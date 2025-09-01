Ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, την Παρασκευή (5/9), στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist, στη Θεσσαλονίκη, έχει το Μέγαρο Μαξίμου. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, εξαπολύει επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό, επιχειρώντας την αποδόμησή του.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν αφήνει αδιάφορη την κυβέρνηση

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός αξιωματούχος, αρχικά αναφέρθηκε στη έλευση στην εξουσία του Αλέξη Τσίπρα. «Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύτηκε μία πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα» ανέφερε αρχικά. «Επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό, στο να συναρπάσει ένα μέρος του κόσμου με ανέξοδες υποσχέσεις (…)», συνέχισε.

«Ο Τσίπρας έχει κριθεί αυστηρά από τους πολίτες»

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε πράγματα που έχει πει και στο παρελθόν για τον πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. «Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εκρίθη πολύ αυστηρά από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια, ενώ παρέμεινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκρίθη, ακόμα πιο αυστηρά και «απορρίφθηκε» από τους πολίτες στις εκλογές του 2023», σημειώσε.

Σημείωσε πως «συνήθως αυτός ο οποίος φεύγει από την εξουσία ή «τιμωρείται» με την ψήφο των πολιτών πρέπει να κάνει αυτοκριτική» και έκρινε πως ο κ. Τσίπρας «επιλέγει αντί για αυτοκριτική, ουσιαστικά να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί δεν τον στήριξαν».

Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Με τον κίνδυνο στο Μαξίμου να αποκτήσουν εμμονές με τον πρώην πρωθυπουργό ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «δεν νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο. Νομίζω ότι η δική μας δουλειά είναι να δίνουμε παραδοτέα στους πολίτες, να βελτιώνουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες ζωής τους, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Από αυτό θα κριθούμε και όχι από το ποιον θα έχουμε αντίπαλο».

Η ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει θορυβήσει την κυβέρνηση κάτι που φαίνεται από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο του Economist, αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις μία μέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Μια ομιλία που -θέλοντας και μη- θα είναι ευθέως αντιπαραθετική με εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη.