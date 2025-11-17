newspaper
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Δήμος Κορινθίων: Το ταχυδρομείο είναι σύμβολο εμπιστοσύνης
Αυτοδιοίκηση 17 Νοεμβρίου 2025 | 12:57

Δήμος Κορινθίων: Το ταχυδρομείο είναι σύμβολο εμπιστοσύνης

Ψήφισμα του Δήμου Κορινθίων για το κλείσιμο του γραφείου των ΕΛΤΑ Σοφικού.

Σύνταξη
Ψήφισμα κατά της απόφασης των Ελληνικών Ταχυδρομείων να προχωρήσει στο κλείσιμο του γραφείου ΕΛΤΑ Σοφικού ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, κατά την συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2025.

«Ο Δήμος Κορινθίων εκφράζει την διαμαρτυρία και αντίθεσή του στην απόφαση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσουν στο κλείσιμο καταστημάτων στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης του δικτύου τους, που περιλαμβάνει συνολικά 204 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα»υποστηρίζει σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή.

Στην σχετική ανακοίνωση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος αναφέρονται επίσης:

  • Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη χωρίς καμία διαβούλευση ή ενημέρωση των τοπικών αρχών, συνιστά σοβαρό πλήγμα για την τοπική κοινωνία της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Σοφικού, Αγγελοκάστρου και Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, καθώς στερεί από τους κατοίκους — και ιδιαίτερα από τους ηλικιωμένους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους κατοίκους των κοινοτήτων— την άμεση πρόσβαση σε μια βασική δημόσια υπηρεσία με μακρόχρονη παρουσία και κοινωνικό ρόλο.
  • Η υποκατάσταση των φυσικών καταστημάτων με κινητές μονάδες ή συνεργαζόμενα σημεία δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ίδια ποιότητα και συνέπεια εξυπηρέτησης.
  • Η παρουσία των ΕΛΤΑ στην Δημοτική Κοινότητα Σοφικού του Δήμου Κορινθίων δεν έχει μόνο συναλλακτικό χαρακτήρα· αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των δημοτών, σύμβολο εμπιστοσύνης και συνέχειας που διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων σε βασικές υπηρεσίες, από την παραλαβή αλληλογραφίας και δεμάτων έως τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
  • Η επιλογή να αποσυρθεί η φυσική παρουσία των ΕΛΤΑ από περιοχές της περιφέρειας υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, απομονώνει περαιτέρω τις τοπικές κοινωνίες και αναιρεί στην πράξη την υποχρέωση καθολικής παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, την οποία η εταιρεία επικαλείται.
  • Ο Δήμος Κορινθίων καλεί τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση αυτή και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του ταχυδρομείου Σοφικού που εξυπηρετεί τις Δημοτικές Κοινότητες Σοφικού, Αγγελοκάστρου και Κόρφου του Δήμου Κορινθίων.
  • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχη σε αποφάσεις που πλήττουν ευθέως την κοινωνική συνοχή και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
  • Ο Δήμος δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, για να υπερασπιστεί το δικαίωμα των δημοτών των Δημοτικών Κοινοτήτων Σοφικού, Αγγελοκάστρου και Κόρφου του Δήμου Κορινθίων στην ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση του δήμου Κορινθίων κλείνει με το μήνυμα: «Το ταχυδρομείο δεν είναι απλώς ένα σημείο συναλλαγών. Είναι σύμβολο εμπιστοσύνης, κοινωνικής παρουσίας και συνέχειας, το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε».

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ
Σημείο αναφοράς 17.11.25

Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ

«Η περιήγηση στους διαδρόμους και τα παρτέρια του είναι μια εμπειρία αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τη φύση και τη σοφία της αρχαιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου
Διεθνής συνεργασία 17.11.25

9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών των χωρών της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου.

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»
Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση 13.11.25

Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»

Ο Λ.Κυρίζογλου παρουσίασε τις θέσεις της ΚΕΔΕ ζητώντας τον «επαναπατρισμό» πόρων που αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πλήρη χρηματοδότηση αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους δήμους χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Σύνταξη
Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs
English edition 17.11.25

Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs

Like the existing “blue” fixed-rate tariffs, the upcoming “red” tariffs are expected to remain an attractive refuge for households unsettled by the sharp swings in wholesale electricity prices over the past three months.

Σύνταξη
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!
Μπάσκετ 17.11.25

Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!

Οι έρευνες του ΝΒΑ για τον παράνομο στοιχηματισμό συνεχίζονται, με τη λίγκα να ζητάει αρχεία και κινητά τηλέφωνα από ομάδες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Λέικερς.

Σύνταξη
Χάαλαντ για τη διαμάχη με Μαντσίνι: «Μου έπιασε τον κ@λο και του είπα τώρα θα δεις»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Χάαλαντ για τη διαμάχη με Μαντσίνι: «Μου έπιασε τον κ@λο και του είπα τώρα θα δεις»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μίλησε για τη διαμάχη που είχε στον αγώνα της Ιταλίας με τη Νορβηγία με τον Τζιανλούκα Μαντσίνι, τον οποίο ευχαρίστησε για την «ώθηση» να σκοράρει δύο φορές.

Σύνταξη
Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ
Σημείο αναφοράς 17.11.25

Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ

«Η περιήγηση στους διαδρόμους και τα παρτέρια του είναι μια εμπειρία αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τη φύση και τη σοφία της αρχαιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι – Τι ισχυρίζονται
Τι ισχυρίστηκαν 17.11.25

Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκαριστικό περιστατικό στη Γερμανία - Οι αστυνομικοί αναζητούσαν το κορίτσι που είναι άρρωστο και κωφό - Το παιδί είχε φύγει από τη δομή που διέμενε για να πάει στο σπίτι της μητέρας του

Σύνταξη
Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 17.11.25 Upd: 13:50

Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης - Έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Restart μνήμης 17.11.25

«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» - Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο

Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια

Το 36% των ομάδων των Big Five έχει πλέον εξωτερικό επενδυτή – Από την Ατλέτικο και τη Μίλαν μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, το ιδιωτικό κεφάλαιο διαμορφώνει ένα νέο, πιο επιχειρηματικό και λιγότερο ρομαντικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες

«Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
