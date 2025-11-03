Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΛΤΑ: «Πού νά ‘βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»
Opinion 03 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

ΕΛΤΑ: «Πού νά ‘βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»

«Πού νά 'βρω ταχυδρόμο να σου στείλω, θα 'ρθει χειμώνας και βροχή (...)» στο υπέροχο τραγούδι των Γκάτσου - Μούτση, ερμηνευμένο μοναδικά από την τεράστια Βίκυ Μοσχολιού.

Στράτος Ιωακείμ
ΆποψηΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

«Πού νά ‘βρω ταχυδρόμο να σου στείλω, θα ‘ρθει χειμώνας και βροχή (…)», στο υπέροχο τραγούδι των Γκάτσου – Μούτση, ερμηνευμένο μοναδικά από την τεράστια Βίκυ Μοσχολιού, παίζει από τα μεγάφωνα του Μαξίμου.

Το νέο «τσουνάμι» λουκέτων έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων με την διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων να προσπαθεί να κερδίζει χρόνο

Και όχι αδίκως. Οι σφοδρές πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στον «ξαφνικό θάνατο» σε 204 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων άλλαξαν τα δεδομένα με τη διοίκηση να κάνει ένα βήμα πίσω και σε πρώτη φάση η αναστολή λειτουργίας θα αφορά μόνο τα καταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Καταδίκη της ελληνικής περιφέρειας

Το «ξήλωμα» του δικτύου των ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, αργά και σταθερά αποτελεί ένα χαρακτηριστικό και εξαιρετικά επικίνδυνο παράδειγμα της συστηματικής αποψίλωσης των δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια επιχειρησιακή προσαρμογή, αλλά μια βαθιά πολιτική επιλογή που πλήττει τον κοινωνικό ιστό και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών.

Η πιο οδυνηρή συνέπεια της συρρίκνωσης είναι η καταδίκη της ελληνικής περιφέρειας. Το κλείσιμο καταστημάτων σε μικρές κωμοπόλεις και απομακρυσμένα νησιά (όταν υλοποιηθεί) δημιουργεί νέα «μαύρα σημεία» στον χάρτη των υπηρεσιών, αφήνοντας ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και οι κάτοικοι με χαμηλό ψηφιακό αλφαβητισμό, χωρίς πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες (πληρωμή λογαριασμών, διανομή συντάξεων, λήψη αλληλογραφίας).

Η υποτιθέμενη αντικατάσταση του φυσικού καταστήματος από τον «ενισχυμένο ταχυδρόμο» ή τις κινητές μονάδες είναι συχνά πρόχειρη και αναποτελεσματική λύση.

Συρρίκνωση

Τα ΕΛΤΑ, ως δημόσιος φορέας, οφείλουν να λειτουργούν με κοινωνικά και όχι μόνο με αμιγώς εμπορικά κριτήρια. Όταν μια δημόσια υπηρεσία συρρικνώνεται στις λιγότερο κερδοφόρες περιοχές, το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των ιδιωτικών εταιρειών. Αυτή η εξέλιξη μετατρέπει έναν ιστορικό δημόσιο οργανισμό από πυλώνα κοινωνικής συνοχής σε εργαλείο διάλυσης.

Οι τελικές αποφάσεις που καλείται να λάβει η κυβέρνηση είναι μια κρίσιμη δοκιμασία για το αν αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως εγγυητή της κοινωνικής ισότητας ή θα λάβει το ρόλο του  διαχειριστή «λουκέτων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Τράπεζες
UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Opinion
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενώπιον της Ιστορίας
Το μεγάλο θέμα 24.10.25

Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Εχθρός λαός
«Γιατί διαμαρτύρεστε;» 24.10.25

Εχθρός λαός

H κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως εξ ορισμού προβληματική κάθε διαμαρτυρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από τη συζήτηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας
Αυτοδιοικητικές αντιδράσεις 03.11.25

Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους της Θεσσαλίας .

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Τι λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε
Ελλάδα 03.11.25

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί, να σταματήσει το κακό εδώ» λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

«Έκανα πάρα πολλά τηλέφωνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής το πρωί του Σαββάτου», είπε ο Κώστας Φραγκιαδάκης αδερφός της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Σύνταξη
«Αυλαία» στην 9η αγωνιστική με «μονομαχία» ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Αυλαία» στην 9η αγωνιστική με «μονομαχία» ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον ΟΦΗ στην αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ντεμπούτο θα κάνει στον πάγκο των Κρητικών ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κέρκυρα: Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε – Σε απόγνωση οι κάτοικοι
«Υγειονομική βόμβα» 03.11.25

Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Τα απόβλητα, αποτελούμενα από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα, βρίσκονται στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα εδώ και μέρες, από όταν ξέσπασε φωτιά στο εργοστάσιο

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εβδομάδα εξελίξεων στην εξεταστική – Τα πολιτικά πρόσωπα και η διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εβδομάδα εξελίξεων στην εξεταστική:Τα πολιτικά πρόσωπα και η διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων

Πλέον, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αρχής γενομένης την τρέχουσα βδομάδα, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της επίμαχης περιόδου, οι υπουργοί δηλαδή της ΝΔ που διαχειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Ανάπτυξης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα
Κόσμος 03.11.25

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου

Σύνταξη
Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  
Ελλάδα 03.11.25

Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  

Στις 12 το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στη Χαριλάου Τρικούπη- Η στρατηγική Ανδρουλάκη, τα «αγκάθια» και η κρίσιμη πορεία προς τις εκλογές  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors
66ο ΦΚΘ 03.11.25

Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors

Οι Τάνια Γκρούνβαλντ και Κάριν Γιαγκν κέρδισαν το Βραβείο «Semiramis Καλύτερου Casting» για την ταινία «Το κορίτσι με τη βελόνα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας

Ποιος έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό ανέγερση σπίτι; Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι αποτέλεσε τη «φυτιλιά» για τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει
Περί ανακαινίσεων 03.11.25

Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να «ανακαινίσει» τον οίκο του. Και άλλοι το έκαναν στο παρελθόν και η ιστορία δεν τους ξέχασε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία
Φτώχεια, βία, αίμα 03.11.25

Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία

Λαϊκή οργή και διχασμός στη Βραζιλία μετά το μακελειό από την αστυνομική επιχείρηση «κατά ναρκο-τρομοκρατών» σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα χρόνο πριν η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Το κερασάκι στην τούρτα της ερήμωσης της υπαίθρου
Ελληνικά Ταχυδρομεία 03.11.25

Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Το κερασάκι στην τούρτα της ερήμωσης της υπαίθρου

Όταν κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Όταν κλείνουν όχι ένα και δύο, αλλά πάνω από 200 ταχυδρομεία, τι ανοίγει στη θέση τους; Τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ συνδέονται και με τον μαρασμό της υπαίθρου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο – Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
Κόσμος 03.11.25

Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών

Επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν λέει να ξεχάσει τις αποικιοκρατικές καταβολές της, καταγράφοντας τον τρόπο που αντιμετώπισε δύο πρόσφατους πολέμους, της Γάζας και της Ουκρανίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο