ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η απόφαση να κλείσουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα χθες Σάββατο να υπάρξει μια πρώτη υποχώρηση από τη μεριά της διοίκησης του Οργανισμού, με την κυβέρνηση να είναι στριμωγμένη στα σκοινιά.

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι ‘γαλάζιες ακρίδες’», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Όπως ανακοινώθηκε, σε πρώτη φάση η αναστολή λειτουργίας θα αφορά μόνο τα καταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

«Απόδειξη πανικού» και «αναβολή του προβλήματος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω ανάρτησης του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου, τονίζει ότι: «Η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης από την απόφαση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ είναι μία απόδειξη του πανικού της, μετά τη δυναμική αντίδραση της κοινωνίας».

«Η κοινωνική πίεση στέκεται αντίπαλος της αδικίας και του σχεδίου εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που υλοποιεί η ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχθηκε αδύναμος όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι «γαλάζιες ακρίδες».

Οι διεκδικήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέσα και έξω από τη Βουλή για την ανατροπή της κυβερνητικής απόφασης αλλά και συνολικά για την ευημερία της κοινωνίας και μέχρι να πέσει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Απόστολος Πάνας, τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι:

«Η απόφαση για τρίμηνη παράταση λειτουργίας ορισμένων καταστημάτων των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Απλώς μεταθέτει την κρίση στο χρόνο, χωρίς σχέδιο και χωρίς όραμα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της περιφέρειας. Τα ΕΛΤΑ δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Είναι υπηρεσία καθολικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κράτους με κάθε πολίτη, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και νησιά».

Ο ίδιος επισήμανε ότι: «Τα ΕΛΤΑ δεν χρειάζονται άλλες παρατάσεις τριμήνου χρειάζονται σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες».

«Να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, τόνισε από τις Σέρρες όπου βρισκόταν ότι: «Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αντί για λουκέτα και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ να εξασφαλίσει άμεσα κρατική χρηματοδότηση, να κάνει προσλήψεις προσωπικού, να κάνει ανανέωση στις υποδομές, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες της πατρίδας μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «ιδιαίτερα το καταλαβαίνουμε αυτό, εδώ, σε απομακρυσμένες περιοχές, στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, πόσο απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας τέτοιων υπηρεσιών. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα».

Και «γαλάζιες» διαφωνίες

Αντιδράσεις για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ υπάρχουν και εντός Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση να πιέζεται έτσι ακόμη περισσότερο.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος εξέφρασε την αντίθεσή του στο κλείσιμο, ενώ σήμερα μίλησε για «άσκοπο αιφνιδιασμό» και «λάθος» στην πρωινή εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

«Υπήρξε ένας άσκοπος αιφνιδιασμός. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτό το λάθος. Δεν λέω ότι είναι λάθος η προσπάθεια εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, το να λυθεί το πρόβλημα. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί κάποιος τεχνοκράτης να αποφασίζει, έστω και αν έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα στο Υπερταμείο, έναντι των βουλευτών. Η εξέλιξη δεν ικανοποιεί (σ.σ. η παράταση). Η λύση που ανακοινώθηκε χθες εμένα δεν με καλύπτει γιατί δεν παίρνω μέρος στη διαβούλευση. Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό μεταξύ Λεκανοπεδίου Αττικής και υπόλοιπης περιφέρειας. Δεν έχω ακούσει τον κ. Παπαστεργίου τρεις μέρες και θα ήθελα. Δεν γνωρίζω, αιφνιδιάστηκε και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής; Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Οι τεχνοκράτες αποφασίζουν και οι πολιτικοί παρακολουθούν; Για μένα αυτό δεν είναι ανεκτό».

«Δεν μπορεί να βαφτίζεται εξυγίανση μια βόμβα»

Στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος τόνισε: «Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ λέμε όχι στα λουκέτα χωρίς διαβούλευση και σχέδιο, ναι στη ψηφιακή μετάβαση των ΕΛΤΑ αλλά με σχέδιο και διαβούλευση. Αλλά διαβούλευση δεν είναι αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή».

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός σχολίασε πως δεν μπορεί να βαφτίζεται εξυγίανση και μεταρρύθμιση μία «βόμβα» που έπεσε και η οποία κλείνει καταστήματα και διαλύει ένα δίκτυο, όπου απολύονται υπάλληλοι.

«Τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνικό ρόλο. Η ΝΔ το είχε ως σχέδιο αυτό από το 2014, μεσολάβησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που κράτησε τα ΕΛΤΑ ανοιχτά. Δεν μπορεί το ταχυδρομείο να είναι άλλο ένα κομμάτι στην τούρτα του κ. Χατζηδάκη».

Η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, αναφερόμενη στα ΕΛΤΑ είπε πως κατά την άποψή της όλα γίνονται για τα χρήματα της καθολικής υπηρεσίας.

«Η καθολική υπηρεσία είναι μία επιδότηση 50 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο για τα ΕΛΤΑ για τους παρόχους των υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 50 εκατ. μαζί με ένα συσσωρευμένο ποσό, 250 εκατ., βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 2018, δόθηκαν όμως το 2020. Και αντί να χρησιμοποιηθούν για εκσυγχρονισμό σπαταλήθηκαν σε απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρω αν αυτά τα εκατομμύρια έχουν δοθεί, οι εργαζόμενοι λένε όχι, αν είχαν δοθεί όμως θα είχαν σωθεί τα ΕΛΤΑ. Είναι η τελευταία δημόσια υπηρεσία που έχει μείνει».