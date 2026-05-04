Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»

Τις συνθήκες ασφυκτικής πίεσης που βρίσκονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω της υποχρηματοδότησης και της διαρκούς υποστελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών, γεγονός που έχει άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τόνισε σε επίκαιρη ερώτησή της προς τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

«Η κατάσταση αυτή όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά αντιθέτως επιδεινώνεται, όπως αποτυπώνεται και στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ» σημείωσε η κυρία Αποστολάκη, υπενθυμίζοντας ότι το βασικό αίτημα των εργαζομένων της ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά την τελευταία απεργιακή κινητοποίηση ήταν η μονιμοποίηση εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μέσω αλλεπάλληλων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Όπως σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής χιλιάδες εργαζόμενοι στους ΟΤΑ παραμένουν σε καθεστώς ομηρείας και εργασιακής ανασφάλειας, ενώ οι δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ερώτησή της, τα σημαντικότερα κενά καταγράφονται στις κοινωνικές δομές των δήμων, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. «Οι εργαζόμενοι αυτοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της λειτουργίας τους, καλύπτοντας διαρκείς ανάγκες κρίσιμων υπηρεσιών για την κοινωνική συνοχή» υποστήριξε η κυρία Αποστολάκη.

Παράλληλα, η Μιλένα Αποστολάκη αναφέρθηκε και στην «τροπολογία Βορίδη» (άρθρο 37 του ν. 4915/2022) που επιβάλλει την υποχρεωτική άσκηση ενδίκων μέσων από τους δήμους σε περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους ως προς τη μετατροπή της εργασιακής τους σχέσης.

«Η ρύθμιση αυτή υπονομεύει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ έρχεται σε αντίθεση και με τις δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία εγγυάται την ελευθερία των τοπικών αρχών να ρυθμίζουν τις υποθέσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων προσωπικού» συμπλήρωσε η κυρία Αποστολάκη.

«Η πρακτική αυτή δεν έχει μόνο θεσμικές συνέπειες, αλλά επηρεάζει άμεσα την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, επιτείνοντας την υπερεργασία, επιβαρύνοντας τις συνθήκες εργασίας και αυξάνοντας τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων» ανέφερε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «την ίδια στιγμή, η μη εφαρμογή στην πράξη της αναλογίας προσλήψεων 1 προς 1 και οι περιορισμοί στις προσλήψεις επιτείνουν το πρόβλημα υποστελέχωσης, οδηγώντας σε αδυναμία των δήμων να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών».

Η Μιλένα Αποστολάκη ζητά απαντήσεις από τον αρμόδιο υπουργό για το αν προτίθεται η κυβέρνηση να καταργήσει το άρθρο 37 του ν. 4915/2022, το οποίο επιβάλλει την υποχρεωτική άσκηση ενδίκων μέσων εις βάρος εργαζομένων και περιορίζει την αυτοδιοικητική αυτοτέλεια των δήμων, αλλά και αν προτίθεται να συμμορφωθεί με τις ομόφωνες αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΔΕ και δημοτικών συμβουλίων, που ζητούν την κατάργηση της επίμαχης ρύθμισης.

Επίσης, ερωτά ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει για τη μόνιμη και ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού των δήμων, τη μονιμοποίηση εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, την άρση των περιορισμών στις προσλήψεις και την αποτροπή φαινομένων υπερεργασίας και εργατικών ατυχημάτων.