ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα – Όλη η λίστα
Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις. Τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.
Ανακοινώθηκε η λίστα με τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου. Η μεγάλη πλειονότητα των καταστημάτων (33) είναι στην Αττική, ενώ 7 είναι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένα στην Πάτρα, ένα στη Ρόδο, ένα στα Ιωάννινα, ένα στην Ιεράπετρα και ένα στα Χανιά.
Η λίστα με τα καταστήματα η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου
Τα υπόλοιπα καταστήματα που βρίσκονται σε όλη την ελληνική περιφέρεια παίρνουν παράταση ζωής.
Η λίστα
Οπισθοχώρηση
Η απόφαση να κλείσουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα το Σάββατο (01/11) να υπάρξει μια πρώτη υποχώρηση από τη μεριά της διοίκησης του Οργανισμού, με την κυβέρνηση να είναι στριμωγμένη στα σχοινιά.
Όπως ανακοινώθηκε, σε πρώτη φάση η αναστολή λειτουργίας θα αφορά μόνο τα καταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.
Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η «Ελληνικά Ταχυδρομεία».
Στη Βουλή
Tο μεσημέρι της Τρίτης (4 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.
Όπως ανακοινώθηκε, στην κρίσιμη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων αλλά και του Υπερταμείου.
