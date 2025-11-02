newspaper
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Ερώτηση στην Κομισιόν από το ΚΚΕ για το «μαζικό κλείσιμο» των ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 02 Νοεμβρίου 2025 | 22:13

Ερώτηση στην Κομισιόν από το ΚΚΕ για το «μαζικό κλείσιμο» των ΕΛΤΑ

«Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από κατάργηση θέσεων εργασίας και απολύσεις», υπογραμμίζει το ΚΚΕ στην ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Στις «ευθύνες ΕE, της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων, που προωθούν την ‘απελευθέρωση’ της ταχυδρομικής αγοράς στο όνομα της ανταγωνιστικότητας με συνέπεια το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Ελλάδα», αναφέρεται η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης.

«Με απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ και στις ράγες των κατευθύνσεων της ΕΕ, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ο δημόσιος πάροχος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, προχωρούν, στο πλαίσιο του λεγόμενου «Στρατηγικού Σχεδίου Αναδιοργάνωσης 2023-2027», σε μαζικό κλείσιμο καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Ο λεγόμενος «εξορθολογισμός» οδηγεί στην πράξη σε συρρίκνωση του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και παράδοση δραστηριοτήτων σε εργολάβους, με συνέπειες για τους εργαζόμενους και την πρόσβαση του κοινού σε βασικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, οι κάτοικοι μένουν χωρίς βασικές υπηρεσίες, όπως πληρωμές συντάξεων, γεγονός που πλήττει ευθέως το δικαίωμα πρόσβασης όλων σε καθολικές και ποιοτικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, στην πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, πάνω από 40 καταστήματα οδηγούνται σε κλείσιμο, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κοινού και πρόσθετες πιέσεις στους εργαζόμενους» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από κατάργηση θέσεων εργασίας και απολύσεις, ιδιαίτερα εργαζομένων που απασχολούνται με το καθεστώς της ενοικιαζόμενης εργασίας μέσω τρίτων εταιρειών, οι οποίοι για χρόνια καλύπτουν πάγιες λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, οι μόνιμοι εργαζόμενοι βιώνουν έντονη ανασφάλεια για το μέλλον και τον τόπο εργασίας τους, καθώς μετακινούνται χωρίς καμία ουσιαστική εγγύηση, ακόμη και σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από τον τόπο κατοικίας τους, γεγονός που επιβαρύνει δραστικά τη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Παρά την πρόσφατη ανακοίνωση περί «αναστολής» του κλεισίματος ορισμένων καταστημάτων στην επαρχία, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι ίδιοι οι γενικότεροι σχεδιασμοί για τη συρρίκνωση του δικτύου δεν έχουν ανακληθεί.

Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που προωθούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «απελευθέρωση» και «ανταγωνιστικότητα» της ταχυδρομικής αγοράς.

Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμών που υλοποιούνται βήμα-βήμα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τη συνέργεια όλων των κυβερνήσεων. Το 2020 η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε τροπολογία που δρομολόγησε την παραπέρα ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, νομιμοποίησε μαζικές απολύσεις, εισήγαγε τις ατομικές συμβάσεις, διέλυσε τον ενιαίο χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, και εγκαινίασε το σπάσιμο του δικτύου και την παράδοσή του σε εργολάβους. Προηγούμενα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ανοίξει τον δρόμο, εντάσσοντας τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο, ενίσχυσε τη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και προώθησε την αποδόμηση της καθολικής υπηρεσίας. Οι ευρωενωσιακές οδηγίες και στρατηγικές, που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανάγκες ως «κόστος» και προωθούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, ευθύνονται για τη διάλυση δημόσιων υποδομών και τη μετατροπή των καθολικών υπηρεσιών σε εμπορεύματα. Η ίδια κατεύθυνση άλλωστε προωθείται και σε άλλες χώρες κράτη μέλη της ΕΕ όπως πρόσφατα με το κλείσιμο των δημοσίων ταχυδρομείων στη Δανία, με περικοπές κι απολύσεις σε Γερμανία, Γαλλία κ.α.».

«Μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και με την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, εργαζόμενοι και τοπικές κοινωνίες σε πολλές περιοχές της χώρας οργανώνουν κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, με αίτημα τους μην κλείσει κανένα κατάστημα, να ενισχυθεί ο οργανισμός με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού. Το ΚΚΕ διεκδικεί ένα καθολικό, δημόσιο και αξιόπιστο ταχυδρομικό δίκτυο που αποτελεί κοινωνική ανάγκη και υποχρέωση του κράτους με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του κοινού σε κάθε γωνιά της χώρας. Απαιτεί να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας» τονίζει η ΕΟ του ΚΚΕ.

Βάσει αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– Απέναντι στις συνέπειες που προκαλεί η εφαρμογή των ευρωενωσιακών οδηγιών «απελευθέρωσης» της ταχυδρομικής αγοράς, 97/67/ΕΚ, 2002/39/ΕΚ, 2008/6/ΕΚ, που οδηγούν σε συρρίκνωση του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου, απολύσεις, υποβάθμιση υπηρεσιών και παράδοση τους σε ιδιώτες με συνέπεια αυτές να είναι πανάκριβες για το λαό;

– Στο γεγονός ότι αυτή η στρατηγική που προωθεί η ΕΕ και η κυβέρνηση της ΝΔ καταδικάζει ολόκληρες περιοχές σε όλη την Ελλάδα να μείνουν χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προκαλώντας ανυπολόγιστες κοινωνικές συνέπειες;

– Στα αιτήματα να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς απολύσεις ή αναγκαστικές μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να ενισχυθούν οι υποδομές, στην ανάγκη διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με μόνιμη και σταθερή εργασία και πλήρη δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους;».

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο