Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου».

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.

Η σύνθεσή του

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: