newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 08:58
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας
Αυτοδιοίκηση 03 Νοεμβρίου 2025 | 08:35

Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους της Θεσσαλίας .

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Spotlight

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, στην τελευταία του συνεδρίαση αφού έλαβε γνώση της απόφασης της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων σε Δήμους της Θεσσαλίας εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση και την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση αυτή, η οποία προκαλεί εύλογη αναστάτωση και οργή στην τοπική κοινωνία, στους δημότες, στους επαγγελματίες και στους φορείς των Δήμων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση το ψήφισμα της ΠΕΔ αναφέρει:

Το ψήφισμα

 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, με αφορμή το επικείμενο κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους μας, ομόφωνα καταδικάζει και καταγγέλλει την απόφαση. αποφασίζει ομόφωνα:

  • Καλεί τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει άμεσα οποιαδήποτε απόφαση ή σχέδιο για το κλείσιμο υποκαταστημάτων σε Δήμους της Θεσσαλίας
  • Απαιτεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει τη λειτουργία των ταχυδρομικών καταστημάτων, με πλήρη στελέχωση και μόνιμο προσωπικό.
  • Καλεί επίσης τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς της περιοχής να στηρίξουν ενεργά τον αγώνα για τη διατήρηση και ενίσχυση των ΕΛΤΑ, ως δημόσιας υπηρεσίας στην υπηρεσία του λαού.
  • Στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

«Η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας θα κινηθεί με κάθε τρόπο για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη και θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και της τοπικής μας κοινωνίας» προσθέτει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας που απηχεί τις απόψεις των δήμων της περιοχής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τράπεζες
UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα
Αυτοδιοικητικός χάρτης 31.10.25

Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα

Η πολυσέλιδη Έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από δύο τριήμερες αποστολές μελέτης του Κογκρέσου στη χώρα μας εγκρίθηκε αρχικά από την επιτροπή παρακολούθησης τον Ιούλιο και πλέον από την Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η αναγκαιότητα 31.10.25

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου
Νησιωτικές αντιδράσεις 31.10.25

Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου

Αγανάκτηση του Δημάρχου Πάρου για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, που με επιστολή του κάνει λόγω για το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στους ηλικιωμένους κατοίκους.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»
Ελλάδα 03.11.25

Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»

Κάτοικος που άκουσε το περιστατικό στα Βορίζια μίλησε στο in και έκανε λόγο για πολλούς πυροβολισμούς στην περιοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Σύνταξη
Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 03.11.25

Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος πήρε συνέντευξη από τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, όμως κατέληξαν στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Fizz 03.11.25

Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
Ελλάδα 03.11.25

«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Απεργία ενάντια στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ πραγματοποιείται σήμερα σε Ικαρία και Σάμο - Για «μαύρη ημέρα» στην Αττική όπου σφραγίζονται άμεσα 38 καταστήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων

Σύνταξη
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες
Βίντεο 03.11.25

PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες

Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.

Σύνταξη
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)
Literature 03.11.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)

Ο Αριστοτέλης κατάφερε να προλειάνει το έδαφος για τον απογαλακτισμό των επιμέρους επιστημών από τη φιλοσοφία, συνδέοντας έτσι τους παλαιότερους ίωνες φιλοσόφους με τους αλεξανδρινούς επιστήμονες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Τι λέει η εισαγγελέας 03.11.25

«Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες»: Ζευγάρι με παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων για την κλοπή στο Λούβρο

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Σύνταξη
Βορίζια: Το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο αντιποίνων
Αναζητούνται 3 άτομα 03.11.25

Σε αστυνομικό κλοιό τα Βορίζια ενόψει της κηδείας του 39χρονου - Αύριο στα Χανιά το τελευταίο αντίο στην 56χρονη

Η αστυνομική παρουσία στα Βορίζια είναι ισχυρή και διαρκής, υπό τον φόβο αντιποίνων - Θεωρείται πως όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί - Αύριο η κηδεία της 56χρονης

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
«Εξοργισμένος» 03.11.25

Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο