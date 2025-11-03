newspaper
03.11.2025
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
03 Νοεμβρίου 2025

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

«Την αιφνιδιαστική, ανιστόρητη και αχαρακτήριστη απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους στο Πανόραμα, στην Πυλαία και το Ασβεστοχώρι, καταδικάζει με ομόφωνο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, ζητώντας την εδώ και τώρα ανάκλησή της», όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την απόφασή του να φέρει την πρόταση άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και να αποτελέσει κεντρική εισήγησή του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκινά  στην Αλεξανδρούπολη στις 6 Νοεμβρίου.

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

Η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής έκανε γνωστό και το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, αφού έλαβε γνώση της αιφνιδιαστικής απόφασης των ΕΛΤΑ για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών των ταχυδρομικών γραφείων Πανοράματος, Πυλαίας και Ασβεστοχωρίου και αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επαγγελματιών στον δήμο μας των 100.000 πολιτών που στερείται πια παντελώς τις ταχυδρομικές δομές, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τον ρόλο των ΕΛΤΑ Α.Ε. ως φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται από τα άρθρα 2, 6 και 21 του Ν. 4053/2012, που επιβάλλουν την υποχρέωση της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, ακόμα και σε περιοχές όπου η ιδιωτική επιχειρηματικότητα δεν δραστηριοποιείται, ιδιαίτερα μάλιστα την υποχρέωση εξυπηρέτησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς και κοινωνικούς περιορισμούς στην πρόσβασή τους σε ταχυδρομικές υπηρεσίες
  2. Την ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους του Δήμου με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και πολίτες χωρίς ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.
  3. Τη σημασία της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης για τη διαχείριση της αλληλογραφίας των δημοτών, την ασφαλή παραλαβή συντάξεων, την αποστολή λογαριασμών και άλλων σημαντικών εγγράφων, καθώς και για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
  4. Το γεγονός ότι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των ΕΛΤΑ .
  5. Το γεγονός ότι το κλείσιμο των Γραφείων δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά είναι πράξη υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου και περαιτέρω απομόνωσης ιδιαίτερα των κατοίκων της ορεινής περιοχής του, που έτσι θα αναγκαστούν να μετακινούνται χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές, χάνοντας χρήμα, χρόνο και ασφάλεια.

Αποφασίζει:

  • Εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία του στο κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων του Δήμου.
  • Καλεί την ΕΛΤΑ Α.Ε. να ανακαλέσει την απόφασή της για την αναστολή της λειτουργίας των Γραφείων της στις Δημοτικές Κοινότητες Ασβεστοχωρίου, Πανοράματος και Πυλαίας.
  • Να εξασφαλίσει την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών ώστε να μη διαταραχθεί η εξυπηρέτηση των κατοίκων.
  • Ζητά από την Κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, ανακαλώντας την απόφαση του ΔΣ των ΕΛΤΑ
  • Αποστέλλει το παρόν ψήφισμα στην κεντρική διοίκηση των ΕΛΤΑ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στους αρμόδιους Υπουργούς, στους βουλευτές της Περιφέρειας και στα συναρμόδια όργανα της Πολιτείας, ζητώντας την επίλυση του ζητήματος με δικαιοσύνη, κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στη νομοθεσία περί καθολικής ταχυδρομικής εξυπηρέτησης»

Economy
ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

