Μνημόνιο αδελφοποίησης της Κορίνθου με την Γκαλατίνα

Βήμα εξωστρέφειας του Δήμου Κορίνθου με την υπογραφή του Μνημονίου Αδελφοποίησης της Κορίνθου με την ιταλική πόλη Γκαλατίνα, από τον Δήμαρχο Κορινθίων, Νίκο Σταυρέλη, και τον ομόλογό του της ιταλικής πόλης, Φάμπιο Βερτζίνε.

Η νέα σχέση Κορίνθου–Γκαλατίνα θα θεμελιώσει συνεργασίες σε:

Πολιτισμό και τουρισμό, με κοινές δράσεις προβολής, ανταλλαγές φορέων, εκδηλώσεις με μεσογειακή ταυτότητα.

Αθλητισμό και νεολαία, με ανταλλαγές αποστολών, διοργανώσεις και προγράμματα νέων.

Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, με συμμετοχές από κοινού σε προγράμματα για τη στήριξη των δράσεων.

Η εξωστρέφεια στο DNA της

Στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, υπενθυμίζει ότι «η Κόρινθος υπήρξε πάντα μια μητρόπολη του κόσμου. Από τα αρχαία χρόνια, όταν τα καράβια της διέσχιζαν θάλασσες και τα εμπορεύματά της έφταναν στα πέρατα της Μεσογείου, η εξωστρέφεια είναι στο DNA της Κορίνθου. Κι εμείς, ως δημοτική αρχή, το τιμούμε έμπρακτα».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Κορίνθου