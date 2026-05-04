Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής
Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων θα ενημερωθεί αύριο, Τρίτη 5 Μαΐου, και θα διατυπώσει γνώμη σχετικά με την κατακύρωση της σύμβασης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ύψους 19 εκατ. ευρώ.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, με τη σύμβαση αυτή τα ναυπηγεία αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού.
Πρόκειται για ακόμη μία σύμβαση που εντάσσεται στην υλοποίηση της οδηγίας του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για την κατ’ ελάχιστον συμμετοχή κατά 25% του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Αναβάθμιση φρεγατών
Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων θα ενημερωθεί επίσης, μεταξύ άλλων, σχετικά με την εφαρμοστική συμφωνία η οποία περιγράφει τη διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών FREMM – IT (κλάσης Bergamini) από το Πολεμικό Ναυτικό της Ιταλίας, με τη δυνατότητα πρόσκτησης άλλων δύο.
Η εφαρμοστική συμφωνία, προστίθεται στην ανακοίνωση, προβλέπει ακόμη την ανάληψη των εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των φρεγατών FREMM από ναυπηγεία της χώρας μας, καταλήγει η ανακοίνωση.
