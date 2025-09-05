Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενόψει της αυριανής (6/9) υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «συνάντηση με τον υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων της OpenAI, Chris Lehane, την επικεφαλής των νεοφυών επιχειρήσεων για την Ευρώπη, Laura Modiano, και την υπεύθυνη Πολιτικής και Συνεργασιών με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., Julie Lavet».
«Αύριο υπογράφουμε Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας πως «η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικό πυλώνα του παραγωγικού μετασχηματισμού που υλοποιούμε για την Ελλάδα του 2030».
«Πρέπει να κάνουμε ένα άλμα παραγωγικότητας»
Νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ «Ελλάδα 2030: Βιώσιμη ανάπτυξη στην εποχή των κρίσεων», είχε σημειώσει ότι «βασικό χαρακτηριστικό του παραγωγικού μετασχηματισμού είναι η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες. Αύριο θα υπογράψουμε ένα ΜοU με τον τεχνολογικό κολοσσό Open AI, από το οποίο προσδοκούμε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πάρουν μεγάλη ώθηση, με πρόσβαση στο κέντρο των εξελίξεων όσον αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη».
«Πρέπει να κάνουμε ένα άλμα παραγωγικότητας και είμαστε αποφασισμένοι, ένα από τα επόμενα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου να περιλαμβάνει το AI στην ελληνική μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
