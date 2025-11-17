Δήμος Κορινθίων: Το ταχυδρομείο είναι σύμβολο εμπιστοσύνης

Ψήφισμα κατά της απόφασης των Ελληνικών Ταχυδρομείων να προχωρήσει στο κλείσιμο του γραφείου ΕΛΤΑ Σοφικού ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, κατά την συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2025.

«Ο Δήμος Κορινθίων εκφράζει την διαμαρτυρία και αντίθεσή του στην απόφαση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσουν στο κλείσιμο καταστημάτων στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης του δικτύου τους, που περιλαμβάνει συνολικά 204 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα»υποστηρίζει σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή.

Στην σχετική ανακοίνωση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος αναφέρονται επίσης:

Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη χωρίς καμία διαβούλευση ή ενημέρωση των τοπικών αρχών, συνιστά σοβαρό πλήγμα για την τοπική κοινωνία της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Σοφικού, Αγγελοκάστρου και Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, καθώς στερεί από τους κατοίκους — και ιδιαίτερα από τους ηλικιωμένους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους κατοίκους των κοινοτήτων— την άμεση πρόσβαση σε μια βασική δημόσια υπηρεσία με μακρόχρονη παρουσία και κοινωνικό ρόλο.

Η υποκατάσταση των φυσικών καταστημάτων με κινητές μονάδες ή συνεργαζόμενα σημεία δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ίδια ποιότητα και συνέπεια εξυπηρέτησης.

Η παρουσία των ΕΛΤΑ στην Δημοτική Κοινότητα Σοφικού του Δήμου Κορινθίων δεν έχει μόνο συναλλακτικό χαρακτήρα· αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των δημοτών, σύμβολο εμπιστοσύνης και συνέχειας που διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων σε βασικές υπηρεσίες, από την παραλαβή αλληλογραφίας και δεμάτων έως τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η επιλογή να αποσυρθεί η φυσική παρουσία των ΕΛΤΑ από περιοχές της περιφέρειας υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, απομονώνει περαιτέρω τις τοπικές κοινωνίες και αναιρεί στην πράξη την υποχρέωση καθολικής παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, την οποία η εταιρεία επικαλείται.

Ο Δήμος Κορινθίων καλεί τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση αυτή και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του ταχυδρομείου Σοφικού που εξυπηρετεί τις Δημοτικές Κοινότητες Σοφικού, Αγγελοκάστρου και Κόρφου του Δήμου Κορινθίων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχη σε αποφάσεις που πλήττουν ευθέως την κοινωνική συνοχή και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Δήμος δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, για να υπερασπιστεί το δικαίωμα των δημοτών των Δημοτικών Κοινοτήτων Σοφικού, Αγγελοκάστρου και Κόρφου του Δήμου Κορινθίων στην ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση του δήμου Κορινθίων κλείνει με το μήνυμα: «Το ταχυδρομείο δεν είναι απλώς ένα σημείο συναλλαγών. Είναι σύμβολο εμπιστοσύνης, κοινωνικής παρουσίας και συνέχειας, το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε».