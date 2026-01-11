Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου», όπου παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όλα τα ονόματα.
- Από κόσκινο οι τραπεζικές καταθέσεις - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
- Πώς εντοπίστηκαν οι τρεις Αμερικανίδες που ταξίδευαν με βαλίτσες γεμάτες κάνναβη
- Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο για οικογενειακό τάφο
- Ένας νεκρός και εκατοντάδες σπίτια στις φλόγες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία
Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου».
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.
Η σύνθεσή του
Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
- Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ
- Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ
- Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού
- Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου
- Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης
- Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας
- Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
- Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, Επιτελάρχης ΓΕΣ
- Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου
- Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού
- Γιατί οι αριθμοί δείχνουν ότι το πορτογαλικό ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει
- Ιράν: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και στήριξης στους Ιρανούς – Πορείες σε Ευρώπη και Καναδά
- Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
- Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
- Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»
- Ράλι στα ακίνητα – Οι ακριβές και φθηνές περιοχές [πίνακες]
- Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
- Ένας 64χρονος δότης χάρισε ελπίδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις