Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: 81 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη με εκδηλώσεις Μνήμης

Συμπληρώνονται φέτος 81 χρόνια από το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη της 2ας Σεπτεμβρίου 1944 και ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη μαζί με την τοπική κοινωνία τιμούν την ιστορική Μνήμη με σειρά εκδηλώσεων. «Συγκεκριμένα, στις 2 Σεπτεμβρίου 1944, 149 συμπολίτες μας, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, μικρά παιδιά και αβάπτιστα βρέφη, μαρτύρησαν αφού κάηκαν ζωντανοί από τα φλογοβόλα των Ναζί στον φούρνο του χωριού, τον φούρνο Γκουραμάνη καθώς και στο σπίτι του Νταμπούδη. Επρόκειτο για αντίποινα των στρατιωτών του διαβόητου Φριτς Σούμπερτ, για χτύπημα του ΕΛΑΣ που είχε προηγηθεί εναντίον δύο οχημάτων γερμανικής πομπής» αναφέρει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και προσθέτει:

«Πριν από 81 χρόνια, λίγο πριν απελευθερωθεί η Ελλάδα από τους ναζί, ήταν η σειρά του Χορτιάτη να βιώσει ένα πρωτοφανές σε αγριότητα Ολοκαύτωμα: 149 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε λίγες ώρες βυθίζοντας στο πένθος για πάντα τη ζωή του τόπου μας, σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Εμείς σήμερα επιμένουμε να μην ξεχνάμε και να τιμούμε τη συλλογική Μνήμη και τη Μνήμη των ανθρώπων μας, με μια σειρά εκδηλώσεων, πιστοί στα λόγια της μεγάλης Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ η οποία από τον τύμβο του Χορτιάτη είχε πει ότι «εμείς οι πολιτισμένοι άνθρωποι όταν ακούμε τη λέξη περίστροφο, βγάζουμε τον πολιτισμό μας, σε αντίθεση με τους ναζί’’» δήλωσε ο Δήμαρχος Πυλαίας–Χορτιάτη και Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Στις 31 Αυγούστου ξεκινούν οι εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις πολιτισμού, ξεκινούν την Κυριακή 31 Αυγούστου με θεατρική παράσταση, ιστορικό περίπατο μνήμης και ποδηλατοδρομία ειρήνης.

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, στο Πέτρινο Γυμνάσιο του Χορτιάτη, θα πραγματοποιηθεί συναυλία του Κώστα Μακεδόνα με την Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Παναγιώτη Πετράκη, Σαββέριας Μαργιολά και Άγγελου Θεοδωράκη.

Την ίδια μέρα, νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί λαμπαδηφορία ειρήνης, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδος, αλλά και η παρουσίαση της συμμετοχής του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Liberation Route of Europe, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου.