέρα

Από τη δημοσίευση της σχετικής μελέτης τον Ιούλιο, η εμβέλεια της OpenAI έχει διευρυνθεί. Η εταιρεία έχει εμβαθύνει τους δεσμούς της με τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες και έχει επεκταθεί σε πολλούς κλάδους που απευθύνονται στον καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι η OpenAI έχει κλείσει μια σειρά από σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας τους τελευταίους μήνες, οι περισσότερες από τις οποίες επικεντρώνονται στη διασφάλιση της απαραίτητης υπολογιστικής ισχύος (μικροτσίπ) και υποδομής (data centers) για την ανάπτυξη των μοντέλων της, καθώς και στην επέκταση της παρουσίας της στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι κυριότερες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνουν:

Συνεργασίες για υπολογιστική ισχύ και υποδομή (data centers) που αφορούν δέσμευση δισεκατομμυρίων για την εξασφάλιση επεξεργαστών και τη δημιουργία data centers:

  • AMD (Advanced Micro Devices): Στρατηγική συνεργασία (ανακοινώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2025) για την ανάπτυξη και χρήση 6 γιγαβάτ GPUs της AMD για την υποδομή της OpenAI. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης για την OpenAI να αποκτήσει έως και 10% της AMD.
  • Broadcom: Στρατηγική συνεργασία (ανακοινώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2025) για την ανάπτυξη και διάθεση 10 γιγαβάτ επιταχυντών AI ειδικά σχεδιασμένους από την OpenAI σε συνεργασία με την Broadcom.
  • Nvidia: Στρατηγική συνεργασία (ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025) για την ανάπτυξη και διάθεση τουλάχιστον 10 γιγαβάτ συστημάτων της Nvidia για την υποδομή AI της OpenAI.
  • Oracle: Συμφωνία ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υπολογιστική ισχύ μέσω των data centers της Oracle.
  • CoreWeave: Συμφωνία με την εταιρεία cloud CoreWeave για την εξασφάλιση υπολογιστικών πόρων.
  • Stargate Initiative (Samsung, SK): Η Samsung και η SK φέρονται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Stargate της OpenAI, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση της παγκόσμιας υποδομής AI.

Ακολούθως υπάρχουν οι συνεργασίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι οποίες στοχεύουν στη μετατροπή του ChatGPT σε μια πλατφόρμα άμεσων αγορών:

  • Walmart: Συνεργασία (ανακοινώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2025) που θα επιτρέπει στους χρήστες του ChatGPT να κάνουν αγορές από τη Walmart και τη Sam’s Club απευθείας μέσω του chatbot χρησιμοποιώντας το σύστημα «Instant Checkout» (Άμεσο Ταμείο).
  • NPCI & Razorpay (Ινδία): Συνεργασία για την εισαγωγή των «Agentic Payments» στο ChatGPT στην Ινδία, επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν ψηφιακές συναλλαγές μέσα στην εφαρμογή, αξιοποιώντας την υποδομή UPI (Unified Payments Interface) της Ινδίας.
  • Shopify & Etsy: Αναφορές θέλουν την OpenAI να έχει ήδη ξεκινήσει παρόμοιες προσφορές με πωλητές των Shopify και Etsy, χρησιμοποιώντας την Stripe για τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος Instant Checkout.

Τέλος, η OpenAI έχει συνάψει και κυβερνητικές-εκπαιδευτικές συνεργασίες όπως αυτή που ανακοινώθηκε από την ελληνική Κυβέρνηση με την ονομασία «OpenAI for Greece». Στόχος είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης με AI και η επιτάχυνση των ελληνικών startups τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτές οι συμφωνίες υποδηλώνουν τη στρατηγική της OpenAI να κυριαρχήσει στον κλάδο, εξασφαλίζοντας τεράστιους πόρους hardware και επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις εφαρμογές της AI σε κρίσιμες καταναλωτικές αγορές.

Πηγή: OT.gr

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

science
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
Τσαπατσούλικες δουλειές 16.10.25

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση – Σκεπτικισμός από ΕΕ
Δεν έλαβε πρόσκληση 20.10.25

Ο Ζελένσκι θέλει να συμμετάσχει στις συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν - Σκεπτικισμός από ΕΕ για τη σύνοδο στη Βουδαπέστη

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για την Ουκρανία αλλά δεν έχουν καλέσει τον Ζελένσκι - Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο για να καθορίσουν τη στάση τους

Σύνταξη
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Plus size 20.10.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου
Δωρεά 20.10.25

Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ στον Δήμο Χίου και διανομή ζωοτροφών από την ΚΕΔΕ στους πληγέντες από την φετινή πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίο.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)
Μπάσκετ 20.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του NBA των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA
NBA 20.10.25

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA

Με τη νέα του ανανέωση στους Χιούστον Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ φτάνει τα 598 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα καριέρας — κανείς άλλος δεν έχει κερδίσει περισσότερα από τα συμβόλαιά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής
Μελέτη RIBA 20.10.25

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora’s Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

