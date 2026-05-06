Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 06 Μαΐου 2026, 15:59

Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια, ενεργειακές ανακατατάξεις και αυξανόμενο ανταγωνισμό, η ανάγκη να στηριχθεί η ευρωπαϊκή ναυτιλία αναδεικνύεται πιο επιτακτική από ποτέ. Πρόκειται για έναν κλάδο που διατηρεί την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει τη σχετική του ισχύ να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων.

Το 2023 ο κλάδος παρήγαγε άμεση προστιθέμενη αξία 69,5 δισεκατομμυρίων ευρώ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας ακόμη παραγωγικός τομέας. Είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός που στηρίζει το εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ένωσης των εφοπλιστικών φορέων της ΕΕ, της European Shipowners/ECSA, το 2023 ο κλάδος παρήγαγε άμεση προστιθέμενη αξία 69,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συνολική οικονομική του συμβολή – συμπεριλαμβανομένων έμμεσων και επαγόμενων επιδράσεων – έφτασε τα 148,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας περίπου 1,68 εκατομμύρια θέσεις εργασίας .

Παράλληλα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου ανήλθε στα 241,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένος από 186,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021. Αυτά τα στοιχεία είναι σε γενικές γραμμές σταθερά σε σχέση με το 2022, υποδεικνύοντας ότι η αυξημένη συμβολή που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης μετά την πανδημία έχει εδραιωθεί αντί να υποχωρήσει.

Ηγετική θέση με ισχυρά μεγέθη

Σε επίπεδο στόλου, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κυρίαρχες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως. Το 2025, ο ευρωπαϊκά ελεγχόμενος στόλος έφτασε τα 570,5 εκατομμύρια gross tonnage (GT) και αριθμούσε 22.403 πλοία . Σε απόλυτους αριθμούς, η ανάπτυξη είναι σαφής: από τα 514 εκατ. GT το 2018, ο στόλος αυξήθηκε κατά περίπου 11% μέσα σε επτά χρόνια.

Η ισχύς της ευρωπαϊκής ναυτιλίας αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στη σύνθεση του στόλου της. Οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ελέγχουν:

•             το 45% της παγκόσμιας χωρητικότητας στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

•             το 34% των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου

•             το 32% των πλοίων LNG

•             περίπου το 28% των bulk carriers

μεγέθη που αντικατοπτρίζουν τον κρίσιμο ρόλο της Ευρώπης στη διακίνηση ενέργειας, πρώτων υλών και εμπορευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πίεση από την Ασία και η μείωση του μεριδίου

Ωστόσο η ευρωπαϊκή ναυτιλία αντιμετωπίζει μια σαφή πρόκληση: τη ραγδαία άνοδο των ασιατικών στόλων. Την περίοδο 2018–2025, ενώ ο ευρωπαϊκός στόλος αυξήθηκε κατά 11%, ο παγκόσμιος στόλος ενισχύθηκε κατά περίπου 30% σε χωρητικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι η μείωση του ευρωπαϊκού μεριδίου από 38,5% το 2018 σε 32,8% το 2025 . Την ίδια στιγμή, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αύξησε το μερίδιό της από 40,8% σε 45,1%, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση του παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου βάρους προς την Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη χάνει δυναμική σε απόλυτους όρους. Αντιθέτως, υποδηλώνει ότι άλλες περιοχές – κυρίως η Κίνα – επενδύουν πιο επιθετικά, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα.

Παγκόσμια εμβέλεια και στρατηγικός ρόλος

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα, με ισχυρή παρουσία ακόμη και σε αγορές εκτός Ευρώπης. Ενδεικτικά, περίπου το 21% της συνολικής χωρητικότητας των πλοίων που δραστηριοποιούνται στην Ασία ελέγχεται από ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ στα containerships το ποσοστό φτάνει το 34%.

