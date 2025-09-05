Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για τις ημέρες της ΔΕΘ
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη λόγω της ΔΕΘ.
Σήμερα στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την OpenAI με θέμα «AI in Schools», στο ξενοδοχείο Hyatt Regency.
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.
Το πρωί του Σαββάτου η βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ
Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Στις 19.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».
Την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».
