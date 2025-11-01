newspaper
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 01 Νοεμβρίου 2025 | 21:59

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σημείωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ, επισήμανε ο γ.γ. της ΚΕ του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Από τις Σέρρες, αναφερόμενος στην προσωρινή αναστολή κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε:

«Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αντί για λουκέτα και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ να εξασφαλίσει άμεσα κρατική χρηματοδότηση, να κάνει προσλήψεις προσωπικού, να κάνει ανανέωση στις υποδομές, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες της πατρίδας μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Και πρόσθεσε ότι «ιδιαίτερα το καταλαβαίνουμε αυτό, εδώ, σε απομακρυσμένες περιοχές, στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, πόσο απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας τέτοιων υπηρεσιών. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»
«Δεν υπάρχει σχέδιο» 01.11.25

ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»

Η αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αποδυνάμωση του κράτους. Και ζητά σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25

Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Σε ανακοινώσεις θα προχωρήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Να καλμάρει τις αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ επιχειρεί η κυβέρνηση - Ανακοινώσεις για το πώς θα υλοποιηθεί το «σχέδιο εξυγίανσης» θα κάνει η διοίκηση του οργανισμού

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση αναγκαίας παρουσίας τους κράτους, ειδικά ανάμεσα στους πιο αδύναμους

Σύνταξη
«Απόβαση» Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για το αγροτικό στη Λάρισα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

«Απόβαση» Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για το αγροτικό στη Λάρισα

Στη Θεσσαλία περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο πανεθνικός διάλογος του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες στη Λάρισα. Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για τον πρωτογενή τομέα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Με φόρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Με φόρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο Αλέξης Τσίπρας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μία από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας, με ραγδαία εξέλιξη και διείσδυση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα συμβαδίζει με την εποχή.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα: «Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης»
Για μπλόκα αγροτών 31.10.25

«Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης» - ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα

«Οι αγρότες καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει» αναφέρει το ΚΚΕ ως απάντηση στη δήλωση του Βασίλη Φεύγα περί βολεμένων

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία, όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ και πήραν… στο κυνήγι παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
Τεχνητή νοημοσύνη 01.11.25

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 00:45

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
