Συνεργασία του δήμου Αλεξανδρούπολης με πόλεις της Γερμανίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμος Αλεξανδρούπολης στις πόλεις Rüsselsheim, Raunheim και Kelsterbach της μητροπολιτική περιοχής της Φρανφούρτης, στη Γερμανία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια οργανωμένη και πολυεπίπεδη συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Οι συμμετέχουσες πόλεις, όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αποτελούν σημαντικά κέντρα logistics και μεταφορών, αξιοποιώντας τη γεωγραφική τους θέση κοντά σε διεθνείς άξονες, όπως το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, ενώ η Αλεξανδρούπολη ενισχύει διαρκώς τον ρόλο της ως πύλη προς τα Βαλκάνια, χάρη στο λιμάνι της και τη στρατηγική της θέση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έντονη παρουσία της ελληνικής ομογένειας στην περιοχή, με κυρίαρχο στοιχείο τους Θρακιώτες, οι οποίοι αποτελούν ζωντανό συνδετικό κρίκο με την πατρίδα τους και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση και ενίσχυση των πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών.

Ομάδες εργασίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του Δήμου συμμετείχε σε ομάδες εργασίας με εκπροσώπους των τοπικών αρχών, πραγματοποίησε επαφές με την ελληνική κοινότητα και συναντήσεις με εκκλησιαστικούς φορείς, ενώ έλαβε μέρος σε πολιτιστικές και τοπικές εκδηλώσεις, ενισχύοντας την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άμεση επικοινωνία με την ομογένεια, όπου αναδείχθηκε το ισχυρό στοιχείο της θρακιώτικης ταυτότητας.

Η δήλωση προθέσεων που υπογράφηκε προβλέπει την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της νεολαίας και της εκπαίδευσης, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων, και βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στον διάλογο για σύγχρονες προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και η κοινωνική ένταξη.