Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, στην τελευταία του συνεδρίαση αφού έλαβε γνώση της απόφασης της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων σε Δήμους της Θεσσαλίας εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση και την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση αυτή, η οποία προκαλεί εύλογη αναστάτωση και οργή στην τοπική κοινωνία, στους δημότες, στους επαγγελματίες και στους φορείς των Δήμων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση το ψήφισμα της ΠΕΔ αναφέρει:

Το ψήφισμα

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, με αφορμή το επικείμενο κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους μας, ομόφωνα καταδικάζει και καταγγέλλει την απόφαση. αποφασίζει ομόφωνα:

Καλεί τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει άμεσα οποιαδήποτε απόφαση ή σχέδιο για το κλείσιμο υποκαταστημάτων σε Δήμους της Θεσσαλίας

Απαιτεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει τη λειτουργία των ταχυδρομικών καταστημάτων, με πλήρη στελέχωση και μόνιμο προσωπικό.

Καλεί επίσης τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς της περιοχής να στηρίξουν ενεργά τον αγώνα για τη διατήρηση και ενίσχυση των ΕΛΤΑ, ως δημόσιας υπηρεσίας στην υπηρεσία του λαού.

Στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

«Η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας θα κινηθεί με κάθε τρόπο για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη και θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και της τοπικής μας κοινωνίας» προσθέτει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας που απηχεί τις απόψεις των δήμων της περιοχής.