Παράλληλα, ο κλάδος διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια. Τα ευρωπαϊκά δεξαμενόπλοια και LNG carriers εξασφαλίζουν τη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών, ενώ τα bulk carriers μεταφέρουν κρίσιμες πρώτες ύλες – από σιδηρομετάλλευμα έως σπάνιες γαίες – που είναι απαραίτητες για τη βιομηχανία και την πράσινη μετάβαση.

Δομή κλάδου: ευελιξία μέσω των ΜμΕ

Ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι η δομή της. Περίπου το 90% των περισσότερων από 4.000 ναυτιλιακών εταιρειών διαθέτει λιγότερα από 10 πλοία . Αυτό το μοντέλο, που βασίζεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προσφέρει ευελιξία και ταχεία προσαρμογή στις μεταβολές της αγοράς.

Ταυτόχρονα, η συνύπαρξη μεγάλων ναυτιλιακών ομίλων δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο οικοσύστημα που μπορεί να ανταποκριθεί τόσο σε εξειδικευμένες όσο και σε μαζικές ανάγκες μεταφοράς.

Η πρόκληση της πράσινης μετάβασης

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ευρωπαϊκή ναυτιλία είναι η ενεργειακή μετάβαση. Οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ηγούνται των επενδύσεων σε πλοία χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, κατέχοντας περίπου το 44% των παγκόσμιων παραγγελιών σε αυτόν τον τομέα .

Ωστόσο, η παραγωγή των αντίστοιχων καυσίμων στην Ευρώπη παραμένει περιορισμένη. Μόλις το 10% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας για τέτοια καύσιμα βρίσκεται στην Ευρώπη, ενώ λιγότερο από το 5% των ευρωπαϊκών έργων κατευθύνεται προς τη ναυτιλία . Το χάσμα αυτό δημιουργεί κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή αυτονομία του κλάδου.

Η κατεύθυνση ενός σημαντικού μεριδίου των εσόδων από το EU ETS της ναυτιλίας, που εκτιμάται σε περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μόλις ολοκληρωθεί η σταδιακή εφαρμογή του συστήματος, προς την ευρωπαϊκή παραγωγή καυσίμων μηδενικών εκπομπών (LZCF) θα υποστήριζε τόσο την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας όσο και την ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, επισημαίνει η ECSA.

Η στήριξη του κλάδου υποστηρίζει η ECSA, δεν αφορά μόνο τη ναυτιλία, αλλά συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Με το 76% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ να μεταφέρεται δια θαλάσσης, η ναυτιλία αποτελεί τη «σιωπηλή υποδομή» που στηρίζει την ευημερία της ηπείρου.

Πηγή: ΟΤ

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Βρετανία 05.05.26

Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Σύνταξη
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Η αντίφαση της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δριμύ κατηγορώ Τσουκαλά

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση «τεράστια ανακολουθία» και σημειώνει πως «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
Συνάντηση με Αρβανίτη 06.05.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
Euroleague 06.05.26

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας
Τοπική ανάπτυξη 06.05.26

«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας

«Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών
Εφ΄όλης της ύλης 06.05.26

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών

Εφ' όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Υπερασπίστηκε την 4ημερη εργασία ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «αξιακές»

Σύνταξη
Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν
Money, money, money 06.05.26

Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν

Μετά από 18 μήνες καταγγελιών, μηνύσεων και ακροάσεων, οι Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τα βρήκαν... κάτω από το τραπέζι. Και οι δικηγόροι τους έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Διεκόπησαν δρομολόγια του Προαστιακού λόγω φωτιάς στην περιοχή της Νέας Ζωής
Ανακοίνωση Hellenic Train 06.05.26

Διεκόπησαν δρομολόγια του Προαστιακού λόγω φωτιάς στην περιοχή της Νέας Ζωής

Τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου δεν εκτελούνταν για μία ώρα - Λόγω αυτού αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
ETUI-Εurostat 06.05.26

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους

Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ
Μηδενικά κέρδη για τις ΗΠΑ 06.05.26

Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ

Ένα 48ωρο μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας», ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και τώρα οι ΗΠΑ λένε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ - Η αμερικανική ηγεμονία βουλιάζει στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Euroleague 06.05.26

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

