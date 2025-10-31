ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.
Σε περιδίνηση βρίσκεται για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση. Αυτή τη φορά, εκτός από τα αντιπολιτευτικά πυρά, καλείται να διαχειριστεί και τα βέλη που προέρχονται εκ των έσω ακόμα και αν αυτά δεν έχουν σκοπό να προκαλέσουν τραυματισμό. Η δραματική μείωση του δικτύου των ΕΛΤΑ, που απειλεί την κοινωνική συνοχή, δεν αφήνει αδιάφορο κανέναν.
Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ εξασφάλιζαν μέχρι σήμερα ότι συντάξεις και επιδόματα παραδίδονται σε μια σειρά απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδας
Η «ταφόπλακα» που μπαίνει σε 204 καταστήματα στο όνομα του «εξορθολογισμού του δικτύου» έχει προκαλέσει αναστάτωση από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη καθώς νευραλγικές υπηρεσίες που αφορούν τις συντάξεις και επιδόματα για ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, θα σταματήσουν να λειτουργούν.
Υπάρχει θέμα
Πλέον οι εντάσεις που έχουν προκληθεί δεν αφορούν μόνο βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και εκείνους της ΝΔ οι οποίοι ζητούν ενημέρωση για τις εξελίξεις και εκφράζουν τον βαθύ προβληματισμό τους για το τι θα γίνει με τις υπηρεσίες που παρείχαν τα ΕΛΤΑ ειδικά στις λεγόμενες παραμεθόριες περιοχές που είναι απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές.
«Οι βουλευτές της ΝΔ που στηρίζουν την κυβέρνηση (πρέπει) να ενημερωθούν όχι μόνο από τον αρμόδιο υπουργό αλλά και από την κυβέρνηση», ανέφερε στη Βουλή ο Στ. Πέτσας υπογραμίζοντας πως «δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό αλλά και εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές (…)».
Από κοντά και ο πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων, Αθανάσιος Καββαδάς, που προειδοποίησε πως πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όλες τις τοπικές κοινωνίες, εξηγώντας πως ο ίδιος δέχθηκε περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα από πολίτες.
Παρέμβαση Μαρκόπουλου
Το κλίμα ήρθε να βαρύνει ακόμα περισσότερο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με τρόπο που δεν θίγει την κυβέρνηση, παρεμβαίνει ηχώντας καμπανάκια.
Αρχικά αφού θέτει θέμα «κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας» ζητά περαιτέρω «ανάλυση» και «εναλλακτικές επιλογές» παραπέμποντας στον «ανοικτό κοινοβουλευτικό διάλογο» των επόμενων ημερών για να «ακούσουμε τα όσα έχουν να συζητηθούν και να ανακοινωθούν».
Συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών
Πράγματι, το μεσημέρι της Τρίτη (4 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.
Όπως ανακοινώθηκε, στην κρίσιμη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων αλλά και του Υπερταμείου.
Η «αποψίλωση» του δικτύου καταστημάτων συνεχίζει να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων με την διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων να σπεύδει να δώσει εξηγήσεις μιλώντας για «στοχευμένη αναδιάρθρωση» του δικτύου «με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα».
Η «αναδιάρθρωση» οφείλεται στη σημαντική μείωση της διακίνησης αλληλογραφίας τα τελευταία χρόνια που αγγίζει περίπου το 80%, με αποτέλεσμα τα καταστήματα να είναι πλέον ζημιογόνα.
Όλη η λίστα των καταστημάτων που κλείνουν
- ΑΓΙΑΣ
- ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
- ΑΓΙΑΣΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
- ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
- ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
- ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ
- ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
- ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ
- ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
- ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
- ΑΛΙΜΟΥ
- ΑΜΑΡΙΟΥ
- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)
- ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
- ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
- ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
- ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
- ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
- ΑΡΙΔΑΙΑΣ
- ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΡΝΑΙΑΣ
- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΑΡΧΑΝΩΝ
- ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- ΑΣΤΡΟΥΣ
- ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
- ΑΦΑΝΤΟΥ
- ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)
- ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
- ΒΙ.ΠΕ.Θ.
- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
- ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
- ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
- ΓΑΒΑΛΟΥΣ
- ΓΑΖΙΟΥ
- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
- ΓΑΥΡΙΟΥ
- ΓΕΡΑΚΑ
- ΓΚΟΥΡΑΣ
- ΔΑΦΝΗΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
- ΔΕΛΦΩΝ
- ΔΕΣΚΑΤΗΣ
- ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.
- ΔΙΣΤΟΜΟΥ
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΕΛΟΥΝΤΑΣ
- ΕΡΕΣΟΥ
- ΕΡΕΤΡΙΑΣ
- ΕΥΛΑΛΟΥ
- ΕΦΥΡΑΣ
- ΖΑΓΟΡΑΣ
- ΖΙΤΣΑΣ
- ΘΕΡΜΟΥ
- ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)
- ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
- ΙΑΛΥΣΟΥ
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΙΕΡΙΣΣΟΥ
- ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
- ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
- ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
- ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
- ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
- ΚΙΑΤΟΥ
- ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
- ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)
- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
- ΚΡΗΝΙΔΩΝ
- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)
- ΛΑΛΑ
- ΛΕΒΙΔΙΟΥ
- ΛΕΝΟΡΜΑΝ
- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
- ΛΕΧΑΙΝΩΝ
- ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
- ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
- ΛΟΥΡΟΥ
- ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
- ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
- ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΜΑΛΙΩΝ
- ΜΑΝΔΡΑΣ
- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
- ΜΑΡΑΘΩΝΑ
- ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ
- ΜΕΘΑΝΩΝ
- ΜΕΛΙΓΑΛΑ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
- ΜΕΤΣΟΒΟΥ
- ΜΗΘΥΜΝΑΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)
- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- ΜΟΥΔΡΟΥ
- ΜΥΤΙΚΑ
- ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
- ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
- ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
- ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
- ΝΙΚΑΙΑΣ
- ΝΙΚΗΤΗΣ
- ΝΥΔΡΙΟΥ
- ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
- ΟΙΑΣ
- ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
- ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΠΑΛΛΗΝΗΣ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)
- ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
- ΠΑΤΡΑΣ 3
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
- ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
- ΠΛΑΤΑΝΙΑ
- ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
- ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
- ΠΥΛΑΙΑΣ
- ΠΥΛΗΣ
- ΡΑΧΩΝ
- ΡΟΔΟΥ 2
- ΣΕΡΒΙΩΝ
- ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
- ΣΚΑΛΑΣ
- ΣΚΥΔΡΑΣ
- ΣΟΥΔΑΣ
- ΣΟΥΦΛΙΟΥ
- ΣΟΦΑΔΩΝ
- ΣΟΦΙΚΟΥ
- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
- ΣΤΥΛΙΔΑΣ
- ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
- ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)
- ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
- ΤΥΡΝΑΒΟΥ
- ΤΥΧΕΡΟΥ
- ΦΙΛΙΑΤΩΝ
- ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
- ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)
- ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
- ΦΥΤΕΙΩΝ
- ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
- ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
- ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
- ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)
- ΧΟΛΑΡΓΟΥ
- ΨΑΧΝΩΝ
