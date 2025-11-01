Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ
Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σημείωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ, επισήμανε ο γ.γ. της ΚΕ του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Από τις Σέρρες, αναφερόμενος στην προσωρινή αναστολή κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε:
«Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αντί για λουκέτα και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ να εξασφαλίσει άμεσα κρατική χρηματοδότηση, να κάνει προσλήψεις προσωπικού, να κάνει ανανέωση στις υποδομές, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες της πατρίδας μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».
Και πρόσθεσε ότι «ιδιαίτερα το καταλαβαίνουμε αυτό, εδώ, σε απομακρυσμένες περιοχές, στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, πόσο απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας τέτοιων υπηρεσιών. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα».
